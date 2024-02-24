Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1931
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir çaylaktan soru.
A, B, C olmak üzere üç değişken vardır. Bazı koşullar bunlardan elle oluşturulur. Örneğin.
Bu durumu otomatik olarak yeniden oluşturmak istiyorum. Bulmanıza gerek yok çünkü. Onu zaten tanıyorum. Ancak, örneğin, belirli bir kombinasyonu bu duruma yüksek olasılıkla girebilen bir düzine ağırlık katsayısına sahip olmanız gerekir (bir polinom mu yoksa NS mi - bilmiyorum, çünkü sıfır) A, B, C'yi değiştirerek, yürütme orijinal koşulunu elde ederiz.
Bu tür orijinal koşulların ağırlıklar aracılığıyla yeniden üretilebilmesi için istenen işlevin ne tür ve kaç girdi ağırlığına sahip olduğuyla ilgileniyorum?
A, B, C aralıkları için koşulun sonucunu hesaplayabilirsiniz.
ve bakmak
kırmızı - doğru
mavi - yanlış
A, B, C aralıkları için koşulun sonucunu hesaplayabilirsiniz.
ve bakmak
kırmızı - doğru
mavi - yanlış
fxsaber'ın görevi tam olarak net değil. Rastgele bir durumda üç değişken önerdi ve görünüşe göre, değişkenlerin değerlerini, parametrelerinde bir değişiklik modeli olan belirli bir sistem içindeki ağırlıklar olarak düşünürsek, bu koşulun otomatik olarak oluşturulup oluşturulamayacağını sordu.
Alternatif olarak, koşulu otomatik olarak sentezlemek için şunlara ihtiyacımız var:
1. Sistemi, nesnelerin ortamından bir dizi parametre olarak seçin.
2. Çeşitli çevresel olaylara odaklanarak, uzun bir süre boyunca bu kompleks içindeki değişimin karşılıklı bağımlılıklarını analiz edin.
3. Gözlem sürecinde koşulları düzeltin - yani. çevredeki parametrelerin ve olayların değerlerinin oranını not ederek bağlantılar kurun.
4. Ortaya çıkan koşulları sınıflandırın.
Millet Meclisinin amaç ve yetenekleri fikrine göre, görevle başa çıkmak zorundadır.
çünkü verilerime "d") denir)
seninkini ekle
kapanış <- dt$ kapanış fiyatınız
Heh, o R ile ne güçlük
3.5'te
bu ne demek?
Heh, o R ile ne güçlük
3.5'te
bu ne demek?
böyle dene
sıçtım
böyle dene
sıçtım
belki Rusça "s" yazmışlar?
Kopyaladım :)
belki Rusça "s" yazmışlar?
Yüklendi, gerçekten Rusça yazılmış.
İşte bir paket daha...
Gerçekten pompalanması gerektiğini anlayamıyor mu?
reklam değil ama piyasada üst sıralarda yer alan bir bota (birkaç tane) dikkat ederseniz belirli saatlerde nasıl işlem yapıldığını görürsünüz)
botun benim makalemden daha sonra yayınlandığını merak ettim (belki yazardan ilham aldı), ama böyle harika sonuçlar alamadım. Orada aramamışım gibi görünüyor.
ağaçların ormanları boyunca da çok iyi. harika, bazı iyi seçenekler gözden kaçıyor olsa da
***
Yüklendi, gerçekten Rusça yazılmış.
İşte bir paket daha...
Gerçekten pompalanması gerektiğini anlayamıyor mu?
pakete gerek yok nerede yazıyor???
Giriş matrisinde sonlu olmayan girişler >>>
muhtemelen inf vardır
Verilerle bir şeyleri karıştırdın, dinle, belki de temel sözdizimini bulmak ve sonra modelleri eğitmek buna değer mi?