Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2339
Belki yardımcı olur
Çok uzun zamandır çalışıyoruz...) Bitirmeyeceğiz ve çalıştırmayacağız. Bir şey hala müdahale ediyor.
Pandanda akıl yürütme / yansımalar https://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html
Bununla birlikte, sihir, binom dağılım parametresinin büyük Bayes tahminidir (görünüşe göre beta dağılımını önceki dağıtım olarak kullanıyor)
Süper kandırılan bir akıllı makine, tartışılan bir konu. Özünde bir sorum var, tıpkı AI'nın şampiyonlarla DotA oynayıp ikincisini yenmesi gibi, makine öğreniminin Forex'te para kazanmasını engelleyen nedir?
Eh, en azından böyle bir modeli eğitmenin ne kadara mal olduğunu, kaç uzmanın geliştirdiğini sormalısın.. belki böyle aptalca sorular sormazsın.
NN'yi grid \ martin ticareti için eğitirseniz, onsuz eğitim aldıysanız benzer bir resim elde edersiniz. Aynı model 2015-17'de de ortadan kalkıyor
muhtemelen saatlik çubuklardan maksimumu zaten sıktı, daha ileri gitmiyor
birkaç örnek
Sıradan martinler genellikle sonunda boşaltılır. NS Martin de tahliye ediyor mu?
nasıl kurarsın
23000 gönderi!
Herkes kendisi için sonuçlar çıkarır. Birisi tamamen Ulusal Meclise güveniyor. Ve birisi bunu stratejilerinin ek bir filtresi olarak kullanıyor. Millet Meclisine hiç güvenmeyenler var.
Bu konu daha çok olasılıkların bir gösterisi / analizi gibi ve fark edilen eksiklikler ...
Ne yapacağını bilmeyenler için
https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/