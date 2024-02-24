Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3174
Bağlantılıdır, çünkü parametreleri bilginize veya tercihlerinize dayanarak daha önce belirlediniz. Başlangıçta hangi parametreler aracılığıyla nasıl daha iyi bir eğri elde edeceğinizi bilirsiniz. Ayrıca daha önceki bir geçmişte işlem yapmış olabilir ve bu deneyime dayanarak yeni bir geçmiş üzerine bir ts inşa edebilirsiniz. Böyle bir gestalt terapisinin derinliği muazzam olabilir :)
Beyni yeniden eğitmenin bu etkisine aşinayım. Bu durumda, TS kronolojik olarak bundan önce yazılmıştır.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Ticarette makine öğrenimi: teori, modeller, uygulama ve algo-ticaret
fxsaber, 2023.08.17 07:38
Grafik üç yıllık günlük ticareti gösteriyor.
Her neyse, düşünceleriniz için minnettarım.
Tren/test/sınav olarak ayrılma ihtiyacını anlamıyorum.
Lütfen bu aralıkların amacının ne olduğunu açıklayın?
Şu anda onlar üzerinde böyle bir şema hayal ediyorum.
İlk nokta tuhaf görünüyor. Test cihazında bir "ileri test". Filtreleme olmadan sadece optimizasyondan daha mı iyi, ancak birleşik bir aralıkta: tren + test?
Ben bu tür bir kendini kandırma pratiği yapmıyorum. Bunu yapmamın tek yolu bu.
Tarif ettiğim şeyin aynısını yapıyorsunuz, daha dikkatli okuyun.
mytarmailS, 2023.08.16 13:23
Genel olarak sadece 1000 TS varyantınız olduğunu düşünün.
1. ve 2. adımlarınız
1) İyi bir TS için optimizasyon/arama yapmaya başlarsınız, bu traine verisidir (uydurma/arama/optimizasyon).
Diyelim ki TC'nin para kazandırdığı 300 varyant buldunuz...
2) Şimdi bu 300 varyanttan OOS'u geçecek bir TC arıyorsunuz, bu test verisidir. Hem traine hem de testte ( OOS ) kazanan 10 TC buldunuz diyelim.
Ben ikinci adımı yapmıyorum.
Ben ikinci adımı yapmam.
"Yapmadığınız" ikinci adımınız ))
Aradaki fark nedir?
1. Soruyu tam olarak anlayamadım. Sol OOS bir yıldır. Geçmişe yakınlaştırılacak mı?
2. Kodda hata olmadığının bir göstergesinin, kodun programlamadan önce amaçlananı tam olarak yapması olduğunu varsayıyorum. Bu anlamda, her şey yolunda.
Ve genel durumda, kodunda hatalar olan bir TC hala bir TC'dir. Sadece yazarın başlangıçta amaçladığı şey tam olarak bu değildir.
1. Evet.
2. Evet.
Eğer keskin bir erik her zaman eğitimden hemen sonra gelirse, o zaman geriye doğru işlem yapın ve hepsi bu (ancak bu çok garip bir senaryodur ve nedenlerini açıklamak zordur). Ancak, elbette, eğitimden hemen sonra eriğin her zaman gerçekleş memesi muhtemeldir (şans eseri), o zaman bu modelin zayıf bir tahmin yeteneğini gösterir.
En ufak bir şüphe içermeyen son derece kategorik ifadeler. OOC'nin yeri konusunda bir gönderi yaptım.
Test cihazına karşı ilk kez hoşnutsuzlukla karşılaşmıyorum. Numara kırıcının nesi var bilmiyorum.
Optimizasyon yaparken nasıl ileriye bakılabildiğini anlamıyorum.
Metodoloji üzerine. Antrenman/test/sınav olarak ayırmanın gerekliliğini anlamıyorum. En elverişli istatistiksel çalışmada bile, TC'nin aşırı antrenmanlı olmadığını iddia etmek çok fazla kendine inanmak gibi görünüyor.
En fazla şu sonuca varabilirim: "TC'nin eğitim aralığından bir süre önce ve sonra mevcut olan bir örüntü bulmuş olması muhtemeldir. Aynı zamanda, bu örüntünün halihazırda bozulmadığına dair bir garanti de yoktur."
Benim yüksek kategorizasyonum, MO'da standart olan açıklanan yaklaşıma dayanmaktadır. Açıklananlara çapraz doğrulamadan henüz bahsetmedim. Bu, IO'da piyasaları analiz etmeye yönelik profesyonel bir yaklaşımdır.
Tanımladığınız şey, sonuçları istatistiklerle gerekçelendirmenin imkansız olduğu amatör bir seviye, TA seviyesidir. Bu nedenle istatistikler, temelde istatistiklerle ilgili OLMAYAN test cihazı ile ikame edilir.
Bunu anlarsanız, bir test cihazını SADECE sonuçları istatistiklere dayanan ön hesaplamalardan sonra kullanabilirsiniz ve kullanmalısınız.
Bu nedenle, ham verileri hazırlama konusunda tarif ettiğim yaklaşım test uzmanının ötesine geçer ve KESİNLİKLE aşırı eğitim ve ileriye bakmanın garantisidir. Sıralı testler ile karışık veriler üzerinde yapılan testleri karşılaştırın.
Soldaki OOS'nin ileriye bakmanın nasıl bir sonucu olabileceğini anlamamanız, bunun olmadığı anlamına GELMEZ. Resme bakıldığında, bu oldukça şüphelidir. Örneğin, algoritmanın OOS segmenti için gelecekte OOS ile aynı güzel resmi veren bir şey arıyor olması oldukça muhtemeldir. Test segmentine göre geleceğe geçtiğiniz anda, bu hemen bir serseriliktir.
Sonuç.
Eriğin testin sağında olduğu resim, aşırı antrenman ve/veya ileriye bakmanın kanıtıdır.
Test cihazı hakkında ayrı olarak.
Test cihazı "iki boyutlu yüzey" şeklinde bir optimizasyon grafiğine sahiptir.
Aşırı antrenmanı izlemek için kullanılabilir.
Bu yüzeyde bir hücrenin yaklaşık olarak aynı renkteki diğer hücrelerle çevrili olduğu bir parça tespit edebilirseniz, bu merkezi hücre aşırı eğitilmemiş TC'nin parametrelerini verecektir. Böyle bir konum, bulunan optimumun bir platoyu temsil ettiği gerçeğine karşılık gelir.
Ancak, "yüzey" bir leopar derisine benziyorsa, TS umutsuzdur, çünkü test eden kişi çok sayıda maksimum bulmuştur, bu da gelecekte bunlara ulaşma olasılığının son derece düşük olduğunu gösterir.
Genel olarak piyasa modelleri hayranları için birreferans.