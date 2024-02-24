Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 447
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Nasıl yapar? :) Her hafta yeniden eğitime devam ediyorum, gerçek testlerin 3. haftası, bu hafta bir durak yakaladım ama sonra onu yendim ve mevcut anlaşma başabaşta +100'de kalıyor. Geçen hafta küçük bir düşüşü geri kazandım ve sonuç olarak şimdi %7'lik bir düşüşle 3 eksik hafta için yaklaşık %45'i geri kazandım. Harika, ha. En ilginç şey, neden ve nasıl olduğunu her zaman bildiği önceki tüm sistemlerle takasları neden ileri geri açtığını anlamıyorum, bu alışılmadık bir durum.
Nasıl yapar? :) Her hafta yeniden eğitime devam ediyorum, gerçek testlerin 3. haftası, bu hafta bir durak yakaladım ama sonra onu yendim ve mevcut anlaşma başabaşta +100'de kalıyor. Geçen hafta küçük bir düşüşü geri kazandım ve sonuç olarak şimdi %7'lik bir düşüşle 3 eksik hafta için yaklaşık %45'i geri kazandım. Harika, ha. En ilginç şey, neden ve nasıl olduğunu her zaman bildiği önceki tüm sistemlerle takasları neden ileri geri açtığını anlamıyorum, bu alışılmadık bir durum.
Signalchik yerleştirilecekti, onu izlemek ilginç olurdu.
Signalchik yerleştirilecekti, onu izlemek ilginç olurdu.
Nasıl yapar? :) Her hafta yeniden eğitime devam ediyorum, gerçek testlerin 3. haftası, bu hafta bir durak yakaladım ama sonra onu yendim ve mevcut anlaşma başabaşta +100'de kalıyor. Geçen hafta küçük bir düşüşü geri kazandım ve sonuç olarak şimdi %7'lik bir düşüşle 3 eksik hafta için yaklaşık %45'i geri kazandım. Harika, ha. En ilginç şey, neden ve nasıl olduğunu her zaman bildiği önceki tüm sistemlerle takasları neden ileri geri açtığını anlamıyorum, bu alışılmadık bir durum.
Böyle bir fotoğrafa ne dersiniz? ) Acaba bu hafta bundan sonra ne oldu..
Geçen hafta tüm rapor ekrana sığmadı :) Daha iyi olabilirdi ama yine de haftayı artıda kapattı. Ve sonra DAX ekledi, ancak ilk seferde pek iyi gitmedi, genel karı düşürdü. Pozları açmanın farklı yollarını ve tahmin edicileri deneyerek sürekli olarak azar azar geliştiriyorum.
Nasıl yapar? :) Her hafta yeniden eğitime devam ediyorum, gerçek testlerin 3. haftası, bu hafta bir durak yakaladım ama sonra onu yendim ve mevcut anlaşma başabaşta +100'de kalıyor. Geçen hafta küçük bir düşüşü geri kazandım ve sonuç olarak şimdi %7'lik bir düşüşle 3 eksik hafta için yaklaşık %45'i geri kazandım. Harika, ha. En ilginç şey, neden ve nasıl olduğunu her zaman bildiği önceki tüm sistemlerle takasları neden ileri geri açtığını anlamıyorum, bu alışılmadık bir durum.
Sinir ağları teorisini incelemeye ve sinir ağları üzerine son derece sanatsal kitaplar okumaya zaten saplanmış durumdayım - görünürde bir son yok.) Eğitim dizileri hazırladım ama ellerim ayrıntılara girmedi - gitmedim bilgisayar bir hafta Dün eve döndüm ve Çarşamba günü tekrar gideceğim. Belki hala bir şeyler yapabilirim.
Hala Reshetovsky nöronuyla çalışıyorsanız, bunun bir sinir ağı olmadığı, ancak uyarlanabilir bir filtrenin (AF) bazı uygulamaları olduğu ortaya çıktı - aynı zamanda ilginç bir şey. Denemedim ve ellerim yakında ona ulaşamayacak, ancak teoriye bakılırsa, tahminciler onu üzerlerinde inşa ediyor.
Sinir ağları teorisini incelemeye ve sinir ağları üzerine son derece sanatsal kitaplar okumaya zaten saplanmış durumdayım - görünürde bir son yok.) Eğitim dizileri hazırladım ama ellerim ayrıntılara girmedi - gitmedim bilgisayar bir hafta Dün eve döndüm ve Çarşamba günü tekrar gideceğim. Belki hala bir şeyler yapabilirim.
Hala Reshetovsky nöronuyla çalışıyorsanız, bunun bir sinir ağı olmadığı, ancak uyarlanabilir bir filtrenin (AF) bazı uygulamaları olduğu ortaya çıktı - aynı zamanda ilginç bir şey. Denemedim ve ellerim yakında ona ulaşamayacak, ancak teoriye bakılırsa, tahminciler onu üzerlerinde inşa ediyor.
Evet hala üzerinde duruyor ns değil uzman bir sistem sadece ns prensibine göre öğreniyor hızlı antrenman yapmak istiyorsanız o zaman kesinlikle RF + optimizer
Yine, kitaplara bakılırsa, NS ve RF tamamen farklıdır ve çoğunlukla birbirinin yerine geçemez tasarımlar. Bu nedenle, muhtemelen neyin daha iyi ve neyin daha kötü olduğunu kesin olarak söylemek gerekli değildir. Belirli problem sınıfları için, m.b. bir tasarım veya diğeri daha iyidir.
Tasarımım için NS muhtemelen daha iyidir, çünkü benim durumumda TS'nin yerini almamalı, sadece onu tamamlamalı. Mimarın planına göre böyle bir kombinasyon nedeniyle), hem NS hem de TS'nin kendisi önemli ölçüde basitleştirilmelidir.
Yine, kitaplara bakılırsa, NS ve RF tamamen farklıdır ve çoğunlukla birbirinin yerine geçemez tasarımlar. Bu nedenle, muhtemelen neyin daha iyi ve neyin daha kötü olduğunu kesin olarak söylemek gerekli değildir. Belirli problem sınıfları için, m.b. bir tasarım veya diğeri daha iyidir.
Tasarımım için NS muhtemelen daha iyidir, çünkü benim durumumda TS'nin yerini almamalı, sadece onu tamamlamalı. Mimarın planına göre böyle bir kombinasyon nedeniyle), hem NS hem de TS'nin kendisi önemli ölçüde basitleştirilmelidir.
F-ii daha sonra aynısını, sınıflandırmayı ve regresyonu gerçekleştirin. sıradan MLP'nin hiçbir avantajı yoktur, hatta bazen lineer regresyon veya SVM veya polinom bile oraya kaç katman eklerseniz ekleyin daha iyi sonuçlar verir :) ve eğitilmesi bir büyüklük sırası daha uzun sürer. Genel olarak, MLP'nin korkunç bir canavar olduğu, ticaret için çirkin bir engelleyici ve taviz vermeyen, özellikle de gerçek nöronların çalışma mekanizmasını çok ilkel bir şekilde kopyaladığı için ve aslında beyinde olduğu gibi olmadığı sonucuna vardım :) sadece normal çalışan ve umut verici olan NN, herhangi bir görüntüyü tanımak için evrişimsel ns'dir, ancak nasıl tahmin edileceğini hiç bilmiyorlar ve eğer öyleyse, basit ve hızlı sınıflandırıcılar topluluğu yeterlidir.
Bayes sınıflandırıcısı daha da iyidir, ancak RF'den daha kötüdür.
Geçen hafta tüm rapor ekrana sığmadı :) Daha iyi olabilirdi ama yine de haftayı artıda kapattı. Ve sonra DAX ekledi, ancak ilk seferde pek iyi gitmedi, genel karı düşürdü. Pozları açmanın farklı yollarını ve tahmin edicileri deneyerek sürekli olarak azar azar geliştiriyorum.