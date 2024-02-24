Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 700

San Sanych Fomenko :

Kaseyi ağzına aldığı ortaya çıktı

Gerçek şu ki, nasıl kullanılacağını anlamıyorum ve kimse anlamıyor.

Tamam, televizyon izleme zamanı.

Ne pahasına olursa olsun, geri çevrildiğinizi kimse anlamıyor.

İki bayt nasıl gönderilir. Newton'un iki terimini (c) düşünün.

 
sibirqk :

Hayır, bence yine de tahmin yaparken SanSanych dolaylı olarak bir yerde gelecekteki değeri gözetliyor. Bu nedenle, cepleri temizlemek için çok erken.

+100500

Ama onu fırçalamamalısın, aniden bir kişi aniden içgörüye girdi.

 
Nikolay Demko :

+100500

Ama onu fırçalamamalısın, aniden bir kişi aniden içgörüye girdi.

Aydınlanma, kafaya bir şey düştüğünde mi?

Bir sır yok.

Gönderilen sonuç tam olarak Masha değil.

Bu, durum-uzay modeli olarak temsil edilen ARIMA modeli aracılığıyla değerleri hesaplanan SMA'dır. Kısacası, el sıkışmanın aksine, model hatayı hesaba katar, yani. formül şöyle görünür:

Sır yok: pürüzsüz::sma paketi

Belki yanılıyordum, çünkü uydurma ve tahminin sonucu karmaşık olmaktan öte.

 
<yt> fiyat değeri mi yoksa SMA mı?
 

https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf sayfa 57

Başlangıç açık görünüyor.

Yt, t-inci çubuktaki fiyattır
n - otoregresyon dönemi?
j - çubuk yineleyici


gerisi (w,v,e,f,g) bir AR modelidir, şimdilik bu kadar.

 
Sihirbaz_ :
Doktor, sürüleri kontrol et, yoksa zenkler zaten birbirine yapışıyor.
Fa, bu geceye kadar hava durumunu kontrol et.
Max, bira için sür, yoksa arkadaşın Yurik söz verdi.
içeri gelin, bize arabaları tahmin etmeyi öğretin %70)))
Mişa! Zaten Çarşamba! Pazar günü vaat edilen sinyaller nerede?)))

Ticaret aktif, ancak henüz kazanmıyor, ancak boşa da gitmiyor. Sinyalin uzun geçmişi nedeniyle kuyruk görünmez ....

Şimdi kazanmaya başlayacağını düşünüyorum. Bazen ilk başta eziyor ve sonra telafi ediyor !!!!

Aracın performansına ilişkin değerlendirmelerden biri, joster üzerinden boşalmamasıdır. Temel stratejinin olumsuz bir senaryosu durumunda bile dengeyi nasıl koruyacağını bilir

Sihirbaz_ :
Doktor, sürüleri kontrol et, yoksa zenkler zaten birbirine yapışıyor.
Fa, bu geceye kadar hava durumunu kontrol et.
Max, bira için sür, yoksa arkadaşın Yurik söz verdi.
içeri gelin, bize arabaları tahmin etmeyi öğretin %70)))
Mişa! Zaten Çarşamba! Pazar günü vaat edilen sinyaller nerede?)))

oh fu, zaten bu bilimden bıktım, hepsi aynı, evet, çünkü

derin çoklu ajan soğutma nnada hafızalı her türlü Markov durumu var

https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf

 

Dün çıktı değişkenine uyarlanmış maksimum örnek uzunluğu ile maksimum veri seti aramasını nasıl organize edeceğimi bile düşündüm. Dün akşam bir senaryo attım ama R bir şeyi düzeltti. Bugün tekrar başlattı ve işe yaradı. Daha fazla teste ihtiyacınız var!!!!!

 

Burada sadece söylenebilir

Semyon, Semyoniç......

Michael Marchukajtes :

Burada sadece söylenebilir

Semyon, Semyoniç......

bir şişe votka alın, jaguar ile karıştırın ve tadına baltika 9 ekleyin

içiyorsun, elini kaldır, sonra keskin bir şekilde indir ... :)))

