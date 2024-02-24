Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1893
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sayısız dilbilgisi hatası içeren önceki gönderilerinize bakılırsa, şu anki gönderinin kopyala-yapıştırdan başka bir şey olmadığını anlıyorum.
Kendi sözlerinle yaz, daha ilginç
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
Dilbilgisi hataları olan beceriksiz bir konuşmayı okumakla daha mı ilgileniyorsunuz? :)
Dilbilgisi hataları olan beceriksiz bir konuşmayı okumakla daha mı ilgileniyorsunuz? :)
Bu zaten psikoloji ile bağlantılı) Psikolojik sorunları var)))
Bu zaten psikoloji ile bağlantılı) Psikolojik sorunları var)))
acıdı ha?
hatasız yaz
acıdı ha?
hatasız yaz
Ciddi misin? Derdin ne, ben tek bir şey için sanıyordum, birbirinize yardımcı olmak için, ama hepiniz yazıyorsunuz, olmuyor, olmuyor)) Bunun kolay bir iş olmadığını zaten biliyoruz. .. Öyleyse yazmayı bırak, işe yaramıyor )))) Ve ağlamayı ve histerik olmayı bırak. Çalışmıyor, sonra çalışıyor. Sen bir erkeksin ve başarısız olmalısın ... Hatalarım seni bu kadar rahatsız ediyorsa artık yazmayacağım) Kalbimin derinliklerinden sana iyi şanslar diliyorum ;)
Ciddi misin? Derdin ne, ben tek bir şey için sanıyordum, birbirinize yardımcı olmak için, ama hepiniz yazıyorsunuz, olmuyor, olmuyor)) Bunun kolay bir iş olmadığını zaten biliyoruz. .. Öyleyse yazmayı bırak, işe yaramıyor )))) Ve ağlamayı ve histerik olmayı bırak. Çalışmıyor, sonra çalışıyor. Sen bir erkeksin ve başarısız olmalısın ... Hatalarım seni bu kadar rahatsız ediyorsa artık yazmayacağım) Kalbimin derinliklerinden sana iyi şanslar diliyorum ;)
Hatalarının özel olduğunu ve muhataplara saygısızlık belirtisi olduğunu düşündüm.
ama yanılıyorsun, kimse ağlamıyoryazmak
Ciddi misin? Senin derdin ne, her şeyin biri için olduğunu düşündüm, birbirimizin başarısına yardım etmek için.
Ciddi misin? Derdin ne, ben tek bir şey için sanıyordum, birbirinize yardımcı olmak için, ama hepiniz yazıyorsunuz, olmuyor, olmuyor)) Bunun kolay bir iş olmadığını zaten biliyoruz. .. Öyleyse yazmayı bırak, işe yaramıyor )))) Ve ağlamayı ve histerik olmayı bırak. Çalışmıyor, sonra çalışıyor. Sen bir erkeksin ve başarısız olmalısın ... Hatalarım seni bu kadar rahatsız ediyorsa artık yazmayacağım) Kalbimin derinliklerinden sana iyi şanslar diliyorum ;)
Alena kurulumu.
Hastalar dayanmalı, erkekler değil.
Başarısız olma görevi genellikle en alt düzeydedir.
Herhangi bir kişi, dahil. insan sadece aldığına ve aldığı kişiye borçludur.
Diğer tüm borçlar, kadınlar ve sizi kontrol etmek isteyenler tarafından empoze edilir.
savaşmayı denedin mi Başarısızlıklarla, borçlarla, sizi manipüle ederek, suçluluk veya görev duygusu empoze ederek ...
Hayır.
Başarısızlığın sabrına bir görev duygusu dayatan sensin. Kendiniz böyle mi yaşıyorsunuz ve başkalarına içtenlikle düşünce tarzınızı tavsiye ediyor musunuz, yoksa yönetmek mi istiyorsunuz?
Düşünmemek ve icat etmemek, işaretleri sentezleyecek ve kontrol edecek bir tür sıralama algoritması yazmanın daha iyi olduğu sonucuna vardım, işaret iyiyse, kötüyse bırak, sonra at. Milyonlarca seçeneği gözden geçirebilmeniz için, bu açıkça insanın icat etmesinden daha verimlidir.
Ayrıca, iyi işaretler almak iyileştirilebilir ve değiştirilebilir, sonra tekrar, tekrar, tekrar ve böylece hata düşene kadar ..
İlham, MGUA yöntemi olan Ivakhnenko'nun çalışmalarıydı. Yöntemin felsefesini gerçekten seviyorum.
GMDH yöntemi, bir numunenin ve öngörücülerin varlığını varsayar, değil mi? Yoksa sadece farklı aralıklar için fiyatları veya türevlerini alıp bir satıra koydular ve ardından GMDH kullanarak ilkel modeller aramaya başladılar, bunun sonucunda 1/0 ile hangi fonksiyonlar ortaya çıktı, hangisi tahmin edici oldu?
Edward Torb'un kitabıyla tanışıyorum ve orada ilginç bir fikir gördüm, eğer bizim dilimize çevrilirse, o zaman sınıflandırmanın amacı piyasa hareketinin yönünü bulmak değil, ona göre bir strateji bulmak olmalıdır. nispeten büyük bir oyuncunun veya grubunun işlettiği ve buna bağlı olarak, bu stratejiyi yenebilecek bir stratejinin kullanılması, yani. istatistiksel bir avantaj elde etmek için mekanizmasını kullanın.
Bu fikir daha önce söylediğime çok benziyor, stratejiye ek olarak taktikleri kullanmanın önemli olduğu - yani. fiyat hareketinin doğru yönünü belirlemek yeterli değildir, bu fikri minimum riskle takas etmek de gereklidir.
Bu fikri geliştirirsek, o zaman sınıflandırma, şimdi olduğu gibi, fiyat serisini fiyat hareketi eğilimi yönünde 3 türe ayırmalı ve kırılmadan sonra, belirli bir stratejinin seçileceği ek bir sınıflandırma yapmalıdır - ayrıca birkaç tane olabilir, ancak çok fazla değil ve ilki olası hareketi belirlerse, ikincisi giriş noktalarından ve kâr ve zararın sabitlenmesinden sorumlu olacaktır.