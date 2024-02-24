Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2053

Maksim Dmitrievski :

Ve böylece catbust aynı veriler üzerinde eğitildi (5 saniyede)

52: öğren: 0.7964708 test: 0.7848837 en iyi: 0.7860866 (27) toplam: kalan 604 ms: 5.09 sn

Kaynak veri kümesi:

Eğitimli model (ticaretin ikinci yarısı bir test setidir):


Her zaman değil, elbette, örneklemeye bağlı olarak (ve rastgele, yani bir aramaya ihtiyacınız var). Bazen böyle:

34: öğren: 0,5985972 test: 0,5915832 en iyi: 0,5927856 (9) toplam: kalan 437 ms: 5,81 sn



Maxim, bir sorum var, değerler için eksenlerdeki çizelgelerde neler var? ve programı bir ağın yakınsaması üzerine yapıp yapmadığınız???

Alexander Alekseevich :

Maxim, bir sorum var, değerler için eksenlerdeki çizelgelerde neler var?

işlem sayısı, puan olarak y kar

modeli metak'ta ayrıştırmak ve test cihazında kontrol etmek için kalır

 
Maksim Dmitrievski :

işlem sayısı, puan olarak y kar

Arabalar hakkında en son ne zaman bir konuşma yapıldığını hatırlıyor musun? patern göre, aynı gün çalışmaya ayarlanmış, hala çalışıyor. ne kadardır.

Alexander Alekseevich :

Arabalar hakkında en son ne zaman bir konuşma yapıldığını hatırlıyor musun? patern göre, aynı gün çalışmaya ayarlanmış, hala çalışıyor. ne kadardır.

metatrader'da yazılı ağ? ) Bu konu hakkında zaten yorum yaptım

 
Maksim Dmitrievski :

metatrader'da yazılı ağ? ) Bu konu hakkında zaten yorum yaptım

meta üzerinde, ancak bir artı var))) yeniden eğitmiyor), ağınızın hatalarının bir grafiğini yapın, görmek isterim)

 
Maksim Dmitrievski :

sadece zaman serilerini örnekleyemezsiniz, bunlar sizin için Fisher'ın süsenleri değil)))

geleceğe bakarsın ... kesinlikle antrenmanı örnekleyebilirsin, önce onları böl, sonra örnekle

senin yaptığın gibi tersi değil

Alexander Alekseevich :

meta üzerinde, ancak bir artı var))) yeniden eğitmiyor), ağınızın hatalarının bir grafiğini yapın, görmek isterim)

öğrenmesi çok uzun süren algoritmaları kullanamazsınız.. böylece griye dönebilirsiniz


mytarmailS :

doğru sonuç 0,59


sadece zaman serilerini örnekleyemezsiniz, bunlar sizin için Fisher'ın süsenleri değil)))

geleceğe bakarsın ... kesinlikle antrenmanı örnekleyebilirsin, önce onları böl, sonra örnekle

senin yaptığın gibi tersi değil

doğru sonuç nedir? bunlar farklı veri kümeleri için hatalardır

zaman serileri değil, etiketler örneklenir. videolara bakın
 
Maksim Dmitrievski :

öğrenmesi çok uzun süren algoritmaları kullanamazsınız.. böylece griye dönebilirsiniz


Akurasi, anladığım kadarıyla, tahminin doğruluğu mu? ve logoloss? sınavda eğitim verilmemeli mi ve geçiş sayısı ne olursa olsun hata aynı mı olmalı? iyi, veya en azından -+, ancak azalmamalı

 
Maksim Dmitrievski :

doğru sonuç nedir? bunlar farklı veri kümeleri için hatalardır

zaman serileri değil, etiketler örneklenir. videolara bakın

Ağı zaman serilerini tahmin etmek için eğittiğinizi doğru anlıyorum?

