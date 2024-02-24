Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3206
Bir grup mum çubuğu yerine zikzak değerleri gönderin. Imho, modelinizi daha kötü olmayan bir seviyede tanımlayacaktır.
Ben de zigzagı mum çubuklarına tercih ediyorum, ancak bununla ilgili bir belirsizlik sorunu var, çünkü ortaya çıkan formasyonun zigzag parametresine bağımlılığı var. Örneğin, ilk resimde daha küçük bir zikzak bir 2 yerine iki tepe çizebilir veya çizmeyebilir, çünkü iki mum vardır ve içlerinde herhangi bir şey olabilir.
Elbette, desen uygulamasının her bir özel durumunda zikzağın hangi adımının atılması gerektiğini gözle açıkça görebilirsiniz, ancak bu vizyonu bir algoritma biçiminde resmileştirmek neredeyse imkansızdır.
1) Bana bunun hangi dilde yazıldığını ve insan dilinde ise kulağa nasıl geldiğini söyleyin)
2) Veri miktarını azaltmanın bir yolu yok mu?
3) Tüm desenin ekrandaki bu grafik parçasından çok daha geniş olduğunu fark ettim.
(1) Semantiği kendim icat ettim, herhangi bir dilde değil, sadece bilgi taşıyan bir dizge.
Bu çok basit bir örnek, daha çok nerenin kazılacağını ve benden başka kimsenin nereyi kazmadığını gösteren bir örnek gibi maalesef....
1 = seviyenin üzerindeki fiyat
-1 = seviyenin altında
0 = fiyat seviyeye eşittir
| = sonraki olay
(2) mum çubuğu fiyatları hakkındaki bilgiler kaybolur, her şey basitleştirilir.
(3) her şey olabilir, ben basit bir örnek gösterdim, siz daha karmaşık bir örnek gösterdiniz, tek bir kural hiçbir şeyi çözmez.
Evet, ZZ ile ilgili böyle bir sorun var.
Ticaret yaparken, hacim göstergesinden başka bir şey kullanmadım ve şimdi göstergeleri uyarlamam gerekiyor, çünkü koda "peki, şuna bakın!!!" gibi yazamıyorum.
Gerçek fraktallar üzerindeki ZZ'nin (adını doğru hatırlıyorsam) en uygun olacağını düşünüyorum, ancak kodobase'de olan hatalarla çalışıyor.
Kendim düzeltmeye çalıştım, neredeyse işe yaradı, ancak yine de süper büyük çubuklarda, fraktal hem yukarıda hem de aşağıda olduğunda, bir tür saçmalık olduğu ortaya çıkıyor.
1. Teşekkür ederim.
2. Yani her şey basitleştirilmişse, bu iyi bir şeydir. Yoksa ben mi bir şeyi yanlış anlıyorum?
Mum çubuğu fiyatları hakkında bilgiye neden ihtiyacımız var?
Ana görev, çevrimiçi fiyat hareketinin yönünü belirlemektir. Ne kadar basit olursa o kadar iyidir.
Seviye, etrafında ve içinde önemli olayların meydana geldiği bir fiyattır (kırılma, dağılma, vb.)
Sadece seviye etrafında önemli olayların meydana gelmesi değil, aynı zamanda olayların kendi kalıpları da önemlidir (yani sadece seviyenin kırılması değil, aynı zamanda tam olarak nasıl kırıldığı veya geri teptiği de önemlidir).
Birçok seviyeden birinin tanımına bir örnek.
Mavi daire kuralın tetiklendiği yeri gösterir, daireden sonra algoritma için veri mevcut değildir.
Bunların hepsi tek ve aynı seviyedir ve şu kuralla tanımlanır
Bu doğrusal olmayan olayı son 5 mum girerek tanımlama şansı var mı????
Bu seviyeleri bazı ölçütlerle karşılaştırarak???? örneğin Öklid mesafesi ile bulma şansımız var mı?
Tabii ki hayır.
Seviyenin büyük olasılıkla olduğu yer burasıdır.
Çemberinizin olduğu yer, büyük olasılıkla bir testtir, yani bazı tüccarların daha kötü davranışları için quoter tarafından yapılan bir kontroldür.
Elbette, desen uygulamasının her bir özel durumunda hangi zikzak adımının atılması gerektiğini gözle açıkça görebilirsiniz, ancak bu vizyonu bir algoritma biçiminde resmileştirmek neredeyse imkansızdır.
Muhtemelen, ZZ'nin otomatik ayarlayıcıları vardır.
Bunu bir test cihazında test etmek isteyen varsa
İlk veriler:
Son 55 kapanış fiyatındaki 10 dönemlik MA eksi bu kapanış fiyatları. M15 TF üzerinde.
Referans formasyon:
Geçmiş mesajları yanlış anlamışım.
Yani soruna kafa kafaya değil..... daha yaratıcı bir şekilde yaklaşırsanız
Ortalama alma alıştırması yapıyorsunuz, trendin bir canavar olduğunu ve bir pozisyon açmanın ona bir atış olduğunu hayal edin, en büyük ödülü vermek için canavarı daha az sayıda atışla nötralize etmek (artıda kapatmak) için. Bir pozisyonun hacmi, azalan bir enerji yükü olarak düşünülebilir ve ne kadar çok tutulursa o kadar iyidir. Trendler eğitim için bağımsız canavarlardır.
