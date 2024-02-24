Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 442

elibrarius :

Herkes test verilerini gösterecektir. Gerçek veya demo bahis yaparsınız.

Veya stratejinin davranışını gerçek zamanlı olarak değil, ileriye dönük testini yarım yılda - bir yılda... yani. Mart öncesi veriler üzerinde eğitim alın ve Mart ayında test yapın, ardından Nisan öncesi veriler üzerinde eğitim alın ve Nisan ayında test yapın, vb. Gerçek zamanlı olarak, danışmanın çalışmalarını değerlendirmek için beklemek çok uzun.

Kendi deneyimlerime göre, gerçek testten çok az farklı. Ancak, kendi test cihazımı kullanıyorum. MT orada nasıl test ediyor, şeytan biliyor.
 

Bugün buz günü değil .... TC gerçekten yanılıyorsa, o zaman bunu büyük ölçekte yapar. Fazla kârlılık için bir tür ödeme. Ama bu noktadan başlamak istemiyorum :-(

Veya bu, TS'nin çalışmayı bıraktığı cevabıdır, başka bir tane yapın. AMA yine de bir hafta arayacağım ..... Ya bu daha sonra faiziyle ödeyecek geçici bir zorluktur. Önemli olan bundan sonra ne olacağı? :-)


 
Michael Marchukajtes :

Limitlerde ticaret yaptığınızı yazdınız, yani muhtemelen bir kanaldır ve kanallar, fakir insanlar tarafından küçük şeylerde istikrarlı büyüme gibi satış seçenekleri gibidir ve sonra bam! ve birkaç saat içinde her şey tuvalette, test cihazında aynı, sıfır kar beklentisi ile.

 
Bu doğru, bu doğru, bir hata kayıplara yol açar, zararı durdurma seviyesini 40 puan olarak belirledim. Ayrıca, “Bilmiyorum” sınıfına iki belirleyici sinyal düştü ve bir hata yaptı ..... Tamam, bir şeyler düşünelim.

Ve uzmanlara bir sorum var. Alt zaman diliminden doğru veri nasıl alınır. MT4'te bu ne kadar yeterli????

 

seni anlamıyorum

neden yapay zeka için bekleyen bazı emirler oluşturdunuz?

gecikme olursa, o zaman aslında bu çok akıllı bir bot değildir)))

 
Mihail Marchukajtes : Bundan sonra ne olacağı önemli??? :-)


Makine öğrenimi üzerine bir kitapta ustalaşmamaya bile çalıştım, ancak okumaya başladım - yapamadım, çok zor ve konuyu çalışmanın gerçekten iyi olduğunu anlıyorum, muhtemelen hayat yeterli olmayacak.

 
Sihirbaz_ :

vay! %90 doğruluk harika!

 

otlozhki ile tüm bu saçmalık tamamlandı. Ve bunu yapay zeka olarak mı düşünüyorsun?

 
Albinochka6 :

Makine öğrenimi üzerine bir kitapta ustalaşmamaya bile çalıştım, ancak okumaya başladım - yapamadım, çok zor ve konuyu çalışmanın gerçekten iyi olduğunu anlıyorum, muhtemelen hayat yeterli olmayacak.

Muhtemelen Kulibin günlerinde müzik ve dansla cep saatini yaptığı ve şimdi herkesin her şeye sahip olduğu, ayrıca video iletişim, navigasyon, İnternet ve makine öğreniminin zaten her yerde olduğu, ancak Kulibin ruhu canlı olduğu zaman dediler. ..
