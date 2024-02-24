Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1598
bazı çiftlerin zaten bir “kayma” gösterdiği fark edildi, yani. yerel bir maksimumun varlığı, ardından denge eğrisi aşağı bakmaya başlar
Bunu birisinin bu süreci yönetmeye başladığı ve er ya da geç tüm diğer çiftlerin aynı kaderi paylaşacağı gerçeği olarak takdir ediyorum.
bu bağlamda, “slayt” olmayan, ancak bunları halka açık olarak yayınlamayan çözümler aramak daha iyidir.
ya da modları kümeleyin ve yeni verilere nasıl geçtiklerini görün. Örneğin, belirli saatlerde satış için satın almaları zamanında değiştirin veya bunun gibi bir şey.
Genellikle modlar uzun sürer, asıl şey zaman içinde geçiş yapmaktır.
Genellikle "al/sat" değişikliğindeki tüm sonuçları test ederim
genellikle işe yaramaz
sentetiklere uygulanıp uygulanamayacağını düşünmemiz ve oraya gitmemiz gerekiyor.
çünkü böyle bir grafikte yakalanacak hiçbir şey yok
Hayır, cidden, iyi, sadece şanslı .... Sonuçta, tüm MO ya şanslı ya da değil. Sadece mesafe herkes için farklıdır.
Bu neredeyse bitti :-(
Merhaba ! Geleceğin sinir ağlarına ait olduğundan eminim. Bunun bir örneği bu hesaptır - ...
Ama sinir ağları hakkında başka bir fikrim vardı...
Evrişimsel Sinir Ağlarına dayalı bir Uzman Danışman yazalım.
Python'da Keras ve Tensorflow 2 kitaplıklarını kullanarak.
Grafiklerin ekran görüntülerini yükleyin ve ağın geçmiş ekran görüntülerine dayalı bir tahmin yapmasına izin verin, fiyat artacak veya düşecek!
Ben programcı değilim ne yazık ki her şeyi kendim yapardım çıkar uğruna denemek lazım...
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320
her şey açık, bir arzu olurdu
ve şimdi bana göründüğü gibi yakalanacak bir şey yok
Doğru, "rafa") ulaştıktan sonra sürecin belirli bir "durağanlığını" görebilirsiniz)))