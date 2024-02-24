Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1465

Tünaydın!
Makine dairesindeki başarılar nelerdir?
Promosyonlar var mı?
AI ile hazır bir botu nereden indirebilirim, en azından bir deneme.

 
Andrey Dik :

das ist fantastisch, ja ja...

Gerçek olamayacak kadar iyi. Bir sinyal bekliyoruz. Gerçek ticaretin doğrulandığını görmek ilginç...
 
elibrarius :
Gerçek olamayacak kadar iyi. Bir sinyal bekliyoruz. Gerçek ticaretin doğrulandığını görmek ilginç...

poundu, yen'i, frangı ve Yeni Zelandalıyı denedi. kanadalı, avustralyalı, isteka topu ve eter ..... sonunda ne takas edeceği umrumda değil, sonuçlar aynı... Petrol, gaz, hisse senetleri ve

PS ... Denedim, petrol, gaz, endeksler - aynı

biraz büyücülük... Matrix'i hacklemiş gibiyim.

ve, kontrol atışı... 2018'in başından itibaren iki aylık eğitim ve bugüne kadar bir test..


 
Ne getiriyorsun? Ve ne öğretiyorsunuz (öğretmenli veya öğretmensiz)?
 
giriş - fiyatlar, öğretmensiz, doğrulamasız

Transformatör mü? transformatör? :)

Belli ki RL değil

 
Fiyatlar - birkaç bar geride mevcut olandan artışlar, ne kadar? Sadece kendi fiyatı mı yoksa diğer para birimleri de mi?
 
Bilgi veremem yoksa evren kendi içine çöker....bilim adamları bunun her 13 milyar yılda bir olduğunu söylüyorlar.

 
RL nedir?

 
o zaman sinyali bekleyeceğiz
