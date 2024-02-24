Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 701
bir şişe votka alın, jaguar ile karıştırın ve tadına baltika 9 ekleyin
içiyorsun, elini kaldır, sonra keskin bir şekilde indir ... :)))
Akıllıca plan, ama sinyalleri tersine çevirdim ve devam ettim :-)
Lamda, Box-Cox aracılığıyla yakalandı
Yardımda gördüm, evet.
auto.arima'dan önce aşağıdaki kodu çalıştırabilirsiniz -
library (caret) boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambda
ve ardından auto.arima(... , lambda = boxCoxLambda )
Her şey bir şekilde çok basit görünüyor, bunun yeterli olup olmadığı konusunda şüpheler var. Belki de treni ve tt vektörlerini kendiniz dönüştürmeniz gerekir.
Arima'yı şu şekilde kullanamazsınız:
Uygulama metodolojisi çok iyi gelişmiştir.
ANCAK.
Bütün bunları yaptıktan sonra bile, Arima'ya güvenmek hiç gerekli değildir, çünkü kemer kontrolü gereklidir ve eğer varsa, o zaman garch. Ancak iyi haber şu ki, trendi garch'ta modellemek için (yine de garch modelinin kendisi + dağıtım modeli), aynı arima kullanılıyor. Yani arima egzersizleri garch anlamında zaman kaybı değildir.
not.
SMA hakkında. Kullanılan model durumunda tahmini ve bilinen fiyatlar arasındaki fark olarak gelecekteki fiyat hesaplamalarınız doğru değil: Buradaki nokta, modeldeki fiyatların toplamına bir hata eklenmiş olmasıdır. yani tahmini fiyat = ortalama fiyat + hata.
Tren/test/geçerli olarak böldükten sonra, treni karıştır . Diğer setleri karıştırmayın.
Bu, sinir ağlarına göre sınıflandırma için geçerlidir. Ayrıca, derin sinir ağlarını eğitirken, sinir ağını beslemeden önce her bir mini parti karıştırılır.
İyi şanlar
Millet Meclisine sunmadan önce yine sıraları karıştırmayı düşündüm.
Sadece tren karıştırılırsa, testi değerlendirerek ona bir ayarlama yapacağız. Numunenin tamamını karıştırıp ardından bölümlere ayırmak gerektiğini düşünüyorum.
Sonuçta, test bölümünün ana görevi, NN'nin verileri genelleştirmeyi öğrenip öğrenmediğini değerlendirmektir, yani. üzerindeki veriler trenle homojen olmalıdır, yani. onunla karıştırılır.
Ticaret aktif, ancak henüz kazanmıyor, ancak boşa da gitmiyor. Sinyalin uzun geçmişi nedeniyle kuyruk görünmez ....
Şimdi kazanmaya başlayacağını düşünüyorum. Bazen ilk başta eziyor ve sonra telafi ediyor !!!!
Aracın performansına ilişkin değerlendirmelerden biri, joster üzerinden boşalmamasıdır. Temel stratejinin olumsuz bir senaryosu durumunda bile dengeyi nasıl koruyacağını bilir
sinir ağlarının aksine , hindiyi geceden saate kadar daha uzun gösterdim (doğal olarak gerçek ):
hangi türkiye? kaka fare? kod tabanında nereden indirilir?
ve indirilecek bir şey yoksa ve formül yoksa yazacak bir şey yok
seni burada boşandı demotradersAh doğru.. Hepiniz haydutların size gelip kodlarla birlikte ekipmanı çıkarmasından korkuyorsunuz, bu yüzden sinyali yayınlamayın. Ama periyodik olarak Temko podperdyvat - iyi bir şey!
evet yanlış yeri kazdığın gerçeğinden bahsediyorum artık yok
iyi şanslar!
Evet, zaten sensiz öğretmenlerin demoları var
csv formatında yayınlayın
tarih, saat, OHLK, türkiye
=======
Alexandra_K şubesinde şunu yazdım -
H4 tahmini - sadece 4 saat için
MN1'de - sadece bir ay, vb.
meditasyon yap
Görünüşe göre, Artikul ve Eidler tarafından ortaya konan ticaret hacimleriyle (okuma yoğunluğu, aktivite) nasıl çalışılacağına dair bilgi tohumları Renat Akhtyamov'da filizlendi.
Tüm giriş ve çıkışları temiz bir şekilde düzenleyin! İnsanlık size teşekkür edecek.