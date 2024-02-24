Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1161
Yakışıklı Maksim! Sonunda, model hakkında değil, dahası, çift beğeniye sahip uyarlanabilir tahmin ediciler hakkında tahmin ediciler hakkında düşünmeye başladım.
Ve evet, Igor Makanu'yu dinler ve aynı testi yapardım.
Bir hafta önce bir yerde, sadece "ssa", ayrıca döngüler, ayrıca kesintiler kullanan spektral analiz yöntemiyle çok benzer bir şey yaptım, gözle çalışıyor, ama sonra hikayelere baktım ve .... :( ...
Bu arada, ağın döngüleri nasıl bulduğunu duymak ilginç, algoritma genel olarak nasıl çalışıyor?
Fourier ekstropolatörünü KB'den test cihazında çevrimiçi çalışacak şekilde elden geçirdim, böylece eski tahmin değerleri silinmez - saçmalıktan kaynaklandığı hemen açık, bu yüzden test cihazında sürmeyi önerdim
Not: Yeniden yaptığımı buldum, ne yazık ki çoğunlukla MT4 altında yazıyorum çünkü MT4 altında 20-30 dakikada yaptıklarımı MT5 altında bu işlem birkaç saat sürüyor ((((
"Karlılık" hedefi berbat. Bir tane daha bul ve iyi olacaksın. (Teşekkür etme)
O zaman ticaretin gizli amacını adlandırın, çünkü zaten icat edilenin incir olmadığı ortaya çıkıyor.
Büyük olasılıkla, esnaf demek istemiyor, tarihte kalıp arıyordum, söyleyebileceğim tek şey "İlk kutsal inek:" Eğilim başladıysa, devam edecek " - yardımla bulunabilecek tek şey bu göstergelerin-" tahmin edicileri "(Ben ve ben Renko çizelgelerini bile aradık ve SSA yöntemini kemiğe göre sıraladık - sonuç aynı), eğer @Maxim Dmitrievsky Kase'yi aramaya devam ederse, ancak bir test cihazı yardımıyla , o zaman 100 tahminden yaklaşık 55'inin doğru olacağı ve 45 tahminin yanlış olacağı ortaya çıkmalı - ben öyle yaptım.
Not: aramanın yönü için bir seçenek olarak - başka neyi kontrol etmedim ve belki de @Wizard2018 şunu söylemek istedi: belirli anlarda (piyasa koşulları), yani. bir filtre gereklidir, belki de klasik göstergeler bile bu amaçlar için uygundur: RSI> 70 veya RSI < 30 ise, o zaman bir tahmin yaparız (veya RSI<70 && RSI> 30 ise tam tersi) ve geri kalan zaman muhtemelen tahmin etmenin bir anlamı yok
Hareket oranları ve/veya fiyat kümeleri girdi olarak verilebilir, böylece ağ bu kalıpların eğitim sırasında ve çıktıda ticaretin karlılığı ile bağlantısını bularak daha sonra sıralanabilecekleri bir gösterge verir.
Yani girişte hareketlerim var.
Bu hareketlere dayanarak, sinyaller alıyorum. Fırsatlar geliyor.
Şimdi tekrar hareket etmeyi ve anlaşmaları teklif ediyorsunuz.
Hayır bu değil. Zaten denedim.
Açıklayıcı bir örnek. Burada yaklaşık 5 köy var. Hangi algoritma 4 tanesini atıp 1 satış bırakabilir?
Sınıflandırma mı yoksa başka bir şey mi?
Algoritmaya girdi olarak anlaşmaları uygulamak istiyorum.
Hangi algo böyle bir görevle başa çıkacak?
Hangi sinyal hesaplama algoritmasını kullandığınızı bilmiyorum, hareketli ortalamalarla ilgili birçok varyasyon var, ancak kalıbı her zaman genişletebileceğinizi düşünüyorum.
Örneğin, işlemleri sıralamaya çalışmak için sinir ağının hatalı sinyal kalıplarını bulabileceği çubuk sayısını , ilk fiyatı, türü vb. artırın.
Katılıyorum, trendleri, seviyeleri, fiyatları vb. tahmin edebilirsiniz, ancak bunların hepsi ara hedefler.
Derin öğrenmede olduğu gibi, sinir ağının katmanları üzerinde soyutlama seviyesi değişir ve bunların her biri bir ara hedef olarak kabul edilebilir, ancak çıktı katmanındaki nihai hedef değişmeden kalır, bizim durumumuzda bu karlılıktır.
"Karlılık" hedefi berbat. Bir tane daha bul ve iyi olacaksın. (Teşekkür etme)
Kâr gerçekten tek hedeftir. Ama burada kar maksimizasyonuna dayalı araçların tasarımı ya da eğitimi, amaç gerçekten incir. Belki de bu konuda bu yaklaşımı daha ayrıntılı olarak belirtmiştim.
.... hatta SSA yöntemini kemiğe kadar aradı ve söktü ......
Bunu denedin mi?
en önemli bileşenlerden birini alıyoruz, ikinci veya üçüncü, asıl mesele, belirgin bir periyodiklik olması gerektiğidir, genellikle saf bir eğilim olduğu için ilkini almıyoruz.
(Dikey siyah çizgiden sonraki şekildeki her şey gelecek, bizim için bilinmiyor, fiyatı görmüyoruz ve çizilen tüm çizgiler bir tahmin)
Periyodiklik yok gibi görünüyor, o zaman sırayla başka bir bileşeni daha hızlı (yüksek frekanslı) 8 ... 15 alıyoruz
Onları bağlayın ve başka bir satır alın
İkinci "hızlı" bileşen seçilmelidir, böylece mor serinin ana ekstremi aşağı yukarı yavaş (mavi) bileşenin ekstremi ile çakışır ve ekstremada baş ve omuzlar gibi bir şey görünür.
Her şey doğru bir şekilde seçildikten sonra, bu “omuzlu kafaların” ilginç bir özelliğini elde ederiz, bu rakam büyük bir tersine çevrilmişse (mavi bileşenin aşırısı) neredeyse her zaman fiyat üç omuzdan (mor sıra) birinden düşer.
Bu nedenle, pazarın hala muhtemelen döngüsel olduğu ortaya çıktı, sadece daha hızlı bileşenlerle tahmini doğru bir şekilde nasıl iyileştireceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Bence bu yanlışlık sadece piyasanın fraktallığının bir tezahürü, örneğin, ana bileşen trendin düşüşten yükselişe geçtiğini gösteriyor, ancak daha hızlı bir bileşen henüz düşüş döngüsünü tamamlamadı ve iddiaya göre yanlış bir yukarı doğru çıkıyoruz. trend tahmini
Her şeyi SSA yöntemiyle yaptım, ancak herhangi bir spektral PCA, Fourier, dalgacıkların yapacağını düşünüyorum.
Neden bu kadar çok grafik, eğer ikna ediciyse, o zaman en az birini yayınlamak daha önemlidir, ancak gerçek gelecek için bir tahmini olan belirli bir ticaret aracı için ve zaten geçmişten yeterli tahminler var :)
Özellikle tankta olanlar için yazdım
(Dikey siyah çizgiden sonraki şekildeki her şey gelecek, bizim için bilinmiyor, fiyatı görmüyoruz ve çizilen tüm çizgiler bir tahmin)