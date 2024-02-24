Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3199
Bunu nerede belirttim?
Bir süre önce bazı etkinlikler arıyordum
Ben bir çelişki göremiyorum.
Buradaki zaman serisi, fiyat değişimini dinamik olarak tanımlamanın bir yoludur ve olaylar fiyat değişimini etkileyen bir faktördür.
Benim anlayışıma göre - SB şeklindeki piyasa olaydan olaya hareket eder ve olay bir nesneye kuvvet uygulanması gibidir - fiyatı etkileyen kuvvet şeklinde sonraki hareketin hızını ve vektörünü belirler.
Kuantum segmentleri, olay tezahürünün olası tetikleyici noktalarını tanımlar.
Tanrı aşkına!)
Tanrı aşkına.)
Evet, herkesin kendi görüşü....
Ancak SB'yi trend bileşeni açısından değerlendirdiniz mi? Örneğin, farklı uzunluklardaki trendlerin sayısını, mevcut trendin vektörü boyunca harekete devam etmek için düzeltmeden sonra trendlerin istikrarını hesaplayabilirsiniz. Aykırı değerlerin sıklığını ve boyutunu 100'lük bir pencere ile ortalama fiyat aralığı üzerinden tahmin etmek mümkündür. Ayrıca trend süresinin zamanına bakabilir, mevsimselliği tahmin edebilir....
.
Dün gevşemek için işlem yapmaya karar verdim ve bugün dünkü örneği kullanarak - seviyeler ve olaylar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.
Diyelim ki bu büyük sipariş kümelerinin PD/SP seviyelerini nasıl belirleyeceğimizi biliyoruz.
Ben bunu şöyle görüyorum.
Çok sayıda güçlü alım pozisyonu fiyatı durduruyor ve yönünü değiştiriyor...
Diyelim ki bu büyük oyuncuyu ve seviyelerini nasıl belirleyeceğimizi biliyoruz...
senaryo 1.
fiyat durdu ve trend tersine döndü.
Benim eylemim seviyeden girmek.
Senaryo 2 (fiyat giriş noktasının yakınında düzleşti).
Büyük bir oyuncu belirsizliğin ortasında pozisyonu kapatır, büyük bir oyuncunun pozisyonu etrafındaki bu dalgalanma benim için bunun bir işaretidir, ya da sadece seviyeyi yanlış anladım.
Benim eylemim bir stop loss almaktır
Örnek vermeyeceğim)
senaryo 3 (fiyat büyük bir oyuncunun seviyesini keskin bir şekilde kırar)
Sorular
1 - Büyük oyuncu pozisyonunu kapatmayı başardı mı?
Cevap hayır, keskin düşüş nedeniyle pozisyonu kapatma şansı yoktu, pozisyon büyük. Neden büyük? Çünkü fiyat daha önce bir seviye oluşturarak durdu.
2 - Fiyat kendi seviyesine döndüğünde büyük oyuncu ne yapacak?
Cevap, pozisyonunu girdiği fiyattan kapatacağıdır, fiyat satış emirlerinin saldırısından düşecektir. Satış emirleri çünkü alımını kapatıyor.
Senaryo 3+ (fiyat alış seviyesine döner)
Benim eylemim büyüklerin alım seviyesinden satış yapmak.
İki senaryo dışında neredeyse tüm senaryoları bir kerede gösteriyorum
1) senaryo 1 (seviyeden giriş) Önce satın alırım.
2) iptal edilir ve senaryo 3 'e gider (keskin kırılma) Bir stop alırım.
3) senaryolar 3+ büyük oyuncunun alımlarının kapanışı Satışa giriyorum.
4) Senaryo 1 tekrar görünür, satışı kapatırım ve bir alım yaparım.
Hemen hemen 2 senaryo hariç tüm senaryoları örneklendiriyorum.
Hogwarts dışında büyü yapmak yasaktır.
Noktadan noktaya girin.
NS'lerim alıntılarda her türlü tekrar eden kalıpları arar, başka bir şey yapmazlar.
Yani SB'de bu sadece bir yanılsamadır - desenler rastgeledir, tıpkı kuantum segmentleri gibi...
Evet
O zaman yakarak çıkarmanın ne anlamı var?