Yanıt değil, daha esaslı bir cevap bekleyeceğim.
Koca bir kitaba nasıl cevap yazarsınız ve cevabınız şudur: cevap vermediniz, cevap esaslı değil, bu bir geri çekmedir))))
"Kendine saygısı olan kişi" ifadesi size uymuyorsa, başka hangi sorular. Gee-gee)
Kaosun içinde bir düzen var mı? Hadi bulmaya çalışalım! Belirli bir örnek üzerinde makine öğrenimi.
Aleksey Vyazmikin, 2022.10.21:46
Aslında linkteki dosyayı indirmenizi öneririm. Arşivde 3 adet csv dosyası var:
Numunenin kendisi tahmin edicilerle birlikte 5581 sütun içerir, hedef 5583 sütun "Target_100", 5581, 5582, 5584, 5585 sütunları yardımcıdır ve şunları içerir:
Amaç, exam.csv örneğinde 3000'den fazla puan "kazanacak" bir model oluşturmaktır.
Çözüm, sınava göz atmadan, yani bu örnekteki verileri kullanmadan olmalıdır.
İlgiyi korumak için - böyle bir sonuca ulaşmayı sağlayan yöntem hakkında bilgi vermek arzu edilir.
Örnekler, hedef örneği değiştirmek de dahil olmak üzere istediğiniz herhangi bir şekilde dönüştürülebilir, ancak dönüşümün doğasını açıklamalısınız, böylece sınav örneğine saf bir uyum değildir.
R'den rattle:: rattle() paketini alıyorsunuz, yazıdaki tüm sorulara ve birçok ek ve faydalı soruya cevap veriyor, sonuçlara şaşırıyorsunuz ve bize sonuçlar hakkında kısaca bilgi veriyorsunuz .
Rattle'da her şey var: ön işleme, tahmin edicilerin tahmin yeteneğinin grafiksel gösterimi, 6 model, model değerlendirme .
Sizi şaşırtan sonuçları elde etmek için forumda yayınlamaktan biraz daha az zaman harcamanız gerekir. Ama bu sizin sonucunuz, sizin bilgi ve beceriniz olacak, başkasının değil.
Aksi takdirde, piyasaya gidelim ve ücretli de olsa mutlu olursunuz.
Kase değil, sadece sıradan bir şey - Bablokos!!!!
Aleksey Nikolayev, 2022.10.11 21:16
Birdenbire düşünürseniz, işte R'nin temelleri hakkında ve referans kitabı olarak iyi bir kitap.
Ne indirim yapabilirim)))) Benim için bu diğerlerinden daha iyi)))
Burada bir şeyler yapabildiğinizi kanıtlayın ve sadece havayı sallamayın - tamamlanmış çözümlerin varlığına dair sizden hiçbir kanıt gelmedi, sadece tahmin edicileri seçmek için bir kase yolu bulduğunuza dair bir açıklama geldi. Çıngırağınızın sadece bir oyuncak olduğunu hissediyorum - bunun gibi karmaşık bir örnek için pek kullanışlı değil.
Ben sadece bir yarışma şeklinde böyle bir görev önerdim, böylece birbirlerine bok atmak yerine gerçekten becerilerini gösterebilir ve böylece saygı görebilirler.
"Hissetmemeli" ancak kodu ve kod sonuçlarını yayınlamalısınız.
Çok açgözlü! Ve tembellik yüzünden açgözlü.
500 dolar ve tüm cevaplar. Ve sonra kanepeye uzanıp daha hafif bir ceple "hissediyorsunuz", ama sonuçla.
Bu yüzden tembel olmayın - sorunu çözmeye çalışın!
Hissetme konusunda ise, bunu denediğim gerçeğinden yola çıkarak yazıyorum ve ya yanlış kullandım ya da karmaşık örneklerde gerçekten işe yaramıyor.
Yararlı bilgiler elde etmek için kendi yöntemim var, bu yüzden bunu diğerleriyle karşılaştırmak istiyorum.