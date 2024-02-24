Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1894
GMDH yöntemi, bir numunenin ve öngörücülerin varlığını varsayar, değil mi? Yoksa sadece farklı aralıklar için fiyatları veya türevlerini alıp bir satıra koydular ve ardından GMDH kullanarak ilkel modeller aramaya başladılar, bunun sonucunda 1/0 ile hangi fonksiyonlar ortaya çıktı, hangisi tahmin edici oldu?
Evet, her şeyin herkes gibi olduğunu varsayar) Buradaki fikir, özellikleri değiştirmek, modeli eğitmek ve yeni verilerde ne olduğunu görmek.
örneğin, x1, x2, x3, .... x20 tahmincileri olan bir matrisimiz var.
modeli eğitin - yeni verilerde hata alın
tahmin edicilere dayalı olarak yeni tahminciler oluşturulur
x1^2, x2^2, x5^2..... x1*x2, x1*x5,x2*x4.....
modeli eğitin - yeni verilerde hata alın
n en iyi tahminciyi tut
n'den gelen tahmin edicilere dayalı olarak, yeni tahmin ediciler oluşturulur
ve böylece hata düşene kadar işlem tekrarlanır..
sonuç olarak, sonunda böyle tahmin ediciler elde edebiliriz
q1 = x1
q2 = x5*x9^4
q3 = x10*x20*x5*x2^8
.....
..... Matematikçi olmaktan uzak olduğum ve bir şey anlayamadığım için bir yerde hata yaptıysam düzeltin ..
Bu, işlevsel verilerle çalışmaya bir örnektir, ancak " * . ^ " - ">, < ,==" yerine işlevler - koşul yerine günlük kurallarıyla da çalışabilirsiniz.
Ve geleneksel modellerle nasıl çalışıyoruz? biz sadece hizmet ediyoruz x1, x2, x3, .... x20 ve bu kadar.
Son senaryoda yaptığım şey şuydu - 0.82
31 göstergenin hepsini tahmin edici olarak aldım
sonra tahminlerini ikinci dereceden tahminciler olarak aldım, sonra tahminlerden tahminler ve böylece hata düşene kadar 11 kez, 0,7 yerine 0,82 çıktı
Ancak gerçek ticaretin simülasyonunda benzer bir kesinti elde etmeyi başaramadım. nerede batırdığımı bilmiyorum
Alena kurulumu.
Hastalar dayanmalı, erkekler değil.
Başarısız olma görevi genellikle en alt düzeydedir.
Herhangi bir kişi, dahil. insan sadece aldığına ve aldığı kişiye borçludur.
Diğer tüm borçlar, kadınlar ve sizi kontrol etmek isteyenler tarafından empoze edilir.
savaşmayı denedin mi Başarısızlıklarla, borçlarla, sizi manipüle ederek, suçluluk veya görev duygusu empoze ederek ...
Hayır.
Başarısızlığın sabrına bir görev duygusu dayatan sensin. Kendiniz böyle mi yaşıyorsunuz ve başkalarına içtenlikle düşünce tarzınızı tavsiye ediyor musunuz, yoksa yönetmek mi istiyorsunuz?
Eko kardeşim nasıl kapıldın....
Büyük ihtimalle insanları idare ediyorum, bir gün bir yatta alabora olduk, çarşaflarda oturuyordum, suya düştüğümde boğazım düğümlendi. Kesik bir sesle kesik bir orospu gibi çığlık atmaya başladım, ama en şaşırtıcı şey, bu gerçeği tamamen görmezden gelmem ve aptalca turistlere ne yapmaları gerektiğini emretmeye başlamam, sonuç olarak, benim beceriksiz komutlarım yüzünden (bana söylemediği söylendi. devrilme) ve pro .. bali direksiyon simidi vb. üzerine koyamadı. Teorik olarak teslim edilebilir, bu okyanus sınıfı bir yat, ancak bu stsuko'da başarılı olamadık :-(
Benim rüşvet dahil manipülatör olduğum düşünülüyor. Ya da kızım kolunu kırdı :-(((("Baba bak nasıl yapabilirim" diye bağırarak onu orada öyle taradım, çünkü hastanede yalnız, sadece bir pipet ve elmalarını alıyorum) ve tatlılar Bu sayılır mı?
Ve Ob'ya henüz ulaşmadık, şanslıydık !!!!!!!!
Eko kardeşim nasıl kapıldın....
güzel battı. Dalgaya kalktık, görüyorsun 🤣 Ob'da balık tutmaya gittim ve piknik yaptım
Daha fazlasını söyleyeceğim, bizden aldılar ve başka bir ekibe verdiler. Tam bir yıl sonra, aynı yerde + - 10 metre battı, ancak bizimle birlikte ayakta kaldı, çünkü biz aptal bir takım değiliz ve ona bir yüzdürme rezervi sağladık, diğer takım için ise tamamen boğuldu, biz vardı. dalgıçları çağırmak ve onu arabalarla aşağı, 400-500 metre boyunca sürüklemek. Burada bu pipetlerden acı çekti ve Yaroslavets onu sürüklerken direğimiz kırıldı, çünkü kurtarma "Amur" dışarı çıkmadı ... fotoğrafın çekildiği sırada yelkenler su altında kaldı .....
Beni ve kaptanı fotoğraflayın :-)
Aşçı ruh hali sınıfına bakın. Kimse ölmedi!!!!!
Adadan kanaldan çıkış, onun için ölümcül yer olduğu ortaya çıkıyor ..... ses, çoğu kişinin varsaydığı gibi suyun sıcaklığı değil, testislerimin cevabıydı ve ben kendim :-))) )))
Pekala, aksi halde net bir denizciyim, sadece birkaç kişi bunu biliyor .....
Bir keresinde son derece pahalı teknelerin ve motorlarının park yerinde, hem iplerde hem de direksiyonda tek başımaydım, o yüzden dışarı çıktım. Genel olarak, gerçek olmayan birkaç dönüş yaptım ve sonra zamanı geldi ... Bir sürü tekne yaptım. Havalı rüzgarla yığıldı ve dümenci bizi uzaklaştırdı ve pantone'da kaldı. Bu yüzden oraya bir saiga gibi atlamak zorunda kaldım .... ama bunu yapma şeklim övgünün ötesindeydi. Çünkü aptal olmadığın zaman, optimizasyon tahminleri de dahil olmak üzere herhangi bir bilimi yapabilirsin, ki ah nasıl kullanmaya başladım, ne yazık ki, ellerim hala ulaşmıyor :-(
omurganın altındaki mb balast, o zaman döndüğü gibi bir yerde kayboldu))
Hepsi bir arada, harika bir kaçamak
Pekala, aksi halde net bir denizciyim, sadece birkaç kişi bunu biliyor .....
Okyanusa gittik ve öyle görünüyor ki yelken su üzerinde uzanmıyor, herkes patlamanın karşısındaki tarafa düşüyor ...
Bu doğru, ancak turistlere talimat verilmesine rağmen diğer tarafa gitmek için zamanları yoktu. Sonunda, sonuç, dedikleri gibi.
Evet, tam olarak topuklamada bir şaka var ve eğer çok insan varsa, o zaman herkesin katılması gerekiyor, ama öyle oldu ki, insanların geçmeye vakti olmadı ve biz zaten adanın arkasından çıktık ... . genel olarak, oops. Şimdi korkuyorum :-(((((
Bu doğru, ancak turistlere talimat verilmesine rağmen diğer tarafa gitmek için zamanları yoktu. Sonunda, sonuç, dedikleri gibi.
bu yüzden düşündüm
böylece takım "dönmeye!" ;)takımı özlüyorsun, kafatasındaki bir inek onu vurabilir veya indirebilir;)
