Aleksey Nikolayev #:

Elbette hem formatın kendisinde hem de özel uygulamasında bazı sınırlamalar var. Ancak yine de, özellikle VPS kullanıldığında, MO'nun gerçek ticarette kullanımını basitleştireceğini umuyorum.

Ayrıca MT5 test cihazında TS'yi MO üzerinde test etme imkanı. Genel olarak, çalışan bir ONNX bisiklet yapımını ve koltuk değneği üretimini büyük ölçüde azaltacaktır.

Ayrıca vinda'ya ihtiyacınız olduğunu söylüyor, muhtemelen mac'te başlamayacaktır.

Bu gece katbusta'yı şarj etmeye çalışacağım.

Bazı paketler boru hatlarını da şarj etmenize izin veriyor.
 
Rashid Umarov #:

İlk sayfada somut bir öneri göremedim. Ticaret için makine öğrenimini kullanma konusunda ustaysanız sırlarınızı söylemek zorunda değilsiniz. Ancak bağlantı verebilir veya materyal ekleyebilirsiniz.

Ekteki taslağın bu görev için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Arşivde bir PDF dosyası bulunmaktadır.

Konuyu İngilizce kurallarına göre yönetmeyi öneriyorum (sağa adım, sola adım - yürütme).

Ve sorular: istatistik, sayısal yöntemler (aynı hata ağırlıklarının hesaplanması), veri işleme (DSP, dalgacıklar) - bu hala makine öğrenimi mi yoksa bu konunun kapsamında değil mi?

 
Rorschach #:

Konuyu İngiliz kurallarına göre yönetmeyi öneriyorum (sağa adım, sola adım - yürütme).

Ve sorular: istatistik, sayısal yöntemler (ağırlık hatalarının aynı şekilde hesaplanması), veri işleme (DSP, dalgacıklar) - bu hala makine öğrenimi mi yoksa bu konu dahilinde değil mi?

Bugün istatistiğin ölçütü, ki MO sıklıkla istatistiğe atıfta bulunur, doğal olarak terimler düzeyinde anlayış birliğine hizmet edebilecek bir değerlendirme tablosuna sahip olan R'dir. ve aynı anlayış yazılım kodu - paketler düzeyinde de gerçekleştirilir.

MO için araçlar nelerdir?

https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html

Zaman Serileriiçin araçlar nelerdir?

https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html

Ekonometriiçin araçlar nelerdir?

https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html


Araçlar birbiriyle örtüşebilir.

Bununla birlikte, düşüncelerinizi şu veya bu bölümle ilgili paketlerin uygulanması düzeyinde ifade etmek, çeşitli kolektif çiftlik zanaatkarlarından yapraklar, çiçekler ve düğün çiçekleri düzeyinde akıl yürütmeyi hariç tutmaya izin verir.

CRAN Task View: Machine Learning & Statistical Learning
CRAN Task View: Machine Learning & Statistical Learning
  • cran.r-project.org
Several add-on packages implement ideas and methods developed at the borderline between computer science and statistics - this field of research is usually referred to as machine learning. The packages can be roughly structured into the following topics:
 
Ne Python (3.11) ne de R (4.5) üzerinde CatBoost yapmayı başaramadım - bu üzücü. Belki de sömestri sevmiyorumdur?
 
Aleksey Vyazmikin CatBoost yapmayı başaramadım - bu üzücü. Belki de 7'yi sevmiyorumdur?
Bilmiyorum...
Ben hala R 3.5 kullanıyordum.
Diğer insanlar python kullanıyordu.
Kimse herhangi bir sorun yaşamadı.

 
Aleksey Nikolayev #:

Bir yerde bunun bir NPS olduğu yazıyor.
Bir yerde MO'yu belirli kütüphaneler için destekle taşımak için bir kap olduğunu söylüyor....

Bilmiyorum.
 

Hesaplama grafiklerini tanımlayan bir tür dil. Operatörlerin bir listesi.

ONNX Concepts#
  • onnx.ai
ONNX can be compared to a programming language specialized in mathematical functions. It defines all the necessary operations a machine learning model needs to implement its inference function with this language. A linear regression could be represented in the following way: This example is very similar to an expression a developer could write...
 
Silinen başlığınıza baktım - yararlı bir şey yok, sadece saçmalık. Moderatörler ve diğer kullanıcılar hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayın.

doğru şekilde silindi

