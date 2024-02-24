Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2929
Elbette hem formatın kendisinde hem de özel uygulamasında bazı sınırlamalar var. Ancak yine de, özellikle VPS kullanıldığında, MO'nun gerçek ticarette kullanımını basitleştireceğini umuyorum.
Ayrıca MT5 test cihazında TS'yi MO üzerinde test etme imkanı. Genel olarak, çalışan bir ONNX bisiklet yapımını ve koltuk değneği üretimini büyük ölçüde azaltacaktır.
Ayrıca vinda'ya ihtiyacınız olduğunu söylüyor, muhtemelen mac'te başlamayacaktır.
Bu gece katbusta'yı şarj etmeye çalışacağım.Bazı paketler boru hatlarını da şarj etmenize izin veriyor.
İlk sayfada somut bir öneri göremedim. Ticaret için makine öğrenimini kullanma konusunda ustaysanız sırlarınızı söylemek zorunda değilsiniz. Ancak bağlantı verebilir veya materyal ekleyebilirsiniz.
Ekteki taslağın bu görev için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Arşivde bir PDF dosyası bulunmaktadır.
Konuyu İngilizce kurallarına göre yönetmeyi öneriyorum (sağa adım, sola adım - yürütme).
Ve sorular: istatistik, sayısal yöntemler (aynı hata ağırlıklarının hesaplanması), veri işleme (DSP, dalgacıklar) - bu hala makine öğrenimi mi yoksa bu konunun kapsamında değil mi?
Konuyu İngiliz kurallarına göre yönetmeyi öneriyorum (sağa adım, sola adım - yürütme).
Ve sorular: istatistik, sayısal yöntemler (ağırlık hatalarının aynı şekilde hesaplanması), veri işleme (DSP, dalgacıklar) - bu hala makine öğrenimi mi yoksa bu konu dahilinde değil mi?
Bugün istatistiğin ölçütü, ki MO sıklıkla istatistiğe atıfta bulunur, doğal olarak terimler düzeyinde anlayış birliğine hizmet edebilecek bir değerlendirme tablosuna sahip olan R'dir. ve aynı anlayış yazılım kodu - paketler düzeyinde de gerçekleştirilir.
MO için araçlar nelerdir?
https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html
Zaman Serileriiçin araçlar nelerdir?
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
Ekonometriiçin araçlar nelerdir?
https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html
Araçlar birbiriyle örtüşebilir.
Bununla birlikte, düşüncelerinizi şu veya bu bölümle ilgili paketlerin uygulanması düzeyinde ifade etmek, çeşitli kolektif çiftlik zanaatkarlarından yapraklar, çiçekler ve düğün çiçekleri düzeyinde akıl yürütmeyi hariç tutmaya izin verir.
Elbette hem formatın kendisinde hem de özel uygulamasında bazı sınırlamalar var. Ancak yine de, özellikle VPS kullanıldığında, MO'nun gerçek ticarette kullanımını basitleştireceğini umuyorum.
Bir yerde bunun bir API olduğu yazıyor
Hesaplama grafiklerini tanımlayan bir tür dil. Operatörlerin bir listesi.
