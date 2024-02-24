Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1931

fxsaber :

Bir çaylaktan soru.


A, B, C olmak üzere üç değişken vardır. Bazı koşullar bunlardan elle oluşturulur. Örneğin.


Bu durumu otomatik olarak yeniden oluşturmak istiyorum. Bulmanıza gerek yok çünkü. Onu zaten tanıyorum. Ancak, örneğin, belirli bir kombinasyonu bu duruma yüksek olasılıkla girebilen bir düzine ağırlık katsayısına sahip olmanız gerekir (bir polinom mu yoksa NS mi - bilmiyorum, çünkü sıfır) A, B, C'yi değiştirerek, yürütme orijinal koşulunu elde ederiz.


Bu tür orijinal koşulların ağırlıklar aracılığıyla yeniden üretilebilmesi için istenen işlevin ne tür ve kaç girdi ağırlığına sahip olduğuyla ilgileniyorum?

A, B, C aralıkları için koşulun sonucunu hesaplayabilirsiniz.
ve bakmak
kırmızı - doğru
mavi - yanlış


 
Vladimir Suslov :

A, B, C aralıkları için koşulun sonucunu hesaplayabilirsiniz.
ve bakmak
kırmızı - doğru
mavi - yanlış


fxsaber'ın görevi tam olarak net değil. Rastgele bir durumda üç değişken önerdi ve görünüşe göre, değişkenlerin değerlerini, parametrelerinde bir değişiklik modeli olan belirli bir sistem içindeki ağırlıklar olarak düşünürsek, bu koşulun otomatik olarak oluşturulup oluşturulamayacağını sordu.

Alternatif olarak, koşulu otomatik olarak sentezlemek için şunlara ihtiyacımız var:

1. Sistemi, nesnelerin ortamından bir dizi parametre olarak seçin.

2. Çeşitli çevresel olaylara odaklanarak, uzun bir süre boyunca bu kompleks içindeki değişimin karşılıklı bağımlılıklarını analiz edin.

3. Gözlem sürecinde koşulları düzeltin - yani. çevredeki parametrelerin ve olayların değerlerinin oranını not ederek bağlantılar kurun.

4. Ortaya çıkan koşulları sınıflandırın.

Millet Meclisinin amaç ve yetenekleri fikrine göre, görevle başa çıkmak zorundadır.

 
mytarmailS :

çünkü verilerime "d") denir)

seninkini ekle

kapanış <- dt$ kapanış fiyatınız

Heh, o R ile ne güçlük 

пакет '‘uwot’' недоступен (for R version 4.0.2)

3.5'te 

Предупреждение в install.packages("TTR", "uwot") :
  'lib = "uwot"' не для записи

bu ne demek?

 
Alexey Vyazmikin :

Heh, o R ile ne güçlük

3.5'te

bu ne demek?

böyle dene 

install.packages(  с( "TTR" , "uwot")  )

sıçtım

 
mytarmailS :

böyle dene

sıçtım 

Ошибка в с( "TTR" , "uwot" ) :не могу найти функцию "с"
 
Alexey Vyazmikin :
belki Rusça "s" yazmışlar?
 
elibrarius :
belki Rusça "s" yazmışlar?

Kopyaladım :)

 
elibrarius :
belki Rusça "s" yazmışlar?

Yüklendi, gerçekten Rusça yazılmış. 

> library (uwot)
Загрузка требуемого пакета: Matrix

> train.idx <- 100 : 8000

> test.idx <- 8001 : 10000

> UM <- umap(X = X[train.idx,],
+            y = Y[train.idx], 
+            approx_pow = TRUE, 
+            n_components = 3 , 
+            ret_mode .... [TRUNCATED] 
Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees,  : 
  Non-finite entries in the input matrix

İşte bir paket daha...

Gerçekten pompalanması gerektiğini anlayamıyor mu?

reklam değil ama piyasada üst sıralarda yer alan bir bota (birkaç tane) dikkat ederseniz belirli saatlerde nasıl işlem yapıldığını görürsünüz)

botun benim makalemden daha sonra yayınlandığını merak ettim (belki yazardan ilham aldı), ama böyle harika sonuçlar alamadım. Orada aramamışım gibi görünüyor.

ağaçların ormanları boyunca da çok iyi. harika, bazı iyi seçenekler gözden kaçıyor olsa da

***

 
Alexey Vyazmikin :

Yüklendi, gerçekten Rusça yazılmış.

İşte bir paket daha...

Gerçekten pompalanması gerektiğini anlayamıyor mu?

pakete gerek yok nerede yazıyor???

Giriş matrisinde sonlu olmayan girişler >>>

muhtemelen inf vardır

Verilerle bir şeyleri karıştırdın, dinle, belki de temel sözdizimini bulmak ve sonra modelleri eğitmek buna değer mi?

