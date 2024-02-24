Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 435
Ve basit NN'ler (basit MLP) hangi prensibe göre bir tahmin oluşturur?
Bana her zamanki korelasyonda görünüyor - tk. nöronlar arasındaki bağlantıların ağırlığı, NS'nin aynı yanıtıyla bu hat boyunca sinyalin tekrarlarının sayısından büyür, eğer hat o zaman + içindeyse - sonra - 0'a yakın kalacaktır - ve bu esasen olağan ortalamadır. Daha sonra, bu ağırlıkları kullanarak, tahmin edicilerin girdi kombinasyonunun eğitim süresi boyunca ortalamaya benzerliğini buluruz.
Yaklaşık fonksiyonlar
görmek ilginç, ancak #include <MT4Orders.mqh> eksik ve yorum yaparsanız, ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1) dizisi 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' içinde aralık dışında (79,55)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
Aralık dışında - yeterli alıntı geçmişi yok, örneğin ölçeklendirme durdurma ayarını 50'den az olarak ayarlayın.
Yani, bir dakika için 100 barlık bir kalıp alırsanız, tüm sentezleri oluşturmak için. zaman dilimlerinde, 100*50 tarih çubuğuna ihtiyacı olacak ve orada genel olarak 100*1440 maliyeti var :)
En benzer 1 seçeneği mi arıyor yoksa birkaç tanesinin ortalaması mı? Görünüşe göre en iyi 1'i bulur. Bana öyle geliyor ki, 10 hatta 100 seçenekle ortalama bir tahmin aramak gerekiyor (en iyileştirici tam sayıyı belirlemeli).