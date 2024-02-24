Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2938
2023.02.28 05:27:35.269 Storage 'ONNX.Price.Prediction' projesine başarıyla katıldı
2023.02.28 05:27:56.191 Depolama MQL5 Depolama etkinleştirildi
2023.02.28 05:27:56.191 Storage checkout MQL5 için başlatıldı
2023.02.28 05:27:56.635 Storage İstenen SVN dosya sistemi bulunamadı (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Depolama Sahibi MQL5 Depolama 'dinpae@gmail.com', MQL5 hesabını değiştirin
Bu ne anlama geliyor? Bağlanılamıyor.
On - Connect MQL5 Storage. gives 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', MQL5 hesabını değiştirin.
MQL5 Storage'a hangi hesapla giriş yaptınız?
E-postanızı veya tam olarak büyük/küçük harfe duyarlı oturum açma bilgilerinizi belirttiniz mi?
E-posta kabul edilmiyor.
Proje adına sağ tıklayın. Bu şekilde olmalıdır:
Bir yerlerde bir tür yetkilendirme var
Evet, böyle bir şey var ama hata veriyor
Anladım, teşekkürler.
Her ihtimale karşı, projeyi arşive gönderiyorum.
girişte, sadece giriş bilgilerim başlangıçta çarpık, noktalarla dr.mr.mom, uzun zaman önce var, girişi değiştirebilir misiniz?
ONNX modellerinin çalışmasını test edebileceğiniz beta 3589 yayınlandı.
Adımlar:
. Ardından 2. adıma gidin.
Proje MQL5 Deposundan (Subversion) indirilecektir.
Bu durumda, Microsoft tarafından imzalanmış ONNX Runtime 1.14 arşivini indirin, terminalin kök dizinine terminal64.exe'nin yanına genişletin ve terminali yeniden başlatın:
Projede, örnek olması açısından eğitilmiş en basit model.onnx, gösterimi görebilmeniz için hemen eklenmiştir.
Modeli kendiniz eğitmek için projede bulunan python komut dosyalarını kullanmanız gerekir:
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnxOnnx paketi, tensorflow gereksinimleriyle çakışmaması için açıkça 1.12 sürümünü belirtir.
Gerekirse, editör kendi başına algılayamazsa yolu kendiniz belirtin.
Terminal ayarlarında Python ile entegrasyonun etkinleştirildiğinden emin olun. Eğer kapalıysa, açın ve terminali yeniden başlatın:
Komut dosyası MetaTrader5 paketi yardımıyla terminale bağlanacak (kapalıysa, otomatik olarak başlayacaktır) ve EURUSD, H1 üzerinde eğitime başlayacaktır:
Bittiğinde, Journal editörü şunları içerecektir:
. Yeni model.onnx projeye kaydedilecek / güncellenecektir. Zaten kullanılabilir.
.
Bu, modellerin hem eğitimini hem de çalıştırılmasını göstermek için özel olarak oluşturulmuş bir örnektir.
Kendi TensorFlow modellerinizi onnx ve tf2onnx python paketlerini kullanarak ONNX formatına dönüştürebilirsiniz:
not: eski sürümde fonksiyon prototipleri değiştiği için projenin en son sürümünü kullanın.
İşe yaradı.
Tensorflow gereksinimleriyle çakışmamak için onnx paketini 1.12 sürümünden açıkça bahsederek paketleyin.
Bu paket yüklenemedi. Önce CMake'in yüklenmesini gerektirdi. Şimdi Visual Studio'nun yüklenmesini mi gerektiriyor?
Bu paketi yükleyemedim. Önce CMake yüklememizi istediler. Şimdi de Visual Studio'nun yüklenmesini mi istiyorlar?
Karşılıklı uyumsuzluklar cehennemiyle savaşma ve Python'daki görevler için ayrı ortamlar oluşturma yolunun hala başındasınız.
Bazı paketler hedef derleme için derleyici gerektirir.