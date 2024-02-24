Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 217
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Seni duydum, katılmıyorum, ama bu benim görüşüm ve mutlaka doğru değil
Bu "doğru" seviyelerde istatistikler var mı?
Aslında bazı istatistikler var.
Resim, fiyat hareketinin zaman içindeki olasılık dağılımlarının dinamiklerini göstermektedir. Gerçek alıntılara dayalı hesaplama. Yapıları basitleştirmek için, tekliflerin başlangıcı sıfıra indirgenmiştir.
X - zaman, Y - fiyat, Z - olasılık yoğunluğu. Zirveler, olasılık dağılımının maksimumlarıdır. Görünüşe göre onları seviye olarak anlıyorlar.
Alıntılar çoğunlukla zirveden zirveye gider.
Aslında bazı istatistikler var.
X - zaman, Y - fiyat, Z - olasılık yoğunluğu. Tepeler - dağılım maksimumu. Görünüşe göre onları seviye olarak anlıyorlar.
Onlar kim? :)anlayışınızdaki seviyeler nelerdir? ))
Onlar kim? :)anlayışınızdaki seviyeler nelerdir? ))
Lidi, kedi seviyelerden çalışır.
Seviyeleri siz daha iyi bilirsiniz.) Ben sadece objektif bir resim gösterdim.
Lidi, kedi seviyelerden çalışır.
Seviyeleri daha iyi bilirsiniz.)
bazı seviyelerin istatistiklerini veriyorsun, ama seviyelerden ne demek istediğini daha iyi biliyorum, değil mi? :) zaten komik..
bazı seviyelerin istatistiklerini veriyorsun, ama seviyelerden ne demek istediğini daha iyi biliyorum, değil mi? :) zaten komik..
Neyse seviyeli olmasın benim için fark etmez. Resim diyor ki - olasılık dağılımının maksimumu.)
Yazdığınız gibi bunları kendiniz hesaplayamazsınız.))
istatistik yok, daha önce yazdığım böyle bir şeyi henüz kaydedemediğim için, gerçekten çok fazla kanıt istiyorsanız günlüğümden gerçek işlemleri gösterebilirim
Neyse seviyeli olmasın benim için fark etmez. Resim diyor ki - olasılık dağılımının maksimumu.)
Yazdığınız gibi bunları kendiniz hesaplayamazsınız.))Öyleyse, onları çözemezseniz, seviyelerle ne demek istiyorsunuz?
bunu bana söylemenin amacı ne?
Her şeyi bildiğin halde bana soru sormanın ne anlamı var?)
Kaçmak?
Her şeyi bildiğin halde bana soru sormanın ne anlamı var?)
Kaçmak?
evet hayır, kaçmadılar... Sadece farklı düşündüğümüzü anlıyorum, kendimi zorlamaya ve kanıtlamaya başlasam bile, o zaman kendinizinkini kanıtlayacaksınız ve sonuç olarak aptal, bariz, banal bir argüman elde edeceksiniz, stat ile ilgili olan gibi. forumun 7 sayfası için uzayıp giden dağıtım ve aslında kimsenin neye ihtiyacı yok, bu tartışma, özü ne, sonuç ne, sonunda herkes kendi başına kalacak, bu yüzden uzak dursam daha iyi olur, nasıl biteceğini önceden bilmek...
evet hayır, kaçmadılar... Sadece farklı düşündüğümüzü anlıyorum, kendimi zorlamaya ve kanıtlamaya başlasam bile, o zaman kendinizinkini kanıtlayacaksınız ve sonuç olarak aptal, bariz, banal bir argüman elde edeceksiniz, stat ile ilgili olan gibi. forumun 7 sayfası için uzayıp giden dağıtım ve aslında kimsenin neye ihtiyacı yok, bu tartışma, özü ne, sonuç ne, sonunda herkes kendi başına kalacak, bu yüzden uzak dursam daha iyi olur, nasıl biteceğini önceden bilmek...
zaten yazdım
Bir şeyi kontrol eden "daha yüksek güçlerin" varlığını veya yokluğunu kanıtlamanın temelde imkansız olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Sadece onlara inanabilirsin - senin gibi ya da inanma.
Bu arada, sizi ikna etmeyi planlamadım bile.)
Ve buna bir nevi karar verdik? Ve genel olarak, Dmitry'ye cevap verdim.)
Ve 7 sayfa değil, sadece bir sayfa.)