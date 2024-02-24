Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2936

Vladimir Perervenko #:

Şöyle diyor: ONNX sürümü = 1.2.1; opset sürümü = 7. Ne olduğu belli değil, ama belli ki ayarlarınız bu gereksinimleri karşılamıyor.

Sistemim: Windows 10 yapı 19045.Tabloyagöreçalışması gerekiyor (1.2.2 > 1.2.1 ve 19045 > 19041).

Tablonun ikinci satırına göre: Windows 10, sürüm 2004 (yapı 19041) ONNX sürümü = 1.2.2, 1.3 ve 1.4 opset sürümü = 7, 8 ve 9.

NOT. Belki de sorun Windows'un Home sürümüne sahip olmamdır.
 
Renat Fatkhullin proje ONNX.Price.Prediction'a bakabilirsiniz.

Ben böyle bir şey bulamadım. O harfli genel projeler listesinde yalnızca bir projem var - OpenCL.Seascape projeniz

 
Aleksey Nikolayev #:

Ben bir tane bulamadım. O harfli kamu projeleri listesinde sadece bir projem var - OpenCL.Seascape projeniz

Şimdi kullanılabilir:



Python'da model.onnx oluşturma, Python inversiyonu ve MQL5'te inversiyon ile basit bir model eğitiminin içinde.

Dünkü MT5 beta sürümünde OnnxRun işlevinde küçük bir hata yaptık, yarın düzeltip yayınlayacağız.

 
Renat Fatkhullin #:

Şimdi hazır:



Python'da model.onnx oluşturma, Python inversiyonu ve MQL5'te inversiyon ile basit bir model eğitimi içinde.

Dünkü MT5 beta sürümünde OnnxRun işlevinde küçük bir hata yaptık, yarın bunu düzeltip size yükleyeceğiz

Dediğiniz gibi hata veriyor: failed, OnnxSetInputShape error 4024.

Model dizisinin nerede bildirildiğini ve tanımlandığını anlamıyorum. Python dosyasında mı?

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model);
 
Aleksey Nikolayev #:

Dediğiniz gibi, şu hatayı veriyor: başarısız, OnnxSetInputShape hatası 4024

Model dizisinin nerede bildirildiğini ve tanımlandığını anlamıyorum. Bir python dosyasında mı?

Günlüklere bakın - ONNX API'nin hangi sürümü tanımlanmış:

2023.02.27 15:16:56.060 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 15:16:56.107 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

ONNX Runtime 1.14 kütüphanelerinin en son sürümünü arşivden (Microsoft tarafından imzalanmıştır) terminalin kök dizinine exe dosyalarının yanına koyun ve tekrar deneyin.

Şimdi parametre kontrolünde bir hata var:

ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807


Projeye kaynak eklediğinizde kısa dosya adı olarak dizi modeli otomatik olarak göründü:


'ONNX.Price.Prediction.mqproj'
'model.onnx' as 'const uchar model[89590]'
'ONNX.Price.Prediction.mq5'
code generated
0 errors, 0 warnings, 151 msec elapsed
Dosyalar:
onnx-runtime-microsoft-signed.zip  3425 kb
 
Renat Fatkhullin #:

Günlüklere bakın - ONNX API'nin hangi sürümü tanımlanıyor:

Arşivdeki ONNX Runtime 1.14 kütüphanelerinin en son sürümünü (Microsoft tarafından imzalanmıştır) terminalin kök dizinine exe dosyalarının yanına koyun ve tekrar deneyin.

Şimdi parametreleri kontrol ederken bir hata var:

Arşivinizdeki kütüphaneleri kopyalamadan önce günlükteydi:

2023.02.27 17:11:13.394 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:11:13.500 ONNX    entry point 'OrtGetApiBase' not found

Kütüphaneleri günlüğe kopyaladıktan sonra:

2023.02.27 17:18:26.805 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:18:27.124 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

ve uzmanlar sekmesinde:

2023.02.27 17:18:27.151 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807
 
Renat Fatkhullin #:

Cloud Network de dahil olmak üzere mart ayında test cihazında da mevcut olacak.

ONNX Runtume yeniden yazılacak ve eski sistem kütüphanelerine bağlı kalmayacak şekilde yeniden tasarlanacaktır.

ONNX dosyaları projelere kolayca dahil edilir, şifrelenir ve EX5 dosyalarının içinde sıkıştırılır. Tek bir dosyadan temiz robotlar elde edersiniz.



Operasyon şeması:

  1. Modeli yan tarafta, örneğin Python'da eğitin
  2. Dönüştür onnx
  3. Robota entegre edin ve kullanın (tepsileme mevcut değil, sadece çıkarım)

Anlamıyorum.
Modelleri nasıl yokluyorsunuz? Şu anda Python TensorFlow'da yoklama yapıyorum, ama burada nasıl?
 
Renat Fatkhullin #:

Şimdi hazır:



Python'da model.onnx oluşturma, Python inversiyonu ve MQL5'te inversiyon ile basit bir model eğitimi içinde.

Dünkü MT5 beta sürümünde OnnxRun işlevinde küçük bir hata yaptık, yarın bunu düzeltip size yükleyeceğiz

Bu projeler nerede? Bunlara nasıl girilir?
 
Evgeny Dyuka #:
Kafam karıştı.
Modelleri nasıl yokluyorsunuz? Şimdi Python TensorFlow'da yoklama yapıyorum, ama burada nasıl?
Evgeny Dyuka #:
Bu projeler nerede? Onlara nasıl girilir?

Editöre gidin ve "Genel Projeler" alt bölmesine bakın, içinde "ONNX.Price.Prediction" göreceksiniz.

Proje üzerindeki içerik menüsünden Katıl'a tıklayın.


Projenin hem bir eğitim Python betiği hem de model.onnx içinde hazır bir modeli vardır

Eğitimi çalıştırmak için Python'u kurun (örneğin 3.10), paketleri teslim edin ve PricePredictionTraining.py dosyasında doğrudan MetaEditor'da Derle'ye tıklayın - eğitim başlayacaktır.

python.exe -m pip install --upgrade pip
pip install --upgrade tensorflow
pip install --upgrade pandas
pip install --upgrade scikit-learn
pip install --upgrade matplotlib
pip install --upgrade tqdm
pip install --upgrade metatrader5
pip install --upgrade onnx==1.12
pip install --upgrade tf2onnx



Derleme sırasında PricePrediction.py dosyasını çalıştırarak tahmini çalıştırabilirsiniz:



Bilgi için, MetaEditor şunları yapabilir:

  • Visual Studio yüklü C++ projelerini derleyebilir
  • Python programlarını çalıştırma

Derleyiciler Araçlar -> Seçenekler -> Derleyiciler bölümünden yapılandırılır:


