Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2937
Editöre gidin ve alt bölmede "Kamu Projeleri "ne bakın, içinde "ONNX.Price.Prediction" göreceksiniz.
Teşekkürler, çok ilginç.
Ama SharedProjects boş, onu nasıl doldurabilirim?
RTFM
👍
Şimdi ONNX klasörü görünüyor, ancak boş
Şimdi hazır:
Python'da model.onnx oluşturma, Python inversiyonu ve MQL5'te inversiyon ile basit bir model eğitimi içinde.
Dünkü MT5 beta sürümünde OnnxRun işlevinde küçük bir hata yaptık, yarın bunu düzeltip size yükleyeceğiz
2023.02.28 05:27:35.269 Storage 'ONNX.Price.Prediction' projesine başarıyla katıldı
2023.02.28 05:27:56.191 Depolama MQL5 Depolama etkinleştirildi
2023.02.28 05:27:56.191 Storage checkout MQL5 için başlatıldı
2023.02.28 05:27:56.635 Storage İstenen SVN dosya sistemi bulunamadı (720003)
2023.02.28 05:28:32.432 Depolama Sahibi MQL5 Depolama 'dinpae@gmail.com', MQL5 hesabını değiştirin.
Bu ne anlama geliyor? Bağlanılamıyor.
On - Connect MQL5 Storage. gives 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', MQL5 hesabını değiştirin.
Bir projeye katılmak için "Katıl "a tıklayın. Bundan sonra proje "Paylaşılan Projeler" bölümünde görünecektir. Ardından bilgisayarınıza indirmek için projenin içerik menüsündeki " Depodan güncellemeleri al" seçeneğine tıklayın.
Teşekkürler, ama çalışmıyor.
Ardından bilgisayarınıza indirmek için projenin bağlam menüsündeki " Depodan güncellemeleri al" seçeneğine tıklayın.
Projenin bağlam menüsünde " Depodan güncellemeleri al" yok.
Ve 10 yere daha sağ tıkladım - hiçbir şey yok.
Yapay zeka uzmanları,
Proje adına sağ tıklayın. Bu şekilde olmalıdır: