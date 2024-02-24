Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3202

Döviz kurunu tahmin etmek için basit modellerin kullanılmasınailginç bir örnek

Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
СанСаныч Фоменко #:

Sürekli düşen bir lira üzerinde.... Evet - başarılı MO örnekleri verebilirsiniz. Böyle bir süper trend hakkında 2020m olacağını bilseydik - ve MO x3 olmadan yapılırdı.



СанСаныч Фоменко #:

Birine ihtiyacım yok. İhtiyacım olan şey, her düşüncenizi sorgulayan bir Trademeister.

Senin hiç düşüncen yok, yani iki kötüden birini seçeceksin.
Forester #:
Sürekli düşen bir lira üzerinde.... Evet - başarılı MO örnekleri verebilirsiniz. Böyle bir süper trend hakkında 2020m olacağını bilmek - ve MO x3 olmadan yapılırdı.
MO'larınızı test etmenin harika bir yolu
 
mytarmailS #:
Resim, piyasalardaki birikim/dağıtımın harika bir örneğidir...

Hacme baktığımızda

Tüm Türk nüfusu lirayı istifledi ve bir başkası dağıttı. Bizim 90'larda yaptığımız gibi bütün bir ülkeyi soymak.

Hacimler tik hacimleridir, yani bir aracılık merkezi içinde. Grafik Metaquot'un demosundan alınmıştır. 2020'de hacimlerde keskin bir düşüş muhtemelen 2020'den önce verilerin bir kaynaktan, sonrasında ise başka bir kaynaktan alındığını gösteriyor.


:) bir kanal açıp gidebilirsiniz


 
Forester #:

Tüm Türk nüfusu lirayı istifledi ve bir başkası dağıttı. Bizim 90'larda yaptığımız gibi tüm ülkeyi soydular.

Hacimler tik hacimleridir, yani bir aracılık merkezi içindeki hacimlerdir. Grafik Metaquot'un demosundan alınmıştır. 2020'de hacimlerde keskin bir düşüş muhtemelen 2020'den önce verilerin bir kaynaktan, sonrasında ise başka bir kaynaktan alındığını söylüyor.


Ah, peki, eğer tik bazlı ise, o zaman yazım doğru değil
Moshka, Satın al ve tut stratejisinden daha iyi performans gösterdi

Terminalde o kadar iyi değil, görünüşe göre spread genellikle ısırıyor. DC'lerde likidite ile ilgili sorunlar da olabilir.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Moshka, Türkiye'de

Sinyali başlatalım.

mytarmailS #:

Sinyali başlat artık.

Senin sinyallerine ihtiyacım yok.
