Boris :

iletişim en büyük değerdir!


bazı çiftlerin zaten bir “kayma” gösterdiği fark edildi, yani. yerel bir maksimumun varlığı, ardından denge eğrisi aşağı bakmaya başlar

Bunu birisinin bu süreci yönetmeye başladığı ve er ya da geç tüm diğer çiftlerin aynı kaderi paylaşacağı gerçeği olarak takdir ediyorum.

bu bağlamda, “slayt” olmayan, ancak bunları halka açık olarak yayınlamayan çözümler aramak daha iyidir.

ya da modları kümeleyin ve yeni verilere nasıl geçtiklerini görün. Örneğin, belirli saatlerde satış için satın almaları zamanında değiştirin veya bunun gibi bir şey.

Genellikle modlar uzun sürer, asıl şey zaman içinde geçiş yapmaktır.

 
Genellikle "al/sat" değişikliğindeki tüm sonuçları test ederim

genellikle işe yaramaz

sentetiklere uygulanıp uygulanamayacağını düşünmemiz ve oraya gitmemiz gerekiyor.

çünkü böyle bir grafikte yakalanacak hiçbir şey yok


 

Hayır, cidden, iyi, sadece şanslı .... Sonuçta, tüm MO ya şanslı ya da değil. Sadece mesafe herkes için farklıdır.

Bu neredeyse bitti :-(

 
aylarca bu yaklaşım işe yaramayacak

ve haftalarla ilgili çok az veri var ve bunların nasıl sıralanacağı net değil

Haftaların Cuma veya Salı günleri yoktur.

 

Merhaba ! Geleceğin sinir ağlarına ait olduğundan eminim. Bunun bir örneği bu hesaptır - ...

Ama sinir ağları hakkında başka bir fikrim vardı...

Evrişimsel Sinir Ağlarına dayalı bir Uzman Danışman yazalım.

Python'da Keras ve Tensorflow 2 kitaplıklarını kullanarak.

Grafiklerin ekran görüntülerini yükleyin ve ağın geçmiş ekran görüntülerine dayalı bir tahmin yapmasına izin verin, fiyat artacak veya düşecek!

Ben programcı değilim ne yazık ki her şeyi kendim yapardım çıkar uğruna denemek lazım...

 
her şey açık, bir arzu olurdu

 
Maksim Dmitrievski :

her şey açık, bir arzu olurdu

saatler vb. üzerinde tarihlerin geçişi ile ilgili nüanslar vardır, yani. Londra'da saat 21-22'de, çünkü Tarih geçişi anında, açık değeri ilginç bir şey almanıza izin veriyor gibi görünüyor, ancak bildiğimiz gibi, şu anda yayılma "çok fazla" genişletilebilir ve bu, bu ilginçliğin Türkiye'de gerçekleşmesini engelleyebilir. uygulama
 

ve şimdi bana göründüğü gibi yakalanacak bir şey yok

Doğru, "rafa") ulaştıktan sonra sürecin belirli bir "durağanlığını" görebilirsiniz)))

Terver ya da rastgele yürüyüş ya da her neyse hakkında biraz. Tanıdık olmayan bir falcı alırız, gözlerimizi onun önüne koyarız. Bizi ilgilendiren çok özel bir soru soruyoruz - gelecekte ne olacak. Bir destede 140 kart (ya da öylesine) vardır. Falcı, hakkında hiçbir şey bilmediği mevcut durumun ayrıntılarını tam olarak anlatan ve gelecekte ne olacağını söyleyen 3 kart çeker (bu henüz doğrulanamıyor). Falcının diğer yabancılarla da daha sonraki çalışmalarını gözlemliyoruz, onlar da memnun kalıyor. Her şey şeffaf, insanlar anonim, falcı dahil kimse hakkında bir şey bilmiyor, seans ücretsiz. 5-7 gözlemden sonra beynim bozuldu ve ayrıldım. Örnek temsilci yeterli mi?
