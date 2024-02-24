Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2937

Renat Fatkhullin #:

Editöre gidin ve alt bölmede "Kamu Projeleri "ne bakın, içinde "ONNX.Price.Prediction" göreceksiniz.


Teşekkürler, çok ilginç.
Ama SharedProjects boş, onu nasıl doldurabilirim?


 
Evgeny Dyuka #:

RTFM

 
Aleksey Nikolayev #:

RTFM

👍

 
Aleksey Nikolayev #:

RTFM

Şimdi ONNX klasörü görünüyor, ancak boş


 
Evgeny Dyuka #:

Şimdi ONNX klasörü görünüyor, ancak boş


Projeye katılmak için "Katıl "a tıklayın. Daha sonra "Paylaşılan Projeler" altında görünecektir. Ardından, bilgisayarınıza indirmek için projenin içerik menüsündeki " Depodan güncellemeleri alın Depodan güncellemeleri al" seçeneğine tıklayın.
 
Renat Fatkhullin #:

Şimdi hazır:



Python'da model.onnx oluşturma, Python inversiyonu ve MQL5'te inversiyon ile basit bir model eğitimi içinde.

Dünkü MT5 beta sürümünde OnnxRun işlevinde küçük bir hata yaptık, yarın bunu düzeltip size yükleyeceğiz

2023.02.28 05:27:35.269 Storage 'ONNX.Price.Prediction' projesine başarıyla katıldı

2023.02.28 05:27:56.191 Depolama MQL5 Depolama etkinleştirildi

2023.02.28 05:27:56.191 Storage checkout MQL5 için başlatıldı

2023.02.28 05:27:56.635 Storage İstenen SVN dosya sistemi bulunamadı (720003)

2023.02.28 05:28:32.432 Depolama Sahibi MQL5 Depolama 'dinpae@gmail.com', MQL5 hesabını değiştirin.

Bu ne anlama geliyor? Bağlanılamıyor.

On - Connect MQL5 Storage. gives 2023.02.28 05:36:25.147 Storage Owner MQL5 Storage is 'dinpae@gmail.com', MQL5 hesabını değiştirin.


Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
MQL5 Storage — это персональное онлайн-хранилище исходных кодов на MQL4/MQL5. Оно интегрировано в MetaEditor: вы можете сохранять и получать данных...
 
Aleksey Nikolayev #:
Bir projeye katılmak için "Katıl "a tıklayın. Bundan sonra proje "Paylaşılan Projeler" bölümünde görünecektir. Ardından bilgisayarınıza indirmek için projenin içerik menüsündeki " Depodan güncellemeleri al" seçeneğine tıklayın.

Teşekkürler, ama çalışmıyor.
Ardından bilgisayarınıza indirmek için projenin bağlam menüsündeki " Depodan güncellemeleri alın Depodan güncellemeleri al" seçeneğine tıklayın.
Projenin bağlam menüsünde " Depodan güncellemeleri alın Depodan güncellemeleri al" yok.
Ve 10 yere daha sağ tıkladım - hiçbir şey yok.


 
Yapay zeka uzmanları,
Belki birileri fiyat tahmini için değil ama mani ve risk yönetimi için ağları uygulamaya çalışmıştır.
Bu konuda ne okuyabilirim, ne tür ağlar kullanabilirim?
 
Roman Kutemov #:
Yapay zeka uzmanları,
Belki birileri fiyat tahmini için değil ama mani ve risk yönetimi için ağları uygulamaya çalışmıştır.
Bu konuda ne okuyabilirim, ne tür ağlar kullanabilirim?
Normal ağlar kullanılabilir.
Sadece onları genetik gibi optimizasyon algoritmaları ile eğitmeniz gerekir.

Ağlar hakkında değil, optimizasyon algoritmaları ve uygunluk fonksiyonları yazma hakkında okumalısınız.
 
Evgeny Dyuka #:

Proje adına sağ tıklayın. Bu şekilde olmalıdır:


