Makine öğrenimi üzerine bir kitapta ustalaşmamaya bile çalıştım, ancak okumaya başladım - yapamadım, çok zor ve konuyu çalışmanın gerçekten iyi olduğunu anlıyorum, muhtemelen hayat yeterli olmayacak.
Bugün bir buz günü değil .... TS gerçekten yanlışsa, o zaman bunu büyük ölçekte yapar. Fazla kârlılık için bir tür ödeme. Ama bu noktadan başlamak istemiyorum :-(
Veya bu, TS'nin çalışmayı bıraktığı cevabıdır, başka bir tane yapın. AMA yine de bir hafta arayacağım ..... Ya bu, daha sonra faiziyle ödeyecek geçici bir zorluktur. Önemli olan bundan sonra ne olacağı? :-)
Eh, ns'niz yeniden eğitiliyor, bu da tarihe uygun anlamına geliyor. Kazanıp kazanmayacağını anlamak için çok denemeniz gerekiyor :)
Benimki geçen hafta %30+ verdi, her şey mükemmel gitti. Geçen hafta %-7 civarındaydı, oynaklık aptalcaydı ve çiftlik dışında herhangi bir yön hareketi yoktu. Pazartesi tekrar antrenman yapacağım :) 2 ay 15 dakikada ders veriyorum.
Pekala, orada birçok kalıp bulabilirsin, ana olanı buldum - 3 aylık piyasa döngüleri. Bu nedenle, yaklaşık 2 ay boyunca ns'ye kuyrukla öğretiyorum. Her 3 ayda bir, yaklaşık olarak, piyasa değişir ve çalışmayı durdurur, bu, test cihazında açıkça görülebilir.
Alım satım sırasında tüm tahmin edicilerin durumunu görselleştirmek de yararlıdır. Örneğin, bunun gibi bir model buldum - bir düz, NS sinyalleri genellikle alımdan satıma atlar ve bunun tersi de trend alanlarında neredeyse mükemmel çalışır. Onlar. bazı ek koşullar getirmek güzel olurdu.
Birkaç ay öğrenirken, yıl için iyi bir kazanç sağlayacak olan NS henüz gerçekleşmedi. Sonuç açıktır - üç aylık döngüler. Şimdi bunun nasıl aşılacağına dair fikirler var, göreceğiz.
Video ileri?
yarı geri yarı ileri
orada daha kısa çıkıyor, bu yüzden orta vadeli döngünün değişmesi önemli değil, o zaman onsuz bir ileri hareket yapsanız bile her durumda kazanmayı durdurur. Sadece daha sık yeniden eğitmeniz gerekiyor. Nasıl yapılır, yeniden eğitim almadan her zaman para kazanırdı - bu bir sorun ayy :) Scalper sistemi küresel trendleri öğrenmiyor.
Sonuç açıktır - üç aylık döngüler.
Log(price_0/price_-1) alırsak, bu artışın ACF'si varsa döngüleri çok iyi gösterir. Sorun şu ki, dönem değişkendir, üç ayda bir değil.
Evet, değişken yani yaklaşık 3 ay (pekala, vadeli sözleşmelerin süresi + mevsimsellik), artı bu döngülerin ne zaman birleştiğini tahmin edemezsiniz. hepsini koordine etmek için)
Artı, evet, otokorelasyonu denemek de ilginç.
http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ
Özel bir şey yok, biz de bir piçle doğmadık ve böyle kaliteli bir model yapmak sorun değil. Örneğin. 05.01 OOS'tan itibaren.
Ancak 05.01'den 06.19'a kadar olan çalışma (likidite değişikliği) Parametreler elbette çok sıcak değil, ancak böyle bir TS SADECE mevduatlarda sinyalden 0.00100 pip daha iyi kazanıyor.
Büyük olasılıkla, vadeli işlem sözleşmesi 3 ay boyunca işlem görür, ardından likidite bir sonraki sözleşmeye akar. Akış sürecinde oyunun kurallarının değişmesi muhtemeldir....
.. Hurst döngülerini denemek istedim, ama öyle bir orman var ki neye bağlanacak ve hepsini nasıl koordine edecek)
Hurst hiç sorun değil.
paket rugarch::ARFIMA. Kesirli türev - bu Hurst. Nadiren. tükürebilirsin. Belirtilen artış için, kesirli türev alma hiç gerekli değildir.
Büyük olasılıkla, vadeli işlem sözleşmesi 3 ay boyunca işlem görür, ardından likidite bir sonraki sözleşmeye akar. Akış sürecinde oyunun kurallarının değişmesi muhtemeldir....
Yani, gelecek son 3 aydır - bir öncekinin sona ermesinden hemen önce ve ondan sonra - işlem gördü. İzlemeden ve onunla bir şeyler yapmaya çalışmadan önce işe yaramaz.
Maxim (veya sistemi) bariz olanı fark etti.