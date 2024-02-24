Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 438
hepsi tek bir formül, daha net hale getirmek için sadece üç adımda boyadım. Bu nedenle, bir kare alma olduğu için işaretler sorun olmayacaktır.
((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (delta 5 + ( - delta 4))^2
Onlar. 0, +10, +15, +12, +5 deltaları dizisi için hatayı yine de hafife alacaksınız.
Harika bir işlemciniz var! ))
Ve benimki eski usulde çarptığından daha hızlı toplar ve çıkarır ve modül bunu 64. biti sıfıra ayarlayarak bulur.
Test yapmak için çok tembel olmayın, çarpmam ve farkım %5 (*>-) fark ediyor ama modül çarpmanın yarısı kadar ağır, sonuç olarak, sürümünüz benimkinden %50 daha yavaşFarklılıklar modülsüz ise, biraz daha hızlı (~ %3), ancak modül 1,5 kat yavaşlar.
Ne yazık ki, topluluğun son 10 yıldaki seviyesi , merhum Yura Reshetov'un AI'sinden çok uzağa gitmedi, dedikleri gibi, "ne oldu, olacak ve güneşin altında yeni bir şey yok"
Kontrol. Uzman kodu:
int OnInit()
{
double res=0;
double p[];
int bl=CopyClose (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p );
uint t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i];
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
uint t2=GetTickCount(); Print("1 Calc time=",t2-t1);
t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]);
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
t2=GetTickCount(); Print("2 Calc time=",t2-t1);
return(1);
}
void OnTick() { return; }
Çoklu Çalışma Sonuçları
2017.07.01 20:50:57.268 testi (EURUSD,M1) 1 Hesaplama zamanı=5897
2017.07.01 20:51:02.227 testi (EURUSD,M1) 2 Hesap zamanı=4961
2017.07.01 20:51:14.359 testi (EURUSD,M1) 1 Hesap zamanı=5913
2017.07.01 20:51:19.290 testi (EURUSD,M1) 2 Hesap zamanı=4929
2017.07.01 20:51:58.296 testi (EURUSD,M1) 1 Hesap zamanı=5960
2017.07.01 20:52:03.357 testi (EURUSD,M1) 2 Hesap zamanı=5070
2017.07.01 20:52:21.364 testi (EURUSD,M1) 1 Hesap zamanı=5928
2017.07.01 20:52:26.303 testi (EURUSD,M1) 2 Hesap zamanı=4930
Sürümünüz %20 daha yavaş. Dürüst olmak gerekirse, çarpmanın bu kadar çabuk hesaplanmasını beklemiyordum.
not.
Gerçekten o kadar yavaş olup olmadığını kontrol etmek için MathAbs kaldırıldı :
2017.07.01 21:06:03.844 testi (EURUSD,M1) 1 Hesap zamanı=5943
2017.07.01 21:06:08.793 testi (EURUSD,M1) 2 Hesap zamanı=4945
Hız artmadı, bu yüzden MathAbs hala çok hızlı kabul ediliyor, bunu 64. biti sıfırlayarak yapmak en mantıklısı ve bit işlemleri çok hızlı....
Bu iyi. Forumdaki insanlar sürekli değişiyor ve kendilerininkini buluyorlar, forumu büyütüyorlar veya olay umutsuz olduğu için ticareti bırakıyorlar.
Şu anda, çok katmanlı (ikiden fazla)) NS üzerinde bir TS oluşturma sorununa bir çözüm bulmuş gibiyim ve TS'yi başlatmamış olmama rağmen, kendimi bununla sınırlandırıyorum
zaman serileri ve istatistiklerle deneyler, ancak genel olarak forumda okumak veya yazmak için özel bir şey yok. Neredeyse bir hafta boyunca ziyaret etmedi.
Ben de bir yıl boyunca bir kuruştan bıktım) sadece bu konu ilginç ve birkaç makale daha, gerisi zaten anaokulu gibi görünüyor)
Genel olarak uzun süre açıklamak için ZZ uygun değildir. Sana tam olarak bunu söylüyorum.
ZZ hakkında - Anlamıyorum, danışmanım ZZ kullanırken (yapısı ve vektörü analiz edilir) performansını artırır, ancak eğitim için uygun olmaması garip.
Ne yapmak istediğimize karar vermeliyiz. tahmin edin veya sınıflandırın. Yaklaşımlar tamamen farklıdır, ancak aynı hedefi takip ederler....
Şimdi sınıflandırmak benim için ilginç, yani. kendimi tanımlayamadığım belirli koşullar altında filtreler uyguluyorum - bazen filtreleme oluyor ve NN'nin bu sorunu çözebileceğine inanıyorum.
Sadece nasıl pişireceklerini bilmiyorlar.))
Ulusal Meclis yapabilir, ancak burada aynı hazırlık sorunu ve muhtemelen TS'yi kullanma ideolojisi sorunu. Örneğin, belirli uygulamalarda soru tamamen farklı bir şekilde sorulur.
Bana öyle geliyor ki, bu şekilde hazırlanmaları gerekiyor.) Yani, NS, TS'ye bir ek olmalı ve kendi sorunlarını çözmelidir.
Ne yazık ki, topluluğun son 10 yıldaki seviyesi , merhum Yura Reshetov'un AI'sından çok uzaklaşmadı, dedikleri gibi, "ne oldu, olacak ve güneşin altında yeni bir şey yok"
Anlamadım bile, Yura artık yok mu?