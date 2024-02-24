Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2936
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şöyle diyor: ONNX sürümü = 1.2.1; opset sürümü = 7. Ne olduğu belli değil, ama belli ki ayarlarınız bu gereksinimleri karşılamıyor.
Sistemim: Windows 10 yapı 19045.Tabloyagöreçalışması gerekiyor (1.2.2 > 1.2.1 ve 19045 > 19041).
Tablonun ikinci satırına göre: Windows 10, sürüm 2004 (yapı 19041) ONNX sürümü = 1.2.2, 1.3 ve 1.4 opset sürümü = 7, 8 ve 9.NOT. Belki de sorun Windows'un Home sürümüne sahip olmamdır.
Ben böyle bir şey bulamadım. O harfli genel projeler listesinde yalnızca bir projem var - OpenCL.Seascape projeniz
Ben bir tane bulamadım. O harfli kamu projeleri listesinde sadece bir projem var - OpenCL.Seascape projeniz
Şimdi kullanılabilir:
Python'da model.onnx oluşturma, Python inversiyonu ve MQL5'te inversiyon ile basit bir model eğitiminin içinde.
Dünkü MT5 beta sürümünde OnnxRun işlevinde küçük bir hata yaptık, yarın düzeltip yayınlayacağız.
Şimdi hazır:
Python'da model.onnx oluşturma, Python inversiyonu ve MQL5'te inversiyon ile basit bir model eğitimi içinde.
Dünkü MT5 beta sürümünde OnnxRun işlevinde küçük bir hata yaptık, yarın bunu düzeltip size yükleyeceğiz
Dediğiniz gibi hata veriyor: failed, OnnxSetInputShape error 4024.
Model dizisinin nerede bildirildiğini ve tanımlandığını anlamıyorum. Python dosyasında mı?
Dediğiniz gibi, şu hatayı veriyor: başarısız, OnnxSetInputShape hatası 4024
Model dizisinin nerede bildirildiğini ve tanımlandığını anlamıyorum. Bir python dosyasında mı?
Günlüklere bakın - ONNX API'nin hangi sürümü tanımlanmış:
ONNX Runtime 1.14 kütüphanelerinin en son sürümünü arşivden (Microsoft tarafından imzalanmıştır) terminalin kök dizinine exe dosyalarının yanına koyun ve tekrar deneyin.
Şimdi parametre kontrolünde bir hata var:
ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) failed, OnnxRun error 5807
Projeye kaynak eklediğinizde kısa dosya adı olarak dizi modeli otomatik olarak göründü:
Günlüklere bakın - ONNX API'nin hangi sürümü tanımlanıyor:
Arşivdeki ONNX Runtime 1.14 kütüphanelerinin en son sürümünü (Microsoft tarafından imzalanmıştır) terminalin kök dizinine exe dosyalarının yanına koyun ve tekrar deneyin.
Şimdi parametreleri kontrol ederken bir hata var:
Arşivinizdeki kütüphaneleri kopyalamadan önce günlükteydi:
Kütüphaneleri günlüğe kopyaladıktan sonra:
ve uzmanlar sekmesinde:
MO, Jew'deki şortları kapatın ve bir alım arayın diyor...
2-3 gün boyunca yükselme ihtimali yüksek
Tıpkı sipariş ettiğim gibi.
Cloud Network de dahil olmak üzere mart ayında test cihazında da mevcut olacak.
ONNX Runtume yeniden yazılacak ve eski sistem kütüphanelerine bağlı kalmayacak şekilde yeniden tasarlanacaktır.
ONNX dosyaları projelere kolayca dahil edilir, şifrelenir ve EX5 dosyalarının içinde sıkıştırılır. Tek bir dosyadan temiz robotlar elde edersiniz.
Operasyon şeması:
Modelleri nasıl yokluyorsunuz? Şu anda Python TensorFlow'da yoklama yapıyorum, ama burada nasıl?
Şimdi hazır:
Python'da model.onnx oluşturma, Python inversiyonu ve MQL5'te inversiyon ile basit bir model eğitimi içinde.
Dünkü MT5 beta sürümünde OnnxRun işlevinde küçük bir hata yaptık, yarın bunu düzeltip size yükleyeceğiz
Kafam karıştı.
Modelleri nasıl yokluyorsunuz? Şimdi Python TensorFlow'da yoklama yapıyorum, ama burada nasıl?
Bu projeler nerede? Onlara nasıl girilir?
Editöre gidin ve "Genel Projeler" alt bölmesine bakın, içinde "ONNX.Price.Prediction" göreceksiniz.
Proje üzerindeki içerik menüsünden Katıl'a tıklayın.
Projenin hem bir eğitim Python betiği hem de model.onnx içinde hazır bir modeli vardır
Eğitimi çalıştırmak için Python'u kurun (örneğin 3.10), paketleri teslim edin ve PricePredictionTraining.py dosyasında doğrudan MetaEditor'da Derle'ye tıklayın - eğitim başlayacaktır.
python.exe -m pip install --upgrade pip pip install --upgrade tensorflow pip install --upgrade pandas pip install --upgrade scikit-learn pip install --upgrade matplotlib pip install --upgrade tqdm pip install --upgrade metatrader5 pip install --upgrade onnx==1.12 pip install --upgrade tf2onnx
Derleme sırasında PricePrediction.py dosyasını çalıştırarak tahmini çalıştırabilirsiniz:
Bilgi için, MetaEditor şunları yapabilir:
Derleyiciler Araçlar -> Seçenekler -> Derleyiciler bölümünden yapılandırılır: