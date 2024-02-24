Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 441
Yakın zamanda R 3.4'ün yeni bir sürümü yayınlandı https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html
Bunu beğendim -
Şimdilik, derleyici browser()'a yapılan açık çağrıları içeren kodu derlemeyecektir: bu, browser() çağrısından tek adımlamayı desteklemek içindir.
JIT derlemesi, derleyici::enableJIT(0) kullanılarak veya R_ENABLE_JIT ortam değişkeni 0 olarak ayarlanarak oturumun geri kalanı için devre dışı bırakılabilir.
enableJIT(3)
Çoğu ML “uzmanı” aslında araç toplayıcılarıdır, tüm zamanlarını süslü ML uygulamaları için yeni özellikler, İnciller veya eklentiler aramak ve tartışmak için harcarlar ve gerçek sorunların çözümü daha sonraya ertelenir.
ML için modaya uygun uygulamaların yeni özelliklerini, İncillerini veya eklentilerini aramak ve tartışmak için harcadıkları her zaman
Bu olmadan hiçbir şey. 80'lerin Perceptron'u forex çekmeyecek. Ve modern gbm zaten çekecek. Büyük olasılıkla, makine öğrenimi modellerinin gelişmesiyle forex daha karmaşık hale geliyor ve 1 adım bile geride kalmak kötü sonuçlar doğurabiliyor. Modern ML'den bir adım daha ileri giderseniz, forex için bir kase olacaktır.
Eh, ne, diye düşündüm ve tüm klişeleri umursamamaya ve ana inancıma dönmemeye karar verdim. Modelin nasıl gittiği önemli değil, ana şey artı olması. Mesele şu ki, DONANIM için yaklaşık 9 derecelik oryantasyon özgürlüğüne sahibim. Hiçbirinin kâr getirmediği görülür. Ancak çoğu zaman, derecelerden biri mutlaka kâra yol açar. İyi, sev. Aracı döndürürsek, bazı dereceler bir şeyler kazandırır. Eh, mesele bu değil .... ve formayı kendim almaya karar verdim. İyi dağılın dedikleri bir şey yok. Ve işte, başa baş stratejisi, gerekli riskler de dahil olmak üzere hazır... tabii ki, ama bu durumda yayılma BİZİM!!! Hatta biraz daha fazla. İşte bugünün raporu. Mesele şu ki, 07.01'den beri veri görmeyen iki NS var. Yani, haftanın başından itibaren, dönem numunenin dışındadır. Ve en ilginç şey, işin gecikmelerle yapılmasıdır, bu da kusurları olan bir test cihazı kullanırken daha güvenilir olabilir. Ama anlaşmalara dikkat edin, SPREAD'i kendimize, hatta biraz daha fazlasını alıyoruz.
Ancak burada, sinyale göre biri 0.00050 ve diğeri 0.00100'de olmak üzere iki gecikme ayarlandığından risk fazla tahmin edilmektedir. Oklar her iki yönde ise, o zaman bir mini kanal yarıya ayarlanır ve satılır, ancak yaklaşık 0,00100 puanlık bir pozitif kâr ile. Nadiren değil, her ikisi de çalışır, sonuç olarak kendimiz için bir spread kazanırız. Bir çeşit CaryTrade. Bu sadece bugün için. Ve ağ zaten dördüncü gün için çalışıyor. Göstermek?????
Tamam, uğraşmayacağım. Ve tüm işlerin bekleyen emirlerle yapıldığını da hatırlatayım. Ve nedenini biliyorsun... Evet, çünkü BİZİM YAYILIMIZ!!!!! DÜŞMAN'dan bir damla değil!!!! :-)
Dört günde %300.... Yaklaşık, %20'den fazla olmayan maksimum düşüşle Asıl soru, bu stratejinin önümüzdeki hafta nasıl hissedeceği...Eh, ya da en azından yarın ..... Ama bunu 07.01'den beri görmedikleri bir gerçek. Ve bir çıkış yolu göremiyorum, veri toplamanın saflığını izliyorum.
Bunu beğendim -daha önce kodu aramak mümkündü
Herkes test verilerini gösterecektir. Gerçek veya demo bahis yaparsınız.
Veya stratejinin davranışını gerçek zamanlı olarak değil, ileriye dönük testini yarım yılda - bir yılda... yani. Mart öncesi veriler üzerinde eğitim alın ve Mart ayında test yapın, ardından Nisan öncesi veriler üzerinde eğitim alın ve Nisan ayında test yapın, vb. Gerçek zamanlı olarak, danışmanın çalışmalarını değerlendirmek için beklemek çok uzun.
Çoğu ML “uzmanı” aslında araç toplayıcılarıdır ve tüm zamanlarını süslü ML uygulamaları için yeni özellikler, İnciller veya eklentiler aramak ve tartışmak için harcarlar ve gerçek sorunların çözümü daha sonraya ertelenir.
Bu olmadan hiçbir şey. 80'lerin Perceptron'u forex çekmeyecek. Ve modern gbm zaten çekecek. Büyük olasılıkla, makine öğrenimi modellerinin gelişmesiyle forex daha karmaşık hale geliyor ve 1 adım bile geride kalmak kötü sonuçlar doğurabiliyor. Modern ML'den bir adım daha ileri giderseniz, forex için bir kase olacaktır.
GBM, MLP'den daha hızlıdır, bununla tartışamazsınız, ancak MLP'de bir varil yuvarlamam ve piyasada bu, özelliklerin daha önemli olduğu ve verilerin daha da önemli olduğu bir köşe sorunu değil.
MO'ya yeni başladım... ama aynı davranış sıradan Uzman Danışmanlarda da vardı... programla - programla, test et - test et, ama hiçbir anlamı yok. hiçbir şey bulunamadı
Aynen öyle! Sanırım herkesin benzer bir dönemi vardı ve bir değil, bir gün tüm hindi ve baykuşlara bakmayı umarak kod tabanından kodları kopyaladığımı hatırlıyorum, sonra sınıflandırıcılar topladım ...
Şimdi eminim ki üst düzey algoritmalar toplamak boş bir uğraştır, başkasının algoritmasını "hızlı bir şekilde denemek" mümkün değildir, bu sahtedir, bir MLP'yi yüzlerce can, milyonlarca nüans ve tuzak için denemek mümkün değildir. , haftasonu "denediğin" şey çok az şey ifade ediyor, bu algoritmayı defalarca yazıp yeniden yazan kişi senden tamamen farklı kalitede bir sonuç alacak ve modaya uygun GBM'yi alsan bile :)
Ya özellikle neye ihtiyacınız olduğunu bilip sonra kendiniz çok daha hızlı yazarsınız ya da eskiden televizyon gibi bir şeyden kuine muzdarip olursunuz, insanlar ilginç, çok yorucu ve etkili olmayan bir şey bulmak için uzaktan kumanda ile kanal değiştirirlerdi.