peki, bir konu başlatın ve sonuçları girdilerin / çıktıların, kullanılan yazılım ürününün vb. tam açıklamasıyla gösterin. kim müdahale ediyor?
Hayır, kişisel olarak durağan olmayan tansiyonu tahmin etmeyi taahhüt etmeyeceğim. Ve onu en azından yarı-durağan hale getirmeye yönelik tüm girişimlerim başarısızlıkla sonuçlandı.
Bitti la komedi.
Ancak! Konunun saçma olduğunu fark eden, uzun süredir NS ile uğraşan belirli bir kişi, insanların başka yaklaşımlar bulması ve durgunlaşmaması için sonuçları buraya göndermekle yükümlüdür.
İnsanların minnettarlığı - bu onun için bir ödül olacak, çünkü. Ulusal Meclis'te asla para bulamayacak.Para nerede???? Cevap, dağılımların "kuyruklarında". Markov olmayan bir sürecin "hafızasında". TÜMÜ.
Soru güzel, ancak açıklama gerektiriyor - mumun hangi kısmında ???
Sabit bir tane alacak mısın? ))) Ped oldu.))
Soru güzel, ancak açıklama gerektiriyor - mumun hangi kısmında ???
Bir çeşit mum... Rena, bu kuyruklar mumsuz görülmeli! Zaten geceleri yıldızlar gibi parlıyorlar.
Ben de.
Alexander, "provokatör" senin ikinci çağrın (matematikten sonra). Yoksa ilki mi?
Hayır, yorgun gezginler için eski bir kase dağıtıcısıyım .
her şey karşı trendde kaldı
kuyruk bir düzeltme, başka bir şey değilve eğer haçlara bakarsanız, o zaman hiçbir şey yoktur.
Bir mesih rolünü üstlenmek ister misiniz?
Burada sadece bir Mesih var - @podotr . Ve ben sadece umut veriyorum, peki, bazı algoritmalar.