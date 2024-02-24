Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1465
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
das ist fantastisch, ja ja...
Gerçek olamayacak kadar iyi. Bir sinyal bekliyoruz. Gerçek ticaretin doğrulandığını görmek ilginç...
poundu, yen'i, frangı ve Yeni Zelandalıyı denedi. kanadalı, avustralyalı, isteka topu ve eter ..... sonunda ne takas edeceği umrumda değil, sonuçlar aynı... Petrol, gaz, hisse senetleri ve
PS ... Denedim, petrol, gaz, endeksler - aynı
biraz büyücülük... Matrix'i hacklemiş gibiyim.
ve, kontrol atışı... 2018'in başından itibaren iki aylık eğitim ve bugüne kadar bir test..
poundu, yen'i, frangı ve Yeni Zelandalıyı denedi. kanadalı, avustralyalı, isteka topu ve eter ..... sonunda ne takas edeceği umrumda değil, sonuçlar aynı... Petrol, gaz, hisse senetleri ve
PS ... Denedim, petrol, gaz, endeksler - aynı
biraz büyücülük... Matrix'i hacklemiş gibiyim.
ve, kontrol atışı... 2018'in başından itibaren iki aylık eğitim ve bugüne kadar bir test..
Ne getiriyorsun? Ve ne öğretiyorsunuz (öğretmenli veya öğretmensiz)?
giriş - fiyatlar, öğretmensiz, doğrulamasız
Transformatör mü? transformatör? :)
Belli ki RL değil
giriş - fiyatlar, öğretmensiz, doğrulamasız
Fiyatlar - birkaç bar geride mevcut olandan artışlar, ne kadar? Sadece kendi fiyatı mı yoksa diğer para birimleri de mi?
Bilgi veremem yoksa evren kendi içine çöker....bilim adamları bunun her 13 milyar yılda bir olduğunu söylüyorlar.
Transformatör mü? transformatör? :)
Belli ki RL değil
RL nedir?
Bilgi veremem yoksa evren kendi içine çöker....bilim adamları bunun her 13 milyar yılda bir olduğunu söylüyorlar.