Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2057
sadece oturdu, ayrıştırıcıyı yazdı
işte model, her çubukta son 15 artışı ona beslemeniz gerekiyor. Artışlar, fiyat eksi 5 dönemlik hareketli ortalama olarak hesaplanır. Dahil edilen double catboost_model(const double &features[]) işlevini besleyin
sinyal 0,5'ten büyükse al, daha az sat. Zaman çerçevesi 15 dakika.
1 Eylül'den bu güne kadar okudu
zaten kimse yapmayacak .. burada bırak ))
Şu an yoldayım 2 saat sonra deneyeceğim)
zaten denedim, lol
o zaman nedenini anlayacağım
Bu model pytorch üzerinden mi? Kendi kendine mi üretiyor? Veya nasıl? Sadece üçüncü taraf uygulamaları kullanmadım, ancak her şeyi mt'de yaptım. Sadece düzgün çalışmayacak))) belki bu yüzden farklı sonuçlar alıyorsunuzdur
model kodu ayrıştırma (python'dan mql'ye çeviri) ve .mqh'ye yazma
düzeldi.. birini tamir etti, diğerini kırdı. Artık OOS'ta kazanmıyor :D
artı spreadler kârlılığı hafife alıyor. Ancak model bir veya iki kişiye aktarılır. Seçenekleri seçebilirsiniz...
Spreadleri hesaba katmak için ben de OHLC Ask göndermek istiyorum ama vakit yok...
özelliklere gün, saat vb. eklerseniz, bu hiçbir şey vermez:
en iyiTest = 0,4918224299
Hemen atıyorum kimse çöple uğraşmasın
Maxim, aynı modeli yapabilir misin, aynı şekilde eğitebilir misin, ama sadece 2 çıkış olsaydı?Biri satın almak, ikincisi satmak için sonuç daha iyi olmalı
desen algılanmadı
ya tiklere geç ya da üstüne bir şeyler karıştır
sınıf ve böylece 2
bu arada, RNN, daha iyi bir iş çıkardığı ortaya çıktı .. ama ham kod var
