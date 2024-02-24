Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1468

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

Şey, şeytan ayrıntılarda gizlidir, görüyorsunuz, ön işlemenin kendisi her şeyi ortadan kaldırıyor ve Ulusal Meclisin genetiği öyle, sinyal işleme için zaten

Görünüşe göre ızgaraya koyduğunuz şey çıktıda aldığınız şey ...

ızgara bir koçtan tatlı yapamıyor (muhtemelen son zamanlarda hiçbir şeyden emin değilim)

 
Andrey Dik :

das ist fantastisch, ja ja...

Cevap


19 yaşında, 2007'den 2009'a eğitim, ileri - her iki yönde diğer bölümler

 
Herkese merhaba, bu nöro başıboşluğun muhteşem sonuçları pahasına. Eğitim alanının başında değil, OOS'un ortasında yer aldığı videodan görülebilir. Zaman dizisinin ihlali göz önüne alındığında bunun tamamen mümkün olmadığını düşünüyorum. Bölmeyi zamansal bağlamda uygun bir şekilde yapın, yani. Eğitim-Test-OOS. Zaman sırasını korumak için. Bakalım sonuç ne olacak.
[Silindi]  
Andrey Dik :

Görünüşe göre ızgaraya koyduğunuz şey çıktıda aldığınız şey ...

ızgara bir koçtan şeker yapamıyor (muhtemelen son zamanlarda hiçbir şeyden emin değilim)

hiçbir şekilde kendi başına yapamaz - ne kaynatılır ne de pişirilir

[Silindi]  
Ivan Butko :

Cevap


19 yaşında, 2007'den 2009'a eğitim, ileri - her iki yönde diğer bölümler

işlemlerle ilgili istatistikleri görmek ilginç olurdu - ne zaman, süre, vb.

O senin işaretin içinde, değil mi? daha fazla beklemek zorunda kalacak

 
Maksim Dmitrievski :

işlemlerle ilgili istatistikleri görmek ilginç olurdu - ne zaman, süre, vb.

O senin işaretin içinde, değil mi? daha fazla beklemek zorunda kalacak

iki hafta içinde bir aylık test gibi olacak (ilk iki anlaşma doğrulama için manuel olarak açıldı), bu nedenle başlangıç 24 Nisan'da ve 24 Mayıs'ta yaklaşık bir sonuç çıkarmak mümkün olacak

 

Şans eseri birinin MetaTraderR kitaplık dosyası kalmışsa, lütfen PM'ye gönderin.

İyi şanlar

 
Vladimir Perervenko :

Şans eseri birinin MetaTraderR kitaplık dosyası kalmışsa, lütfen PM'ye gönderin.

İyi şanlar

Çok?
https://www.mql5.com/ru/code/17468
mt-R
mt-R
  • www.mql5.com
Исходная библиотека mt4R, разработанная Bernd Kreuss, несколько раз модифицировалась разными авторами. Последний ее экземпляр находится здесь с необходимыми ссылками на первоисточник, изменениями и адресом хранения на GitHub. Данный вариант библиотеки адаптирован под 64 бит, что дает возможность ее использования с терминалом МetaТrader 5. Для...
 
elibrarius :
Çok?
https://www.mql5.com/ru/code/17468

Numara. Yanılmıyorsam, yeni MT5(2005) yapısı ile onlar tarafından duyurulan Metaquotes kitaplığı. Tartışmayı basitçe sildikleri iş parçacığı.

 
Vladimir Perervenko :

Numara. Yanılmıyorsam, yeni MT5(2005) yapısı ile onlar tarafından duyurulan Metaquotes kitaplığı. Tartışmayı basitçe sildikleri iş parçacığı.

Google'ın önbelleği silinen konuyu hala buluyor, Google'ın ekli dosyaları önbelleğe alıp almadığını bilmiyorum

1...146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475...3399
Yeni yorum