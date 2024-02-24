Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2931

Yeni yorum
[Silindi]  

Mac terminalinde .onnx dosyasını açamıyorum (.dmg paketi), çünkü

[in] Model oluşturma bayrakları. Şu anda sadece FILE_COMMON bayrağı mevcuttur. Platformun ortak klasörü \Common\Files\'dan bir model dosyası yüklemek için kullanın.

ve burada terminallerin ortak klasörü yok (veya ben kötü aradım), bu yüzden dosyanın bulunamadığını söylüyor.

ve bayrak fonksiyonda zorunludur.

Yarın sanallaştırmayı indireceğim, sonra oynayacağız :)

 
Maxim Dmitrievsky terminallerin ortak bir klasörü yok (veya ben kötü aradım), bu yüzden dosyanın bulunamadığını söylüyor

Sanallaştırmayı yarın indireceğim, sonra oynarız :)

bu konuda yeni bir makale yayınlayacak mısınız?

[Silindi]  
Evgeni Gavrilovi #:

konuyla ilgili yeni bir makale yayınlayacak mısınız?

Biraz karmaşık olmasa da basit gibi görünüyor (mac).

Daha sonra buraya bir örnek göndereceğim.

 
mytarmailS #:
Bilmiyorum.
R 3.5 kullanıyorum.
Diğer insanlar python kullanıyordu.
Kimse sorun yaşamadı.

Python ile şu ana kadar yüklenmeyen tek paket bu. Ancak R ile - daha önce yükleyemedim.

Size hata günlüğünü gönderirsem, bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Python ile şu ana kadar yüklenmeyen tek paket bu. Ancak R ile daha önce yükleyemedim.

Size hata günlüğünü gönderirsem, bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

Bende catbusta yok ve uzun zaman önce yükledim, bu yüzden size herhangi bir konuda yardımcı olmam pek mümkün değil.
 
mytarmailS #:
Catbusta'm yok ve uzun zaman önce taktım, bu yüzden size herhangi bir konuda yardımcı olabileceğimden emin değilim

İşte günlük, neyin yanlış olduğunu fark ederseniz, lütfen bana bildirin.

Dosyalar:
R_Error.txt  34 kb
 

Ve yükleyici python için zaten bunu söylüyor


 
Aleksey Vyazmikin #:

Ve yükleyici python için bunu söylüyor.

Hataları Google'da aramayı denediniz mi?
 
mytarmailS #:
Hataları Google'da aramayı denediniz mi?

Bulduğumuz çözümler işe yaramadı.

 
Bu arada, python'u da on'uma koydum - aynı hata.
1...292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938...3399
Yeni yorum