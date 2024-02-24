Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2942
burada "doğrudan MetaTrader terminalinden işlemler arası iletişim yoluyla borsa bilgilerini almaktan " bahsediyoruz
terminalde Python değil.
Python betikleri doğrudan terminalde (test cihazında değil) uzun süre çalıştırılabilir:
Python betikleri uzun zamandır doğrudan terminalde çalıştırılabiliyor (test cihazında değil):
Python betikleri uzun zamandır doğrudan terminalde çalıştırılabiliyor (test cihazında değil):
Çalıştırabilirsiniz, ancak tarihin kendisini, aynı tahmincileri bir dosya dışında python'a nasıl aktarabilirsiniz?
Ve sonra ondan herhangi bir komut alın. Örneğin, tahminciler oluşturmak için kullanılan göstergenin ayarlarını örneklemek ve modeli python'da eğitmek istiyorum.
Uzman Danışman aracılığıyla bir örnek oluşturmam, ardından bunu bir dosyaya kaydetmem ve ardından dosyayı okumak için bir şekilde python'a bir komut vermem gerektiği ortaya çıktı. Aynı zamanda, EA'nın bir sonraki başlangıcı yalnızca python tarafından veri işlendikten sonra gerçekleşmelidir. Ardından EA'nın veya EA'nın kendisinin ayarlarını değiştirin ve tekrar çalıştırın. Bu nasıl yapılır?
Grafiklere/ticklere/işlem pozisyonlarına/işlem geçmişine erişim için fonksiyon seti yukarıda verilmiştir. Python komut dosyalarının doğrudan çalışması için yeterlidir.
Belki de göstergelere erişim ekleyeceğiz.
Bu paket yüklenemedi.
Sürüm belirtmeden onnx paketini yükledim. Her şey çalıştı - model eğitildi ve başlatıldı. Python sürüm 3.11.2
Çözmem gereken durumu tarif ettim. Sadece fiyatlar ve python'daki tüm dönüşümler sizin için yeterliyse, böyle bir kavram nasıl model aktarımı kullanımını ima eder? Python ve terminal için mantığı çoğaltmayı mı öneriyorsunuz?
Açıkçası, verilerle çalışmak için bir köprüye ihtiyacınız var ve şimdi bu sadece bir dosya aracılığıyla mümkün, ancak o zaman senkronizasyon yine sadece dosyalar aracılığıyla yapılır, bu da sorunlarla doludur.
Model mql5 betiğinde çalışıyor, ancak python'da çalışmıyor, çünkü onnxruntime paketi yüklü değil.
Au, python hayranları, siz olmadan hiçbir yolu yok.
Çözmem gereken durumu tarif ettim. İhtiyacınız olan tek şey fiyat ve python'daki tüm dönüşümlerse,
Bence bir yerlerde gerçekten aptallık ediyorsun...
Girdi sadece fiyat verileridir. Bunları tek bir yerde işleyin, farklı yerlerde değil. Terminalde ve eğitim paketlerinde bu pek doğru değil. Tarihsel olarak, elbette, terminalde işlenenleri fiyatlarla eğitim paketlerine almak daha uygundur, ancak bu çıkmaz bir yoldur. Göstergeler elbette yeniden hesaplanmaları değil, önceden hesaplanmaları ile uygundur, ancak görevde bile ayarlanmış gibi görünmektedir.
Genel olarak, birincil verilerin alındığı ve ticaret ortamının yönetildiği yer hesaplamalar için kullanmak için doğru değildir.