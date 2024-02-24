Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2934
Microsoft'un şirket içi ONNX Runtime'ı için talep edilen minimum sürüm Windows 10 build 1809'dur.
Ve C:Windows\System32\onnxruntime.dll içinde çok eski bir 1.10 sürümü var. Şu anda istenen sürüm 1.14'tür.
ONNX fonksiyonlarının nasıl kullanılacağına dair adım adım makaleler yazacağız.
DirectML tarafından desteklenen ONNX'in en son sürümü burada yer almaktadır.
"
DirectML, Windows'ta makine öğrenimi için yüksek performanslı DirectX 12 donanım hızlandırmalı bir kütüphanedir. DirectML, çok çeşitli desteklenen donanım ve sürücülerde yaygın makine öğrenimi görevleri için GPU hızlandırması sağlar.
Bağımsız olarak kullanıldığında DirectML API düşük seviyeli bir DirectX 12 kütüphanesidir ve platformlar, oyunlar ve diğer gerçek zamanlı uygulamalar gibi yüksek performanslı, düşük gecikmeli uygulamalar için uygundur. DirectML'nin Direct3D 12 ile sorunsuz uyumluluğunun yanı sıra düşük ek yükü ve donanım uyumluluğu, DirectML'yi yüksek performansın gerekli olduğu ve donanım genelinde sonuçların güvenilirliği ve öngörülebilirliğinin kritik olduğu durumlarda makine öğrenimini hızlandırmak için ideal hale getirir.
DirectML çalışma zamanı sağlayıcısı şu anda DirectML sürüm1.9.0'ı kullanmakta ve ONNX opset 15'e(ONNX v1.10) kadar desteklemektedir. Daha yüksek bir opset sürümü gerektiren modellerin tahmini desteklenmez ve düşük performansa neden olur.
"
Her şey çok ama çok karmaşık.
3584'ün ONNX destekli bir beta sürümü mevcuttur.
Windows 10 yapı 1809 ve daha yenisine, tercihen tüm güncellemelerle birlikte Windows 11'e ihtiyacınız var.
ONNX için hangi Windows Serversürümleri uygundur?
Ve hangi Windows Serversürümleri ONNX için uygundur?
Buraya ve buraya bir göz atın
Öncelikle karar vermeniz gerekenler
"Eğitilmiş DNN modelleri" bölümü olmadığı sürece piyasaya girmeyecektir. Bir test cihazında çalışması pek olası değildir. Yatırımcılar bu zor araçta ustalaşmak için ciddi şekilde motive edilmelidir. Öncelikle uygulama aşaması için tasarlanmıştır. Ve birçok insan MO'nun bu aşamasını çözdü (iyi ya da kötü - başka bir soru).
Bu nedenle, geliştiricilerden ayrıntılı bir açıklama bekliyoruz.
Buraya ve buraya bakın
Bağlantılarınızda sunucu sürümleri hakkında bir şey bulamadım. Burada 2019 sunucusunun gerekli olduğunu yazıyorlar.
VPS üzerinde MO modelleri ile EA'ları çalıştırmak için evrensel, maliyetsiz ve hızlı (her anlamda) olasılıkla ilgileniyorum. Peki ve hala test cihazında çalışmayı umuyorum. Pazar yeri ile ilgili olası sorunlar önemli değil (kişisel olarak benim için).
Bu yüzden geliştiricilerden detaylı bir açıklama bekliyoruz.
Evet, çok bekliyorum.
Anladığım kadarıyla 1.13.1 Windows 7 için en son sürüm. Yani çalışmayacak mı? Zavallı bir MT5 kullanıcısının sevinçleri ve üzüntüleri....
Çalışması için ek bir kütüphane gerekiyor mu?
Makaleler iyidir - bekleyeceğiz.
Geekomdan 10k 3 adet aldım celeron 5095 8 gb ozu ve 128 donanım ofiste 237 gb a genişletilmiş ve 11 pro ile. Görünüşe göre biri kendim için almak zorunda kalacağım ya da 11 pro doldurmak için)))) sürücülerle başa çıkmayı umuyorum__
Geekomdan 10k 3 adet celeron 5095 8 gb ozu ve 128 donanımla ofiste 237 gb'a genişletilmiş ve 11 pro ile aldım. Görünüşe göre bir tane kendim için almam gerekecek veya 11 pro doldurmak için)))) sürücülerle başa çıkmayı umuyorum__
Bu kadar telgraf gibi olan şey nedir?
Bu nedenle geliştiricilerden detaylı bir açıklama bekliyoruz.
Piyasada, Cloud Network de dahil olmak üzere test cihazında da mevcut olacak.
ONNX Runtume yeniden yazılacak ve eski sistem kütüphanelerine bağlı olmayacak şekilde yeniden tasarlanacaktır.
ONNX dosyaları projelere kolayca dahil edilir, şifrelenir ve EX5 dosyalarının içinde sıkıştırılır. Tek bir dosyadan temiz robotlar elde edersiniz.
İş akışı:
Bu telgraf da neyin nesi?
11pro hakkında, ucuz ve neşeli. Diskten bir kopyasını alabilirsiniz. İnce istemci donanımının en iyisi. Sadece şanslıyım ve 7'den 10'a alerjim var)
Cloud Network de dahil olmak üzere mart ayında test cihazında da mevcut olacak.
ONNX Runtume yeniden yazılacak ve eski sistem kütüphanelerine bağlı kalmayacak şekilde yeniden tasarlanacaktır.
ONNX dosyaları projelere kolayca dahil edilir, şifrelenir ve EX5 dosyalarının içinde sıkıştırılır. Tek bir dosyadan temiz robotlar elde edersiniz.
Operasyon şeması:
Muhtemelen aptalca bir soru için özür dilerim, python eğitiminde keneler mevcut mu?
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py
Python eğitimi, test cihazının dışında kendi başına yapılır. Lütfen Python ile ilgili dokümantasyon bölümünü okuyunuz.