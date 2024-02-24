Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1162
Özellikle tankta olanlar için yazdım
Peki böyle bir tahminde bulunmanın anlamı nedir? kontrol etmek için bir ay beklemek? Neden, verileri bir trene ve bir teste bölebilir ve hemen kontrol edebilirseniz, hangisini yaptım.
Ve genel olarak, mesajımın özü tahminlerle ilgili değil, tersine dönüşlerin doğası hakkındaydı, şahsen benim için bu özellik çok ilginç görünüyordu ve paylaşmaya karar verdim..
Tahmini çok istiyorsanız, o zaman saklayın, bu oklardan birinde tersine dönmelidir (teoride)
dört saatlik eurodolar gibi görünüyor, eğer öyleyse, o zaman önümüzdeki haftanın sonunda bir yerde büyümeyi tahmin edersiniz, teşekkürler, göreceğiz ...
bu 5 dakikalık eurodollar 8k puanlık bir tren ve 8k tahmini
Merhaba. Kim araçlarını verilerim üzerinde denemek ister??? Tekrar deneyelim. Eğitilecek minimum kayıt sayısını belirtin. Numaraların 1000 veya daha azından arandığını hatırlıyorum???
TS bir ticaret stratejisidir ve nasıl denenir - bu veriler üzerinde ticaret?
Gerçekten de, özellikle şu anda, çoğu için son derece küçük olacak olan yalnızca 200 kayıt kaydetmek mümkün olduğundan. Bu nedenle, hiçbir anlam ifade etmiyor ... sürdü ...
Ağınız Max nasıl? Paylaşın ilginç
Bunu denedin mi?
en önemli bileşenlerden birini alıyoruz, ikinci veya üçüncü, asıl şey belirgin bir periyodikliğe sahip olmak , genellikle saf bir eğilim olduğu için ilkini almıyoruz
Denemedim, her şeyi Matlab'da yaptım çünkü çok sayıda hazır malzeme vardı, ancak Matlab lisansı kayboldu, ancak bugün tekrar düzelttim ... ama muhtemelen bu konuyu daha fazla “seçmeyeceğim”
sorun tam olarak periyodiklikte, ancak mevcut değil ve olmayacak, hiçbir yöntem, hatta SSA, hatta Fourier, MLP sinir ağı, giriş verilerinde bulunan periyodikliklerin gelecekte devam edeceğini ima etse de, ne yazık ki , fiyat serisinde böyle bir şey yok, ancak frekansı bulmak için böyle bir fırsat olsaydı, yüzüncü kez tekrar ediyorum, MT'nin tesliminden gelen standart göstergeler herhangi bir modern matematiksel cihazdan daha iyi çalışacaktır)))
Vay canına .. bir tarihin nasıl ayrıştırılacağına dair bir makale
bir gün ustalaşacak olanlar için :) nabzı ölçen bir saat gibi basit bir örnek kullanarak uygulamayı piyasaya çevirmeyi düşünüyorum, buradaki gibi
https://towardsdatascience.com/markov-chain-monte-carlo-in-python-44f7e609be98%100 doğru değildir, ancak gerçek dünya verileri asla mükemmel değildir ve yine de doğru modelle gürültülü verilerden faydalı bilgiler elde edebiliriz!
gece okuyacağım, eğer bu daha fazla analiz için girdi verilerinin (fiyat serisi) nasıl dönüştürüleceğine dair bir makale ise, o zaman aradığım şey bu