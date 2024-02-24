Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3195
"Çalışmama durumum", motivasyon eksikliğim ve kendimi kod yazmaya zorlayamamam konusunda başka bir bakış açım var...
İşte Alexey'in pekiştirmeli öğrenme serisindeki ilk dersinden küçük bir alıntı
https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG
Burada da aynı konuyla ilgili başka bir alıntı var.
https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo
Mesele şu ki, yüzlerce/binlerce fikri test ettiğimde, her zaman hayal kırıklığına uğradım (olumsuz pekiştirme).
Ve şimdi içimdeki uyarlanabilir eleştirmen, bir fikri test etme düşüncesinde bile, kod yazmaya çalıştığımda bile, gelecekteki durumumu (gelecekteki olumsuz pekiştirme) tahmin ediyor ve bana cesaretsizlik, yorgunluk, isteksizlik, motivasyon eksikliği vb. şeklinde bir değerlendirme veriyor....
Ben de aynen böyle düşünmüştüm, sadece "Altına işiyorsun, bir kez daha sıçtın" diye saygılı bir şekilde nasıl yazacağımı bilemedim. )))
Eğitim saçmalıktır!!!
Hayatın neredeyse tüm alanlarında işe yarayan %100 çalışan bir algoritmam var.
Genç birsüvari Teğmen Rzhevsky'ye kadınlarla bu kadar başarılı olmayı nasıl başardığını sorar.
- Çok basit, - diye cevap verir, - bir kadına gidip şöyle demeniz gerekir:
"Madam, izin verin size sakso çekeyim!"
- Teğmen! Ama bunun için yüzünüze yumruk yiyebilirsiniz!
- Yüz ünüze yumruk yiyebilirsiniz. Ama sakso da çekebilirsin.
Ve onu bu konuda becer - "hayal kırıklığı (olumsuz pekiştirme)", eğer sonunda sana da sakso çekebilirsen).
Not: Bu bir şaka değil. Bu, bir sonraki başarısızlıkta pes etmemek için gerçek bir çalışma algoritmasıdır.
Bir insanın, piyasalar da dahil olmak üzere karmaşık sistemlerin işleyiş kurallarını kendi kendine açıklayamayacağını kanıtlayan birdeney .
Bu, başarılı bir tüccarın bırakın öğrencilerine, TS'sinin kurallarını kendisine bile açıklayamadığı anlamına gelir... (ya da daha doğrusu açıklayabildiğini sanır ama aslında açıklayamaz). (ya da daha doğrusu yapabildiğini sanır ama aslında yapamaz).
Ayrıca, işaretlerin otomatik olarak oluşturulmasının manuel olarak oluşturulmasından daha iyi olabileceği gerçeğini kabul edebiliriz (tabii ki uygulama alanını dikkate alarak).
Bu adamı yaklaşık 10 yıl önce izlemiştim. Herhangi bir oyundaki cücelerin seslendirme sanatçısı ve aynı zamanda bir psikoterapist gibi görünüyor.
Tavşan sertleşirse ve Aleksey ona lahana gibi görünürse, bu Aleksey'in kötü bir insan olduğunu mu gösterir?
Alexei'ye iki övgüde bulundum. Bir seslendirme sanatçısına yakışır bir ses için ve dikkat çekmeye değer bir ses için.Savunma Bakanlığı'na biraz ara vermelisin.
Eğer deneyin koşullarını aşağıdaki gibi değiştirirsem:
1. Orijinal örnek üzerinde, daha sonra kullanılması beklenen kuantum segmentlerini buluruz, sonuç olarak bir kuantum tablosu oluşur - daha sonra sadece onunla çalışırız.
2. Orijinal ile aynı parametrelere sahip rastgele bir hedef oluşturun - 1000 döngü.
3. Orijinal varyantla karşılaştırıldığında kaç kuantum segmentinin seçildiğini sayın. Aynı veya daha az olabilirler.
4. Standart sapma üzerinden tahmin edin. Yayılma küçükse, rastgele hedeflerin seçilen kuantum segmentlerine girme şansı büyüktür.
Sen ne düşünüyorsun?
Tarif edildiği gibi yaptım, 10000 döngü çalıştırdım.
Bu histogramı elde ettim.
Orijinalde 3924 kuantum bandı bulunurken, rastgele hedefli testlerde aynı aralıklara sahip 80'den az kuantum bandı örneklenecektir.
İki deneyin sonuçlarına dayanarak, varsayılan arama kriteri ile örnekte yeterli sayıda kuantum bandı bulmanın mümkün olduğu sonucuna varabiliriz, ancak kuantum segmentleri zaten seçilmişse, içlerinde rastgele aynı sınıftan yeterli sayıda hedef kümesi olmasını sağlamak neredeyse imkansız bir görevdir.
Deneyde hata yoksa ve sonuçlar doğruysa, eğitim için örneğin yarısında kuantum segmentleri aramayı deneyebilir ve ardından ikinci yarıda benzer sonuçlar gösterenleri seçebilirsiniz. Bunun eksi yanı, gözlem sayısının yarıya düşecek olması ve bunun da geçerliliği azaltacak olmasıdır.
Başka bir fikriniz var mı?
Peki piyasa rastgele mi işliyor?
Bana göre benzetmeniz tam olarak doğru değil. Ya da daha doğrusu, yorumlama tam olarak doğru değil. Elbette, termometre okumaları rastgele hareket eden moleküllerin toplam etkisinin sonucudur, ancak fiyat serisinin termometre okumalarına benzetilmesi uzun periyotlu hareketli bir ortalamadır. Termometre ölçümleri gibi onun değişimleri de tutarlı ve sıçramasız bir şekilde değişir.
Ticaret için moleküler analoji, bölme düzleminden sağa ya da sola doğru birim zamanda hangi moleküllerin daha fazla geleceğini tahmin etmektir. Açıkçası bunu tahmin etmek imkansızdır, bu rastgele bir değişkendir. Benzer şekilde, sürüklenmeyen, yani simetrik bir madeni para tarafından oluşturulan rastgele bir yürüyüş için, kümülat değerinin n adımda mevcut olandan daha yüksek mi yoksa daha düşük mü olacağını tahmin etmek imkansızdır. Aslında ticaretin amacı da budur.
Ne iş yapıyorsunuz? Nasıl bir geçmişiniz var, sizi buna iten neydi?
