EQ yapalım, parçalayalım.
En son gülen güler...
Michael, hesabını kayın ağacından izle. sinyaller analiz açısından çok kusurlu
Sanırım yakın bir zamanda pamm hesabı açacağım, izleyeceğim... Orada her şey görünür olacak...
Hocam tek umudumsunuz. Göster bana.
Q.E.D. Çok eksi, ama profesyonel olarak kaka atmayı biliyorsun ... İyi şanslar !!!!
Mishan gülmekten bıktım zaten EQ hadi ağlayalım)))
Dokunulduğu takdirde girişlerden birinin nasıl değiştirileceğini anlatacağım...
Bugün anlaşmalar kapanacak, yayınlayacağım.... Özellikle açıklamasını okuduğunuzda size dokunacağını düşünüyorum...
Hadi resimlerle. Örneğin. Z yerine - verilerinizi kaydırın.
---------------------------------
kitaplık
# Veri oluştur
veri <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(veri)
x2 <- 2*sin(veri)
hedef <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)
# Bir veri çerçevesine birleştirin
z <- data.frame(veri, hedef, x1, x2)
head(z) # Ne olduğunu görün
str(z) # + yapısı
# Aralık diyagramlarına bakalım ("bıyıklı kutular")
kutu grafiği(z[,-1])
# Ve korelasyon matrisi
corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col="gri33", tl.col="siyah")
Ne tür bir örnek ve ne için olduğu biraz belirsiz ama henüz modellerimi elden geçirmedim, o yüzden eğitim dosyası da yapmadım. Aşırı antrenman yapacağım ve bir tren örneği yapacağım için, kontrol ettiğinizden emin olun ....
Misha, siktir, sana sarhoş Maksimka ile gülmekten bıktım bile)))
Göstermek -
# Aralık diyagramlarına bakalım ("bıyıklı kutular")
# Ve korelasyon matrisi
Verileriniz üzerinde...
Evet şu an elimde yok, mevcut modellerden eğitim dosyalarını sildim. Yeniden eğitim aldığımda, hesaplamanızı yapacağım ve her şeyi göstereceğim. Şimdi 110 tahmin edicinin hepsini itmiyorum, ancak şu anda alakalı olanları seçin. Hafta sonuna kadar bir şeyler yapmayı düşünüyorum.
İşte iki haftanın bakiyesi, bu üçüncüsü. Aynı model çalışıyor. Geçen hafta vadeli işlemlerde bir değişiklik oldu, bu yüzden çok az işlem oldu, vadelileri değiştirir değiştirmez çalışmaya başladım. Dün iki geyik yakaladım ve ticareti acilen durdurdum. İyi bir sinyali kaçırmama rağmen bu akşam devam ettim. Ama genel olarak şimdiye kadar çok iyi. Ne dilersin...