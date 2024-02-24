Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 764
Testlerin canı cehenneme .... savaşa verdiğiniz .... orada görülecek ....
hayır, sadece riskleri azaltarak piyasada hayatta kalıyorum (asıl amaç kaybetmemek)
normal testler olmadan, acele etmek bir seçenek değil
Küçük bir realiteyi kontrol etmek, hem strateji hem de onu uygulayan Expert Advisor için en güvenilir testtir. İnan bana, daha fazla soru olacak ... Aptalca emirlerin yerine getirilmesinde ...
emirlerin yerine getirilmesinde köpeği yedi, korkutucu değil
her şey zaten test cihazına yerleştirildi
Sürünüyor sevgilim, sadece çok yavaş test edildi
Öte yandan, veri setindeki işlemleri 1000 bara kadar olumsuz etkileyen birkaç aykırı değerin etkisini görsel olarak takip ettim, bu tür aykırı değerler kaldırılmalıdır.
Ve sistemin nasıl ayarlanacağı birçok seçenek, zaman olurdu
Bu hem zaman hem de değer açısından çok büyük bir dezavantaj... IMHO. iyi bir düşüşten hemen sonra üzerinde çalışmaya başlamalısın ...
Pekala, bunlar testler, neyi ve nasıl iyileştireceğime bakıyorum, örneğin, sistem tamamen moda ve şimdi onu bir karşı trende uydurmanın ilginç olacağını görüyorum.
İşte buna Forex J..PA denir!!!!
İşte buna Forex J..PA denir!!!!
Durmadan çalışmak zorundasın. Ve boşa git.
İşte buna Forex J..PA denir!!!!
Pound genellikle çok hareketlidir. İngilizler nasıl para kazanılacağını biliyor.
Ne yazık ki sıradan tüccarlar için, durakların çoğunun nerede olduğunu görüyorlar, bu yüzden para kazanıyorlar.
İngilizler pek çok şeyi yapabilir ve pek çok şeyi kendi başlarına yapamazlar.
Örneğin, poundu düşürdüğü iddia edilen aynı ünlü Soros. Pound indirdi Soros değil, Soros "günah keçisi" seçildi. O zaman, İngiltere Merkez Bankası'nın bir müdahaleye ihtiyacı vardı, ancak bunu doğrudan gerçekleştiremediler - bu İngilizler! Pound - öyle.