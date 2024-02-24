Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2340
Bir şey hala müdahale ediyor.
Ne yapılacağına dair bir anlayış yok. Ve ağ, en kurnaz olanı bile, kendi içinde aptaldır, tahmin edemez. Ve anlayış ortaya çıktığında, ağa artık ihtiyaç yoktur. Doğa Paradoksu :)
ve aynı şeyi papağan gibi tekrarlamayı bırakıp bir şeyler yapmaya başlarsanız, evrimin çıkmaz bir dalının bir örneği gibi görünmeyi bırakabilirsiniz.
İşlemci işlemlerini kim anlar?
F-th hızlı sıralama çiftten yüzer tipe değiştirildi. Sadece veri türünü değiştirdim.
4 bayt ile 8 bayttan iki kat daha hızlı olması gerektiği anlaşılıyor. Ve ölçüldüğünde, kazanç sadece %5-10'dur.
Temel işlemler, sayıları karşılaştırmak ve bunları bellekte yeniden düzenlemektir.
Permütasyon hızlandırılmalıdır, çünkü 8 yerine 4 bayt yeniden yazılmalıdır. Yoksa işlemci aynı miktarda zaman harcıyor mu?
5 ondalık basamaklı tüm verilere sahip olduğumuz için karşılaştırma hızlandırılmayabilir ve karşılaştırma işlemi büyük olasılıkla bit parça ilerler, 1'in diğerinden daha büyük olduğu bit'e ulaştığında, sayı bitlerinin numaralandırılmasını sona erdirir. Onlar. hem double hem de float için, bit numaralandırma aynı bit üzerinde 10-20 bitten sonra duracaktır.
Doğru şekilde anladım? Yoksa başka açıklamalar var mı?
Tabii ki değil. Karşılaştırma, toplama, çıkarma, yazma, okuma, kopyalama işlevleri uzundur ve veri türüne hiçbir şekilde doğrusal olarak bağlı değildir.
ve aynı şeyi papağan gibi tekrarlamayı bırakıp bir şeyler yapmaya başlarsanız, evrimin çıkmaz bir dalının bir örneği gibi görünmeyi bırakabilirsiniz.
Ve bu, evrimin kendisi yargılayacaktır. hatta kız var mı Ya da lamba olmadan vermezler mi? :))))
Sana bir çıkış yolu önerdim, trol. Sadece duvara tırmanabilirsin, doğanın paradoksu
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596
yaklaşık aynı çıkıyor (beş dakika). Model aynı anda +- kırılır. Son 2 ay tren.
Algoritmanızı soğutun, kalıpları çıkarır
Ve veri boşaltma noktalarınız olabilir mi?
Algoritmanızı soğutun, kalıpları çıkarır
9. setten öğretirsem. senin gibi, daha uzun "sürükler"
Ve veri boşaltma noktalarınız olabilir mi?
belki
bariz görünüyorlar. Boşalma durumlarının normal durumdan nasıl farklı olduğunu anlamak için neye ihtiyaç duyulduğunun net olmaması üzücü. Onlarla çalışacaktım. Filtre açısından. )