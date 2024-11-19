Плывующие параметры рынка - страница 5
одна евро другая рандом, угадайте какая кто
одна евро другая рандом, угадайте какая кто
Рынок можно:
1. Моделировать.
2. Прогнозировать.
3. Исследовать.
4. Отслеживать.
Зарабатывать можно только в последнем случае, а Вы избрали третий.
+1
а вот прав :-)
кстати на картинках оба - рандом.
Рынок можно:
1. Моделировать.
2. Прогнозировать.
3. Исследовать.
4. Отслеживать.
Прогнозировать в рамках модели. Исследовать, отслеживая результаты.
одна евро другая рандом, угадайте какая кто
Я думаю евро первая. А это вообще что? Интересно.
Кстати как ваши работы по поводу расширяющихся синусоид, удалось что-то сделать? Я тоже недавно работал над этой идеей, только с одним небольшим отступлением: с увеличением периода, внутри появляются новые синусоиды меньшего периода.
Немного в другом порядке
Я думаю евро первая. А это вообще что? Интересно.
Кстати как ваши работы по поводу расширяющихся синусоид, удалось что-то сделать? Я тоже недавно работал над этой идеей, только с одним небольшим отступлением: с увеличением периода, внутри появляются новые синусоиды меньшего периода.
Фурье по скользящему окну.
AR справится.
Вейвлеты