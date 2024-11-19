Плывующие параметры рынка - страница 5

одна евро другая рандом, угадайте какая кто


 
Rorschach:

одна евро другая рандом, угадайте какая кто


Рынок можно: 

1. Моделировать. 

2. Прогнозировать. 

3. Исследовать. 

4. Отслеживать. 

Зарабатывать можно только в последнем случае, а Вы избрали третий. 

 
+1

а вот прав :-)

кстати на картинках оба - рандом. 

 
Rorschach:

одна евро другая рандом, угадайте какая кто


А можете скинуть в высоком разрешении в архиве чтобы на обои рабочего стола поставить:)
 
Прогнозировать в рамках модели. Исследовать, отслеживая результаты.

 
Rorschach:

одна евро другая рандом, угадайте какая кто


Я думаю евро первая. А это вообще что? Интересно.

Кстати как ваши работы по поводу расширяющихся синусоид, удалось что-то сделать? Я тоже недавно работал над этой идеей, только с одним небольшим отступлением: с увеличением периода, внутри появляются  новые синусоиды меньшего периода.

 
Немного в другом порядке

Maxim Romanov:

Я думаю евро первая. А это вообще что? Интересно.

Кстати как ваши работы по поводу расширяющихся синусоид, удалось что-то сделать? Я тоже недавно работал над этой идеей, только с одним небольшим отступлением: с увеличением периода, внутри появляются  новые синусоиды меньшего периода.

Фурье по скользящему окну.

AR справится.

 

Вейвлеты


 
Если вы верите, что на фонде все совсем по другому выкладывайте клозы.
