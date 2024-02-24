Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 701

Maksim Dmitrievski :

bir şişe votka alın, jaguar ile karıştırın ve tadına baltika 9 ekleyin

içiyorsun, elini kaldır, sonra keskin bir şekilde indir ... :)))

Akıllıca plan, ama sinyalleri tersine çevirdim ve devam ettim :-)

 
Sihirbaz_ :

Lamda, Box-Cox aracılığıyla yakalandı

Yardımda gördüm, evet.

auto.arima'dan önce aşağıdaki kodu çalıştırabilirsiniz -

 library (caret)
boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambda

ve ardından auto.arima(... , lambda = boxCoxLambda )

Her şey bir şekilde çok basit görünüyor, bunun yeterli olup olmadığı konusunda şüpheler var. Belki de treni ve tt vektörlerini kendiniz dönüştürmeniz gerekir.

 
Dr. tüccar :

Arima'yı şu şekilde kullanamazsınız:

  • anlamlılık için katsayılara bakmamız gerekiyor
  • test sonuçlarını kontrol etmeniz gerekir.

Uygulama metodolojisi çok iyi gelişmiştir.

ANCAK.

Bütün bunları yaptıktan sonra bile, Arima'ya güvenmek hiç gerekli değildir, çünkü kemer kontrolü gereklidir ve eğer varsa, o zaman garch. Ancak iyi haber şu ki, trendi garch'ta modellemek için (yine de garch modelinin kendisi + dağıtım modeli), aynı arima kullanılıyor. Yani arima egzersizleri garch anlamında zaman kaybı değildir.

not.

SMA hakkında. Kullanılan model durumunda tahmini ve bilinen fiyatlar arasındaki fark olarak gelecekteki fiyat hesaplamalarınız doğru değil: Buradaki nokta, modeldeki fiyatların toplamına bir hata eklenmiş olmasıdır. yani tahmini fiyat = ortalama fiyat + hata.

 
Vladimir Perervenko :

Tren/test/geçerli olarak böldükten sonra, treni karıştır . Diğer setleri karıştırmayın.
Bu, sinir ağlarına göre sınıflandırma için geçerlidir. Ayrıca, derin sinir ağlarını eğitirken, sinir ağını beslemeden önce her bir mini parti karıştırılır.

İyi şanlar

Millet Meclisine sunmadan önce yine sıraları karıştırmayı düşündüm.
Sadece tren karıştırılırsa, testi değerlendirerek ona bir ayarlama yapacağız. Numunenin tamamını karıştırıp ardından bölümlere ayırmak gerektiğini düşünüyorum.

Sonuçta, test bölümünün ana görevi, NN'nin verileri genelleştirmeyi öğrenip öğrenmediğini değerlendirmektir, yani. üzerindeki veriler trenle homojen olmalıdır, yani. onunla karıştırılır.

 
Michael Marchukajtes :

Ticaret aktif, ancak henüz kazanmıyor, ancak boşa da gitmiyor. Sinyalin uzun geçmişi nedeniyle kuyruk görünmez ....

Şimdi kazanmaya başlayacağını düşünüyorum. Bazen ilk başta eziyor ve sonra telafi ediyor !!!!

Aracın performansına ilişkin değerlendirmelerden biri, joster üzerinden boşalmamasıdır. Temel stratejinin olumsuz bir senaryosu durumunda bile dengeyi nasıl koruyacağını bilir

sinir ağlarının aksine , hindiyi geceden saate kadar daha uzun gösterdim (doğal olarak gerçek ):


Renat Akhtyamov :

sinir ağlarının aksine, hindiyi geceden saate daha yüksek gösterdim:


hangi türkiye? kaka fare? kod tabanında nereden indirilir?

ve indirilecek bir şey yoksa ve formül yoksa yazacak bir şey yok

seni burada boşandı demotraders

Ah doğru.. Hepiniz haydutların size gelip kodlarla birlikte ekipmanı çıkarmasından korkuyorsunuz, bu yüzden sinyali yayınlamayın. Ama periyodik olarak Temko podperdyvat - iyi bir şey!
 
Maksim Dmitrievski :

hangi türkiye? kaka fare? kod tabanında nereden indirilir?

ve indirilecek bir şey yoksa ve formül yoksa yazacak bir şey yok

seni burada boşandı demotraders

evet yanlış yeri kazdığın gerçeğinden bahsediyorum artık yok

iyi şanslar!

Renat Akhtyamov :

evet yanlış yere kazdığın şeyden bahsediyorum

iyi şanslar!

Evet, zaten sensiz öğretmenlerin demoları var

 
Sihirbaz_ :

csv formatında yayınlayın

tarih, saat, OHLK, türkiye

evet yanlış yeri kazdığın gerçeğinden bahsediyorum artık yok

iyi şanslar!

=======

Alexandra_K şubesinde şunu yazdım -

H4 tahmini - sadece 4 saat için

MN1'de - sadece bir ay, vb.

meditasyon yap

 
Renat Akhtyamov :

sinir ağlarının aksine , hindiyi geceden saate kadar daha uzun gösterdim (doğal olarak gerçek ):


Görünüşe göre, Artikul ve Eidler tarafından ortaya konan ticaret hacimleriyle (okuma yoğunluğu, aktivite) nasıl çalışılacağına dair bilgi tohumları Renat Akhtyamov'da filizlendi.

Tüm giriş ve çıkışları temiz bir şekilde düzenleyin! İnsanlık size teşekkür edecek.

