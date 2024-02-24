Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2096
Paketler üzerine bir konferanstayım, sonra yazacağım
bir evrişim konferansında mı? )))) TAMAM))
Haftalık hafif tadım uzmanlarının toplantısına gideceğim, ayrıca dünya gezegenindeki küresel ısınma sorununu tartışacağız.
Bir birayla futbol izler misin?
evet, hepsi bu)
Birkaç alet salladım, sana hiçbir şey kazandırmayacak. Veri hazırlayamıyorsanız
iyi şeyler, kullan
veriler çok büyük değilse, yerel bir bilgisayarda daha uygundur. Google Collab'da çekirdekler boştayken devre dışı bırakılır, tüm paketleri yeniden kurmanız ve verileri indirmeniz gerekir. İşlemci sadece 4 çekirdekli ve Tesla en güçlü değil
+ Evet, uzun süre PITONIL alırdım çünkü. Farklı kodlamak zorunda kaldım.
Ve önce ONNX'i benimkiyle yenilemem gerekeceğini ve sonra da transferle karşılaşacağımı engelliyor.
Şu anda kesinlikle mevcut mimariler/modeller/algoritmalar ile öğretilebilecek ve terminale aktarılabilecek bir şey olsa da.
Evet Hayır.
evet, hepsi bu)
Birkaç alet salladım, sana hiçbir şey kazandırmayacak. Veri hazırlayamıyorsanız
Ve ne, maksimum havuzlamanın ne olduğunu zaten biliyor musunuz? )
Ve ne, maksimum havuzlamanın ne olduğunu zaten biliyor musunuz? )
Maksimum havuzlamayı biliyorum ama bugün bir giriş dersiydi
orada görüntü işleme ve video var, ancak zaman serilerine aktarmak kolaydır
3 kişi zaten ONNX'in arkasında (ben dahil), belki başka biri yetişir
Ben de ONNX içindeyim. Haber ticareti konusunun MO olmadan gündeme getirilemeyeceğini anlamaya başladım.
karoch, mt'de sahip olduğum tüm araçlar için evra m5'i kontrol etti
Veriler, 5 boyutunda normalleştirilmiş bir sürgülü pencerede sunuldu, 230 özellik elde edildi
"XAUUSD1" tipinin her konumunda her özelliğin kendi adı vardır .... "XAUUSD5"
"boruta" algoritması ile ön özellik seçimi yapıldı
sadece 25 iyi olana bahse girdi
iyilerin listesi
seçim önemi grafiği
seçilen özelliklerde eğitimli orman
Accuracy : 0.6892
model için önemli özelliklerin listesi (seçilenlerden önemli)
karoch ... daha parlak olacağını düşündüm
USDDKK nedir? ))
USDDKK nedir? ))
Ahaha)) Danimarka kronu euroyu yönetiyor)))