Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 440
daha doğrusu, en azından MO'nun kitlelere sunulan veri ve yöntemleriyle piyasanın etkili olduğuna dair kanıt aldım.
Not: "verimlilik" - fiyat tüm bilgileri hesaba kattığında tahmin edilemezlik.
Bana verimli piyasanın son destekçileri 2008'de öldü gibi geldi, ama hayır, hala hayattalar .....
Fizik/kimya/biyoloji kanunlarından dolayı değil, daha iyisini yapan oyuncular olduğu için, sermaye, eğitim, personel, teknoloji, veri, algoritmalar vs. olduğu için etkilidir. onlar için piyasa verimli DEĞİLDİR, ancak onu verimli hale getirirler, neredeyse hiçbir şeyimiz kalmadı.
bize kalıyor onlar olmak, öğrenmek ve gelişmek... ve en önemlisi, sistemlerimizde kimin kimden para aldığını ve neden sizden almadığını kesinlikle net bir şekilde anlamak ...
hiçbir kitap bunu öğretmez
Piyasa oyuncular tarafından şekillendirilmez. Oyuncular, azgın bir okyanusta küçük dalgalanmalardır. Sakinde bu dalgalanma fark edilir, fırtınada görmek imkansızdır
Piyasa, ekonomi ve siyaset tarafından şekillendirilir. Mal ve hizmetlerin ortaya çıktığı gerçek süreçleri yansıtır (yansıtmalıdır). Piyasa ekonomisiyle uğraştığımız için, onun ayrılmaz parçası aşırı üretim, durgunluk, kriz...
Bu pazara nesnel bir gerçeklik olarak bakmalı ve onu mümkün olduğunca doğru bir şekilde modellemeye çalışmalısınız, örneğin GARCH veya kalıpları mekanize bir şekilde veya her ikisinde de aramalısınız. Yeterli bir model oluşturmayı başarırsanız, nasıl olduğunu bilmeyenlerden para alın, hata yaptılar.
Sınıflandırma modellerinde, yine aynı sonucu - para ile - hedef değişkenle ilgili tahmin edicileri seçebileceksiniz.
not.
Modeller, teknik analiz yöntemleri kullanılarak da aranabilir. Görünüşe göre biri başarılı oluyor, ama bu daha çok kahve telvesi üzerinde falcılık gibi. Ama her birine kendi...
Bu doğru ama bu yol çok uzun ve meşakkatli, birçoğu bocalayacak, yükleyici ve bekçi olacak, bazıları ise umutların yıkılmasına dayanamayacak şekilde hayatın sonuçlarını özetleyecek. Ama yol ilginç, sadece ofis planktonu değil...
Bu pazar nesnel bir gerçeklik olarak görülmemeli ve onu mümkün olduğunca doğru bir şekilde modellemeye çalışmamalıdır, örneğin GARCH veya kalıp aramak için mekanize edilmiş veya her ikisi. Yeterli bir model oluşturmayı başarırsanız, nasıl olduğunu bilmeyenlerden para alın, hata yaptılar.
Sınıflandırma modellerinde, yine aynı sonucu - para ile - hedef değişkenle ilgili tahmin edicileri seçebileceksiniz.
GARCH , varyansı, özellikleri - fiyat karelerini ve geçmiş varyansı tahmin etmek için aynı MO'dur (LSM), GARCH – daha fazla inşaat için iyi bir özellik, makroekonomik ve haber verileri kullanılmaz.
Ve "en önemlisi", ultra hızlı verilere erişim ve "seçmeler" çok pahalı ve genellikle yasadışı olan en tepeden.
tamamen katılıyorum...
Herkesin aradığını bulması ve bitmeden hemen köşeyi döndüğünü görmeden pes etmemesi dileğiyle...
Evet doğru, aslında bir insanın mutlu olması için güzel bir rüyaya ihtiyacı var, fiziksel olarak ayda 2 bin dolar geliri olan bir insanın yaşam kalitesi ayda 1 milyon dolar olan birinin hayatından çok farklı değil, ben vücudun gerçek rahatlığı demek, muhtemelen sağlık açısından en iyi köylerde yaşıyorlar, kendi kendine yeten ya da sporcular vücutlarına ve sağlıklı beslenmeye takıntılı ne varsa.
Ancak psikolojik olarak, elbette, bu özlemlerin sınırı değildir, rüyalarımızda adalarımız, uçaklarımız, süper modellerimizle başkanların ve oligarkların kız arkadaşları ve arkadaşları olarak milyarderiz. Ancak bunlar kültür, yetiştirme, medya propagandası vb. tarafından yaratılan motivasyonel kalıplardır. Bunlar programlar, yazılım değil, rüyalar, vücudun ihtiyaçları değil. Ayrıca ve belki daha da fazlası, inananlar mutludur, gerçek inananlardır, her türlü azabı bir heves olarak algılarlar, çünkü o zaman şüphesiz “ebedi cennet” olacaktır ve olsun ya da olmasın önemli değil, ŞİMDİ MUTLULAR, Fiziksel rahatsızlığa, ulaşılan hedefe rağmen, bu eziyetler bir spor gibidir.
Forex ve hisse senedi ticareti ile aynı şey, pek azımız bizim kuklamız olacak, ancak birçoğumuz ZATEN bir milyarder seçeneği satın aldı ve BURADA VE ŞİMDİ mutlu, primi hemen ödüyorlar, çünkü piyasanın kazanılabileceğinden EMİN dünyada en az biri KAZANDIysa (neyim daha kötü???), bu da ELDORADO olduğu anlamına gelir! Ve ölüm bile bunu çürütmeyecek, sonraki yaşamda aşırıya kadar şanslı olacaksın!)))
Bu romantik ve ilham verici, ancak genellikle bir erkeğin bir ailesi, karısı, çocukları, ebeveynleri vardır ve onları doyurma ve rahat ettirme yükümlülüğü, ne yazık ki, sonraki yaşam için umut kabul edilemez, istikrarlı bir şekilde bir şeyler kapmanız gerekir. bunda ya da üremeyi reddetme, bence çok yüksek bir bedel olan bir rüya uğruna.
Bu romantik ve ilham verici, ancak genellikle bir erkeğin bir ailesi, karısı, çocukları, ebeveynleri vardır ve onları doyurma ve rahat ettirme yükümlülüğü, ne yazık ki, sonraki yaşam için umut kabul edilemez, istikrarlı bir şekilde bir şeyler kapmanız gerekir. bunda ya da üremeyi reddetme, bence çok yüksek bir bedel olan bir rüya uğruna.