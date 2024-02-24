Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 703
Söyle bana...
bir dizi kene fiyatlarının toplamını istediğiniz gibi sayılarına bölmeyin, ancak bu şekilde değil
Alexander'ın zamanla bir üssü var, artık tipik bir ortalama değil
gerisi - düşündüğünüz gibi, öyle olsun
Ya kene yoksa? En az 5 dakikadan başlayarak. Yapabilir?
alay ediyorsun
aynı ruhla devam et kendi kendine konuşacaksın
MT'deki tikler, TF hareketlerinden herhangi biridirM5'te kene 5 dakikadır
Numara. İlgi için bir örnek göster. TF n1 eurobuck.
bununla başladı, normal, ancak iki hata var, bu yüzden tahmin yok
Sonuncuyu göstermeyeceğim.
Yeşil hiç gerekli değildir. Evet, sonuncuyu göster bana, normal.
ve portakal da, eğer sarımsak
bu yüzden gösteremem
her şey farklı, başlangıcın mantıklı bir devamı.
Ne var bunda? Övünme. Göstermek...
övünmüyorum.
gönderileri sil?
bu konuda her şey
Evet, bana şimdiden göster, eziyet etme ...