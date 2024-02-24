Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2943
Girdi sadece fiyat verileridir. Bunları tek bir yerde işleyin, farklı yerlerde değil. Terminalde ve eğitim paketlerinde bu pek doğru değil. Tarihsel olarak, elbette, terminalde işlenenleri fiyatlarla eğitim paketlerine almak daha uygundur, ancak bu çıkmaz bir yoldur. Göstergeler elbette yeniden hesaplanmaları değil, önceden hesaplanmaları ile uygundur, ancak görevde bile ayarlanmış gibi görünüyor.
Genel olarak, birincil verilerin alındığı ve ticaret ortamının yönetildiği yerin hesaplamalar için kullanılması doğru değildir.
Bunun nasıl doğru yapılacağı farklı bir sorudur. Hala ne kadar uygulanabilir olduğu ile ilgiliyim - yani eğitilmiş modeli bağlayın, ancak o zaman ön işleme nasıl yapılır. Modeli dışa aktardıktan sonra python olmadığı varsayılır.
Model ham girdi verilerini almalı ve ön işlemlerini kendisi yapmalıdır. Boru hattı kavramı bu amaç için icat edilmiştir. Örneğin ONNX formatının özelliklerinden biri, tüm boru hattını tek bir dosyaya sığdırabilmenizdir.
Zikzakların, MA'ların ve diğer standart ve standart olmayan göstergelerin model hesaplamasına sokun ve bunları farklı ayarlarla çoğaltın? ONNX, ZZ varyantlarından en az birini yapabilir ve en azından standart olanlar olmak üzere kaç göstergeye sahiptir?
Yep....
O zaman MT'ye ihtiyacınız yok. Çalışmak için API kullanabilirsiniz - orada da sadece fiyatlar ve ticaret komutları vardır.
Zikzakların, MA'ların ve diğer standart ve standart olmayan göstergelerin model hesaplamasına sokun ve bunları farklı ayarlarla çoğaltın?
Ya bu ya da Python kodunun mql5 kodu ile iç içe geçtiği bir programlama ortamı oluşturmak. İkinci seçenek çok daha az gerçekleştirilebilir görünüyor.
Çözmem gereken durumu tarif ettim. Sadece fiyatlar ve python'daki tüm dönüşümlerden memnunsanız, böyle bir kavram nasıl model aktarımı kullanmayı ima ediyor? Python ve terminal için mantığı çoğaltmayı mı öneriyorsunuz?
Açıkçası, verilerle çalışmak için bir köprüye ihtiyacınız var ve şimdi bu yalnızca bir dosya aracılığıyla mümkün, ancak bu durumda senkronizasyon yine yalnızca dosyalar aracılığıyla gerçekleşiyor ve bu da sorunlarla dolu.
Veri alışverişi daha önce olduğu gibi dosya veya soketler aracılığıyla yapılıyorsa, terminalde python çalıştırmanın ne faydası var.
Model yoklaması için python tarafından değil, Uzman Danışman tarafından hazırlanan verilerim var. Yani veriler aktarılmalı ve ardından çizim için sonuçlar geri alınmalıdır.
Böyle bir senaryoda MT5 ve python'un herhangi bir entegrasyonunu kullanmanın bir anlamı yoktur.
Verileri tamamen MT tarafından hazırladım. Ve modele hesaplamalar için bir matris veriyor (şimdi bir dosya olarak, ancak bunu DLL aracılığıyla bir dizi olarak yapabilirsiniz). Her şey zaten çalışıyor ve bunun uğruna, önerdiğiniz seçeneklerden hiçbirini, göstergeleri çoğaltmak için zaman kaybetmek bir yana, düşünmek için bile motivasyon olarak görmüyorum.
Ben sadece platform içindeki veri alışverişi varyantları hakkında yazdım. Elbette, pratikte hepimiz veri analiz araçları ve TS arasında veri alışverişi için platform harici(dosyalar, soketler vb.) yollar kullanıyoruz.
MT büyük işlemler için değildir, bu nedenle hesaplama süresinin ticaret emirleri üzerindeki etkisinin risklerini ihmal edebilirsiniz. Ancak MT'nin nişi, bu risklerle bile büyük)))) İnsanlar riskleri sever)
Lütfen busting ile ağaçlarda sınıflandırma algoritmasında aşağıdaki formülün nasıl elde edildiğini açıklayın(PDF bağlantısı mümkün):
İnternette bulabildiğim tüm materyallerde formül sihirli bir şekilde "tavandan alınmış".
Söylemesi zor :) Matematiksel hesaplamalar bu videoda görülebilir