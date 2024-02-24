Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 703

Sihirbaz_ :

Söyle bana...

bir dizi kene fiyatlarının toplamını istediğiniz gibi sayılarına bölmeyin, ancak bu şekilde değil

Alexander'ın zamanla bir üssü var, artık tipik bir ortalama değil

gerisi - düşündüğünüz gibi, öyle olsun

 
Renat Akhtyamov :

Ya kene yoksa? En az 5 dakikadan başlayarak. Yapabilir?

 
Sihirbaz_ :

alay ediyorsun

aynı ruhla devam et kendi kendine konuşacaksın

MT'deki tikler, TF hareketlerinden herhangi biridir

M5'te kene 5 dakikadır
 
Renat Akhtyamov :

Numara. İlgi için bir örnek göster. TF n1 eurobuck.

 

bununla başladı, normal, ancak iki hata var, bu yüzden tahmin yok

Sonuncuyu göstermeyeceğim.


 
Renat Akhtyamov :

Yeşil hiç gerekli değildir. Evet, sonuncuyu göster bana, normal.

 
Sihirbaz_ :

ve portakal da, eğer sarımsak

bu yüzden gösteremem

her şey farklı, başlangıcın mantıklı bir devamı.

 
Renat Akhtyamov :

Ne var bunda? Övünme. Göstermek...

 
Sihirbaz_ :

övünmüyorum.

gönderileri sil?

bu konuda her şey

 
Renat Akhtyamov :

Evet, bana şimdiden göster, eziyet etme ...

