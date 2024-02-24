Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 763
Yukarıda anlattığım gibi yapmak mümkün mü? Ağlardan komiteler olduğunu biliyorum, ama onlarla çalışmadığımda değil. Ve sanırım eğitim paralel yapılmalı... Yoksa her birini ayrı ayrı yapmak mümkün mü? Fikrinizle ilgileniyorum
Evet, olması gereken yer burası, bu taahhüt, ancak bir grid ile eğitimde yeterince hata ve sonuç uzun sürmeyecek (daha kötü). Sistemde ne kadar çok öğe varsa, o kadar güvenilmezdir. sistem daha basit olmalı .... Genel olarak, böyle bir yaklaşım iyi olabilir. Ağ oluşturma konusunda herhangi bir ciddi yasayı ihlal etmez, (bu yaklaşım) yalnızca çok sayıda öğe nedeniyle hata olasılığını artırır.
5 ağın da doğru şekilde eğitilmesi için 5 ağın eğitilmesi gerekir. 5'ten biri garip davranmaya başlarsa, sonucun bir bütün olarak kötüleşmesini etkileyebilir. Genel olarak bunu yapabilirsiniz, ancak girdi sayısını azaltmaya çalışırdım ...
bir yanıt için çok sayıda 1000 girdi verisi ve bu tür birkaç 1000 örnek varsa, büyük olasılıkla örnekteki değişkenlerin önemi çok zayıf ve gürültülüdür. Ben şahsen 10.000'den itibaren örnek sayısını kullanıyorum ve rastgele orman algoritması bu sayı ile oldukça iyi başa çıkıyor. Ve 5 ızgaranın sonuçlarını daha sonra 6. ızgaraya göndermekle ilgili sorunuzu yanıtlayarak, evet, bu şekilde antrenman yapabilirsiniz. Ancak burada bile ona biraz farklı yaklaşabilirsiniz, oylama için bu 5 ızgaranın önemini belirtmeniz yeterli. Yani kakby toplam tahmini kullanmak için. ve bir kez daha girdi verileri hakkında dikkatlice düşünün.
açıklama için teşekkürler... düşüneceğim...
Michael, Ortodoks ruhunu yok etme... Kase'yi daha hızlı yap. Dayanılmaz zaten...
Bir finansal veri bilimcisinin zaman serileriyle çalışma hakkında
Belki birileri işe yarar. Kablo hesabı olanlar için
Numerai, Kaggle kullanıcılarına Numeraire'de 1 milyon dolar veriyor.
Kaggle hesabınızı bağlayarak 30 NMR (~$500) talep etmek için numer.ai/airdrops adresini ziyaret edin.
Ben de aynı mesajı aldım. Buradaki nüans, bu NMR jetonlarının aylarca parçalar halinde ödenecek olması ve NMR'nin fiyatının düşmesi.
Ve Kaggle hesabı başlangıç seviyesinden daha yüksek olmalıdır.
ps numerai'de devam eden bir çeşit pislik var. Daha sonra yarışmanın bitmesine birkaç saat kala gönderilen sonuçlar kabul edilmedi ve işlenmeden kaldı. O zaman, rastgele alınan bir dizi tahmin ediciye dayanan bir model, orijinal olmama şansı neredeyse sıfır olmasına rağmen, aniden "orijinal değil" olur. Ayrıca kazıklarla da çamurlu, istisnasız herkesin kaybettiği oldu.
Yılda iki kez kanıtlayıcı bir güncelleme yapıyorlar gibi geliyor, herkes jetonlarını satın almak ve bahislerde kaybetmek için koşuyor. Ve böylece bir daire içinde.
Aslında Kâse herkes içindir, benimkini buldum. Şimdi yatırımcı arıyorum, çünkü bir kuruş ileri geri gitmek istemem. Bir Pamm hesabı düzenlenecektir, rica ederim. Hatta hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yağma olması gerekiyor :-)
Bakın dün çok bademciklere hesap diktim. Ve işte böyle kesiyorsunuz, ganimeti işlemler pahasına kesiyorsunuz ve sonra BAM!!!! Ve değişimi tekrarlayarak :-(. İki esnaf hesabı dikiyor çünkü sabah aynada gördüğüm bir dol..fuck, durmaya karar verdi ve hatta AI'yı yeni bir gelecek konusunda eğitmeden.... Bu hala aynı model eğitimli lanet bilir ne zaman
Semyon Semyonoviç .....
Aslında Kâse herkes içindir , ben benimkini buldum.
Kabul ediyorum. Harika bir söz.
Kasem test edilirken biraz dua etmeyi ve para çantalarını yamalamayı öneriyorum (GPU olmadan çok yavaş)
:))
Testlerin canı cehenneme .... savaşa verdiğiniz .... orada görülecek ....