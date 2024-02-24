Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2096

Maksim Dmitrievski :

Paketler üzerine bir konferanstayım, sonra yazacağım

bir evrişim konferansında mı? )))) TAMAM))

Haftalık hafif tadım uzmanlarının toplantısına gideceğim, ayrıca dünya gezegenindeki küresel ısınma sorununu tartışacağız.

 
Bir birayla futbol izler misin?

[Silindi]  
evet, hepsi bu)

Birkaç alet salladım, sana hiçbir şey kazandırmayacak. Veri hazırlayamıyorsanız

 
Maksim Dmitrievski :

iyi şeyler, kullan

veriler çok büyük değilse, yerel bir bilgisayarda daha uygundur. Google Collab'da çekirdekler boştayken devre dışı bırakılır, tüm paketleri yeniden kurmanız ve verileri indirmeniz gerekir. İşlemci sadece 4 çekirdekli ve Tesla en güçlü değil

+ Evet, uzun süre PITONIL alırdım çünkü. Farklı kodlamak zorunda kaldım.

Ve önce ONNX'i benimkiyle yenilemem gerekeceğini ve sonra da transferle karşılaşacağımı engelliyor.

Şu anda kesinlikle mevcut mimariler/modeller/algoritmalar ile öğretilebilecek ve terminale aktarılabilecek bir şey olsa da.

 
Evet Hayır.

Ve ne, maksimum havuzlamanın ne olduğunu zaten biliyor musunuz? )

[Silindi]  
Maksimum havuzlamayı biliyorum ama bugün bir giriş dersiydi

orada görüntü işleme ve video var, ancak zaman serilerine aktarmak kolaydır

[Silindi]  
3 kişi zaten ONNX'in arkasında (ben dahil), belki başka biri yetişir

 
Ben de ONNX içindeyim. Haber ticareti konusunun MO olmadan gündeme getirilemeyeceğini anlamaya başladım.

 

karoch, mt'de sahip olduğum tüm araçlar için evra m5'i kontrol etti 

[ 1 ] "AUDCAD" "AUDCHF" "AUDJPY" "AUDNZD" "AUDUSD" "CADCHF" "CADJPY" "CHFJPY" "EURAUD"
[ 10 ] "EURCAD" "EURCHF" "EURDKK" "EURGBP" "EURHUF" "EURJPY" "EURNOK" "EURNZD" "EURRUB"
[ 19 ] "EURSEK" "EURUSD" "GBPAUD" "GBPCAD" "GBPJPY" "GBPNZD" "GBPSGD" "GBPUSD" "NZDCAD"
[ 28 ] "NZDCHF" "NZDJPY" "NZDSGD" "NZDUSD" "USDCAD" "USDCHF" "USDCNH" "USDDKK" "USDHKD"
[ 37 ] "USDHUF" "USDJPY" "USDNOK" "USDRUB" "USDSEK" "USDSGD" "USDTRY" "USDZAR" "XAGUSD"
[ 46 ] "XAUUSD"

Veriler, 5 boyutunda normalleştirilmiş bir sürgülü pencerede sunuldu, 230 özellik elde edildi

"XAUUSD1" tipinin her konumunda her özelliğin kendi adı vardır .... "XAUUSD5"


"boruta" algoritması ile ön özellik seçimi yapıldı

sadece 25 iyi olana bahse girdi 

Boruta performed 99 iterations in 14.40864 mins.
25 attributes confirmed important: AUDCHF1, AUDJPY1, AUDUSD1, CHFJPY1,
EURCAD1 and 20 more;
 191 attributes confirmed unimportant: AUDCAD1, AUDCAD2, AUDCAD3, AUDCAD4,
AUDCAD5 and 186 more;
 14 tentative attributes left: AUDJPY5, AUDUSD5, CADJPY5, EURDKK1, EURJPY4
and 9 more;

iyilerin listesi 

[ 1 ] "AUDCHF1" "AUDJPY1" "AUDUSD1" "CHFJPY1" "EURCAD1" "EURJPY5" "EURJPY1" "EURUSD5"
 [ 9 ] "EURUSD4" "EURUSD1" "GBPUSD1" "NZDCHF1" "NZDJPY1" "NZDUSD1" "USDCAD5" "USDCAD1"
[ 17 ] "USDCHF5" "USDCHF1" "USDCNH1" "USDDKK5" "USDDKK4" "USDDKK3" "USDDKK2" "USDDKK1"
[ 25 ] "USDSGD1"

seçim önemi grafiği


seçilen özelliklerde eğitimli orman 

Accuracy : 0.6892     

model için önemli özelliklerin listesi (seçilenlerden önemli)


karoch ... daha parlak olacağını düşündüm


USDDKK nedir? ))

 
mytarmailS :

USDDKK nedir? ))

Ahaha)) Danimarka kronu euroyu yönetiyor)))

