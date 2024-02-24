Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2339

elibrarius :

Çok uzun zamandır çalışıyoruz...) Bitirmeyeceğiz ve çalıştırmayacağız. Bir şey hala müdahale ediyor.

Her şey yolunda, gerçek bir pazarla test ediyorum, iyi çalışıyor.
 
Mihail Mishanin :

Pandanda akıl yürütme / yansımalar https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html

Bununla birlikte, sihir, binom dağılım parametresinin büyük Bayes tahminidir (görünüşe göre beta dağılımını önceki dağıtım olarak kullanıyor)

 
Milyarder Kulübü :

Süper kandırılan bir akıllı makine, tartışılan bir konu. Özünde bir sorum var, tıpkı AI'nın şampiyonlarla DotA oynayıp ikincisini yenmesi gibi, makine öğreniminin Forex'te para kazanmasını engelleyen nedir?

Eh, en azından böyle bir modeli eğitmenin ne kadara mal olduğunu, kaç uzmanın geliştirdiğini sormalısın.. belki böyle aptalca sorular sormazsın.

[Silindi]  

NN'yi grid \ martin ticareti için eğitirseniz, onsuz eğitim aldıysanız benzer bir resim elde edersiniz. Aynı model 2015-17'de de ortadan kalkıyor

muhtemelen saatlik çubuklardan maksimumu zaten sıktı, daha ileri gitmiyor

birkaç örnek


 
Maksim Dmitrievski :

Sıradan martinler genellikle sonunda boşaltılır. NS Martin de tahliye ediyor mu?
[Silindi]  
elibrarius :
Sıradan martinler genellikle sonunda boşaltılır. NS Martin de tahliye ediyor mu?

nasıl kurarsın

[Silindi]  
23000 gönderi!
Beyler, belki bir tür sonuç çıkarmanın zamanı geldi ?!
 
Vladimir Baskov'un fotoğrafı.
23000 gönderi!
Beyler, belki bir tür sonuç çıkarmanın zamanı geldi ?!

Herkes kendisi için sonuçlar çıkarır. Birisi tamamen Ulusal Meclise güveniyor. Ve birisi bunu stratejilerinin ek bir filtresi olarak kullanıyor. Millet Meclisine hiç güvenmeyenler var.
Bu konu daha çok olasılıkların bir gösterisi / analizi gibi ve fark edilen eksiklikler ...

[Silindi]  

Ne yapacağını bilmeyenler için

https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/

ML for Trading - 2nd Edition
  • stefan-jansen.github.io
A comprehensive introduction to how ML can add value to the design and execution of algorithmic trading strategies
