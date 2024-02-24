Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1890
Kahretsin Max, onları nasıl pişireceğini bilmiyorsun ve evet, şanslarını artık %80 artırmıyorlar. BO için bu, yanıt eşiğidir veya biraz daha yüksektir. Kelimenin tam anlamıyla% 5, ama bu yeterli olacak ..... Ne eğlencesi var. Nasılsa yalan söyleyemezsiniz, ne tür bir saat, özellikle özel almanız gerekiyor .... Sekesh????
gözüme çarpan bir kitap istedin
Bundan önce son 100 değer girildi. tanh, trende ve doğrulamadaki ölçütü tamamen tekrarlayabildi. Soru şu ki, bu bir yeniden eğitim mi?
Son 50 değeri aldı. Sonuç:
2000 dönem
350 dönem (optimum değer)
Ağ parametreleriyle çok denedim, ancak ortalama olarak sonuç böyle oldu.
Yani son 50-100 barda desen belirlenir.
icat etmeye gerek yok!
Sportloto organizatörlerinin kalıpları ortadan kaldırmak için topları, loto makinesinin dönüş hızını, dönüş sayısını vb. düzenli olarak nasıl değiştirdiğinden hiç bahsetmedim.
Aynı şey Forex'te olur ve burada hiçbir ML yardımcı olmaz. Fiyat hareketi rastgele bir süreçtir ve insan faktörüne bağlıdır.
Ve piyasanın yanı sıra döviz çiftlerinin davranışı, piyasaya ve politik duruma bağlı olarak sürekli değişiyor. Hareketin yönünü tahmin etmek imkansızdır.
Gözlem gerçeği etkiler
Bir kuantum "gözlemcisi" gözlem yaptığında, kuantum mekaniği parçacıkların dalgalar gibi davranabileceğini belirtir. Bu, mikron altı seviyedeki elektronlar için, yani bir mikrondan veya bir milimetrenin binde birinden daha az mesafelerdeki elektronlar için doğru olabilir. Dalgalar gibi davrandıklarında, elektronlar bariyerdeki birden fazla delikten aynı anda geçebilir ve sonra diğer tarafta tekrar buluşabilir. Bu toplantı müdahale olarak bilinir. Şimdi bu fenomenle ilgili en saçma şey, sadece kimse onu izlemediğinde gerçekleşebilmesidir.
Gözlemci, delikten geçen parçacıkları gözlemlemeye başlar başlamaz, ortaya çıkan görüntü çarpıcı biçimde değişir: Bir parçacık bir delikten geçerken görülüyorsa, başka bir delikten geçmediği açıktır. Başka bir deyişle, gözlem altında elektronlar, dalgalar gibi değil, parçacıklar gibi davranmaya az çok zorlanır. Bu nedenle, gözlem eyleminin kendisi deneysel sonuçları etkiler. Bu fenomeni göstermek için Weizmann Bilim Enstitüsü, iki delikli bir bariyere sahip, bir mikrondan daha küçük olan küçük bir cihaz yaptı. Daha sonra elektron akışını bariyere doğru yönlendirdiler. Bu deneydeki gözlemci bir insan değildi. Bunun yerine, geçen elektronların varlığını tespit edebilen küçük bir elektron detektörü kullandılar.
Bir kuantum "gözlemcisinin" elektronları algılama yeteneği, elektriksel iletkenliği veya içinden akan akımın gücü değiştirilerek değiştirilebilir. Elektronları "izlemek" veya algılamak dışında, dedektörün akım üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Bununla birlikte, bilim adamları, deliklerden birinin yakınında dedektörün bir "gözlemcisinin" varlığının, bariyer deliklerinden geçen elektron dalgalarının girişim modelinde değişikliklere neden olduğunu buldular. Aslında bu etki, gözlemin "miktarına" bağlıydı: "gözlemcinin" elektronları algılama yeteneği arttıkça, başka bir deyişle, gözlem seviyesi arttıkça girişim azaldı; tam tersine elektronları algılama yeteneği düştüğünde ve gözlemi zayıfladığında girişim arttı. Böylece, bilim adamları bir kuantum gözlemcisinin özelliklerini kontrol ederek elektronların davranışı üzerindeki etkisinin derecesini kontrol etmeyi başardılar!
Haklısın - " Hareketin yönünü tahmin etmek imkansız." - " Gözlemci, delikten geçen parçacıkları gözlemlemeye başlar başlamaz, ortaya çıkan görüntü çarpıcı biçimde değişir: Bir delikten geçen bir parçacık görebiliyorsanız, başka bir delikten geçmediği açık. Başka bir deyişle, gözlem altında elektronlar dalgalar gibi değil parçacıklar gibi davranmaya az çok zorlanıyorlar. "
Yanılıyorsun - " Aslında bu etki gözlemin "miktarına" bağlıydı: "gözlemcinin" elektronları algılama yeteneği arttığında, yani gözlem seviyesi arttığında girişim zayıflıyordu; tam tersine "
Gözlem gerçeği etkiler
.........
Sayısız dilbilgisi hatası içeren önceki gönderilerinize bakılırsa, şu anki gönderinin kopyala-yapıştırdan başka bir şey olmadığını anlıyorum.
Kendi sözlerinle yaz, daha ilginç
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
Ve ürünlerinize ve geri bildirimlerinize göre karar verin, sadece ben hata yapmıyorum)))
evet, yargıla ve gözden geçir
;)
Gözlem gerçeği etkiler
Dalga-parçacık ikiliği kesinlikle ilginç bir konu ama gençler için. Bu aşama çok uzun zaman önce geçmiş olmalıydı)) Artık Görelilik Kuramı hakkında merak edilmeye başlandı.
Haklısın, bu tür konular anaokulunda öğretiliyor. Sadece gerçeklikten ne kadar uzaklaştığınıza şaşırabilirsiniz.
Hiçbir şeyle ilgilenmiyorum, hiçbir şey beni şaşırtmıyor ... - Antidepresanlar kesinlikle yardımcı olacak ...
Haklısın, bu tür konular anaokulunda öğretiliyor. Sadece gerçeklikten ne kadar uzaklaştığınıza şaşırabilirsiniz.
Hiçbir şeyle ilgilenmiyorum, hiçbir şey beni şaşırtmıyor ... - Antidepresanlar kesinlikle yardımcı olacak ...