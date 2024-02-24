Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3204
Lira aslında yıllardır OnlyClose modunda. MO'yu komşunuzun kardiyogramına uygulamak daha yararlıdır.
ZY Mantık problemi.
Her şeyin sadece lira ile satın alınabildiği belli bir ülke var. Aynı zamanda kesinlikle her şeyin (maaş bile) ABD doları cinsinden bir fiyat etiketi var ve bu da lira cinsinden döviz kuruna bağlı.
Ve şimdi lira ABD doları karşısında üç kat daha ucuz hale geldi. Bir yabancının ya da yerlinin bu işten para kazanması teorik olarak mümkün müydü?
Baştan söyleyeyim, burada Türkiye'den değil, gerçek zamanlı olarak kazançların tam olarak ne üzerinden yapıldığını göstermesi gereken belirli bir ideal modelden bahsediyoruz. Türkiye dahil.
Lira olarak mı yoksa ABD doları olarak mı kazanılacağı belli değil. Herkesin üç kat fazla parası olduğu için herkes lira olarak kazandı)
Örneğin lira cinsinden kredi almak ve en önemlisi geri ödemek mümkünse ABD doları cinsinden kazanmak mümkündür, ancak büyük olasılıkla sorunun şartlarına göre bu imkansızdır. O zaman liranın bu ülkede para olmadığı ortaya çıkıyor.
Kabaca söylemek gerekirse, lira ile kredili işlem yapmak haramdır.
Vadeli işlemleri ya da opsiyonları yok mu?
Lütfen söyleyin, MOE'nin bakış açısına göre örüntülemenin ezbercilikten farkı nedir?
Bu başlıkta MO konusunda yetersiz olan birkaç kişiden biriyim. Bu yüzden neredeyse hiç okumuyorum ya da göndermiyorum.
Vadeli işlemleri ya da opsiyonları yok mu?
Türevler muhtemelen neredeyse her şey için var. Sigorta şirketleri gibi pek ekonomik bir yanı yok.
Kabaca söylemek gerekirse, lira ile kredili işlem yapmak haramdır.
Tanrı aşkına, marj ticareti. Böyle bir ülkenin Merkez Bankası'nın nasıl çalışabildiği sorusu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda ABD doları ile mi çalışıyor? Nasıl kredi veriyor - hangi para biriminde ve kuru nereden alıyor?
Türevler muhtemelen neredeyse her şey için var. Tıpkı sigorta şirketleri gibi bunun da küçük bir ekonomik yönü var.
Ülkeye özgü istatistiklere sahip değilim.
Ancak, hammadde alımları için, üretim maliyetini düşürmek için ideal bir araç olacaktır.
Ve ben daha çok koşullu kaldıraç ile hareketten para kazanma olasılığıyla ilgiliyim.
İlginç görselleştirme
Rastgele uzunluktaki fiyat parçalarında desen ararsanız, orada tamamen rastgele vardır
oynaklıkta, güçlü patlamalardan sonra konsolidasyon olduğunda (çizgiden sonra) önemsiz kalıplar bulabilirsiniz.
Çizgiden önce, bunlar 25 uzunluğundaki kalıpların eşleşmeleridir, sonra - devamları. Volatilitede bile, desenlerin tahmin ufkuyla birlikte tüylü hale geldiğini görebilirsiniz
Kimse dalgaları iptal etmedi, bu çok açık. Bir işlem seansını zaman içinde araştırmak normal bir görevdir.