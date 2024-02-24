Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2053
Ve böylece catbust aynı veriler üzerinde eğitildi (5 saniyede)
52: öğren: 0.7964708 test: 0.7848837 en iyi: 0.7860866 (27) toplam: kalan 604 ms: 5.09 sn
Kaynak veri kümesi:
Eğitimli model (ticaretin ikinci yarısı bir test setidir):
Her zaman değil, elbette, örneklemeye bağlı olarak (ve rastgele, yani bir aramaya ihtiyacınız var). Bazen böyle:
34: öğren: 0,5985972 test: 0,5915832 en iyi: 0,5927856 (9) toplam: kalan 437 ms: 5,81 sn
Maxim, bir sorum var, değerler için eksenlerdeki çizelgelerde neler var? ve programı bir ağın yakınsaması üzerine yapıp yapmadığınız???
işlem sayısı, puan olarak y kar
modeli metak'ta ayrıştırmak ve test cihazında kontrol etmek için kalır
Arabalar hakkında en son ne zaman bir konuşma yapıldığını hatırlıyor musun? patern göre, aynı gün çalışmaya ayarlanmış, hala çalışıyor. ne kadardır.
metatrader'da yazılı ağ? ) Bu konu hakkında zaten yorum yaptım
meta üzerinde, ancak bir artı var))) yeniden eğitmiyor), ağınızın hatalarının bir grafiğini yapın, görmek isterim)
doğru sonuç 0,59
sadece zaman serilerini örnekleyemezsiniz, bunlar sizin için Fisher'ın süsenleri değil)))
geleceğe bakarsın ... kesinlikle antrenmanı örnekleyebilirsin, önce onları böl, sonra örnekle
senin yaptığın gibi tersi değil
öğrenmesi çok uzun süren algoritmaları kullanamazsınız.. böylece griye dönebilirsiniz
doğru sonuç nedir? bunlar farklı veri kümeleri için hatalardırzaman serileri değil, etiketler örneklenir. videolara bakın
Akurasi, anladığım kadarıyla, tahminin doğruluğu mu? ve logoloss? sınavda eğitim verilmemeli mi ve geçiş sayısı ne olursa olsun hata aynı mı olmalı? iyi, veya en azından -+, ancak azalmamalı
Ağı zaman serilerini tahmin etmek için eğittiğinizi doğru anlıyorum?