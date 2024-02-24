Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3205

Valeriy Yastremskiy #:

Kimse dalgaları iptal etmez, bu yüzden açıktır. Bir ticaret seansını zamana göre araştırmak normal bir görevdir.

MO bu tür sorunları ortadan kaldırır. Var olmayan kalıpları manuel olarak nasıl arayabileceğinizi hayal edemiyorum

Bu tek boyutlu bir durumdur. Çok boyutlu hale getirirseniz, etkileşimdeki herhangi bir işareti açıklayabilirsiniz.

Artışlarda şöyle bir şey var, ilk bakışta karlı bile olsa, ortalama olarak

Filtrelenmiş


Tikler için hesaplamaları daha sonra hazırlayacağım, hız için Google TPU kullanmam gerekecek
 
Maxim Dmitrievsky #:

MO bu tür sorunları ortadan kaldırır. Var olmayan kalıpları manuel olarak nasıl arayabileceğinizi bile anlamıyorum

Bu tek değişkenli bir durumdur. Çok boyutlu hale getirirseniz, etkileşimdeki herhangi bir özelliği açıklayabilirsiniz.

artışlarla, ilk bakışta karlı bile olsa, ortalama olarak böyle bir şey var.

Filtrelenmiş


Bu "örüntüler" hakkında yazdığınız bir makale görmedim - daha önce bir tane olduğunu söylemiştiniz.

Daha önce pekiştirmeli öğrenme ile ilgileniyordunuz, hangi noktada bundan vazgeçtiniz?

İlginç bir fikrim var, çevre üzerindeki etkiyi nasıl hayal edebileceğinizi ve çevrenin denge olmayacağını.

 
Maxim Dmitrievsky #:

MO bu tür sorunları ortadan kaldırır. Var olmayan kalıpları manuel olarak nasıl arayabileceğinizi bile anlamıyorum

Bu tek değişkenli bir durumdur. Çok boyutlu hale getirirseniz, etkileşimdeki herhangi bir özelliği açıklayabilirsiniz.

artışlarla, ilk bakışta karlı bile olsa, ortalama olarak böyle bir şey var.

Filtrelenmiş


Eh, iki boyutlu bir durumumuz var, artışlar ve zaman) MO sorunu ortadan kaldırmaz, sadece daha derine bakmanızı sağlar.))))

Çok değişkenli, iki boyutlu bir seride elbette bir seriden başka bir seriye türevler ekleyebilirsiniz, ancak bu aynı şeydir, daha derin bir bakış.

Bir fonksiyonu daha derinlemesine keşfetmek anlamında, daha fazlası değil.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Daha sonra tikler için hesaplamalar hazırlayacağım, hızlar için google TPU kullanmam gerekecek

Keneler için ilginç olurdu)

Aleksey Vyazmikin #:

Bu "kalıplar" hakkında yazdığınız bir makale görmedim - daha önce bir tane olduğunu söylemiştiniz.

Daha önce pekiştirme eğitimine dahil oldunuz, hangi aşamada bu yönden vazgeçtiniz?

İlginç bir fikrim vardı, çevre üzerinde nasıl bir etki sunabilirsiniz ve çevre bir denge olmayacaktır.

Bir denge olduğunu söylemedim ve bunu ben yazmadım. Sadece Öklid mesafesi ile bulunan desenler, herhangi bir doğrulukla.
RL bunun finansal piyasalarda işe yaramadığını söylemekten kaçındı
 
Maxim Dmitrievsky #:
RL, bunun finansal piyasalarda işe yaramadığı gerçeğinde durdu.

Evet, Kâse gibi çalışıyor. Alın, kullanın. Anahtar teslim

Eğitilmiş modelin test programı

https://www.mql5.com/ru/articles/11452



Şimdiden 158. makale.

Maxim Dmitrievsky #:
Bir tane olduğunu söylemedim ve bir tane de yazmadım. Bu sadece Öklid mesafesi ile bulunan ve herhangi bir doğrulukta olan örüntülerdir.

Yani önceki yazıları yanlış anlamışım.

Maxim Dmitrievsky #:
RL'de bunun finansal piyasalarda işe yaramadığı gerçeğinde durdum

Yani soruna kafa kafaya değil, daha yaratıcı bir şekilde yaklaşırsanız ...

Ortalama alma alıştırması yaparsınız, trendin bir canavar olduğunu ve bir pozisyon açmanın ona bir atış olduğunu hayal edersiniz, en büyük ödülü vermek için canavarı daha az sayıda atışla nötralize etmek (artıda kapatmak) için. Bir pozisyonun hacmi, azalan bir enerji yükü olarak düşünülebilir ve ne kadar çok tutulursa o kadar iyidir. Trendler eğitim için bağımsız canavarlardır.

 

Seviye, etrafında ve içinde önemli olayların meydana geldiği (kırılma, toparlanma, vb.) bir fiyattır.

Sadece seviyenin etrafında önemli olayların olması değil, aynı zamanda olayların kendi kalıpları da önemlidir (sadece seviyeyi neyin kırdığı değil, aynı zamanda tam olarak nasıl kırıldığı ... veya toparlandığı).


Birçok seviyeden birinin tanımlanmasına bir örnek.

Mavi daire kuralın tetiklendiği yeri gösterir, daireden sonra algoritma için veri mevcut değildir.

Hepsi bu kural tarafından tanımlanan tek ve aynı seviyedir

"<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1"


Bu doğrusal olmayan olayı son 5 mum girerek tanımlama şansı var mı????

Bu seviyeleri bazı metriklerle karşılaştırarak, diyelim ki Öklid mesafesiyle???? bulma şansı var mı?


Tabii ki yok.

 
mytarmailS #:

Son 5 mumu girerek bu doğrusal olmayan olayı tanımlama şansı var mı ?????

Tabii ki hayır.

Bana hangi dilde yazıldığını ve insan dilindeyse kulağa nasıl geldiğini söyleyin).

<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|

Ben MO değilim, sadece merak ediyorum. Bu yüzden aptalca sorular sormaya hakkım var:)

Veri miktarını azaltmanın bir yolu yok mu?

Bir grup mum çubuğu yerine zikzak değerleri besleyebilirsiniz. Imho, modelinizi daha kötü olmayan bir seviyede tanımlayacaktır.


Şöyle bir şey, ZZ kaldıracı bir öncekinden daha büyük / daha küçük, vb.

Öyle değil mi?


Tüm formasyonun ekrandaki bu grafik parçasından çok daha geniş olduğunun farkındayım.

Bütün formasyonu bu şekilde görüyorum:

1...319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212...3399
