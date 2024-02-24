Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1886

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

bay değil şeker

orada her şey saat gibi çalışmalı, yanlış bir şey yapıyorsun

ama bunun kamuya açık tartışmasını kapatalım. Çünkü böyle parlak keşiflerden sonra paranın cebime nasıl girdiğini hayal ettim. Kimseyle paylaşmak istemiyorum.

)))) Neyse, öyle olsun)

 

devam

Solda, çağlardan gelen hataları ve doğrulamaları eğitin. Merkezde, ağın tren ve standart üzerindeki çıktısı bulunur. Sağda doğrulama ve standart için ağ çıkışı bulunur.

relu, veriler 0-1 aralığına normalleştirildi

lineer (doğrusal / aktivasyon fonksiyonu yok), 0-1 aralığına normalleştirilmiş veriler

doğrusal (doğrusal/etkinleştirme işlevi yok), veriler +-1 aralığına normalleştirildi

sigmoid, veriler 0-1 aralığına normalleştirildi

sigmoid, veriler +-1 aralığına normalleştirildi


 
Rorschach :
relu'da iyi görünüyor, gerçek piyasada test edin
 
RNN kullanarak Hisse Fiyat Tahmini
nate-benton90/Tutorials-1
nate-benton90/Tutorials-1
  • nate-benton90
  • github.com
Code for all my tutorials. Contribute to nate-benton90/Tutorials-1 development by creating an account on GitHub.
[Silindi]  
Rorschach :
RNN kullanarak Hisse Fiyat Tahmini

iyi Mashka çıktı, ancak SMA'ya ulaşmıyor .. için çaba gösterilmesi gereken bir şey var

çok komik

 
Evgeny Dyuka'nın fotoğrafı.
relu'da iyi görünüyor, gerçek piyasada test edin

Şimdiye kadarki en iyi tanh'ı seviyorum.

 
Maksim Dmitrievski :

iyi Mashka çıktı, ancak SMA'ya ulaşmıyor .. için çaba gösterilmesi gereken bir şey var

çok komik

Bu, bu gönderiye bir bağlantıdır.


nsdt'de kar maksimizasyonu uygunluk fonksiyonu vardı, keras'ta bu nasıl yapılır? Öğretmensiz öğrenme olur mu?

[Silindi]  
Rorschach :

Bu, bu gönderiye bir bağlantıdır.


nsdt'de kar maksimizasyonu uygunluk fonksiyonu vardı, keras'ta bu nasıl yapılır? Öğretmensiz öğrenme olur mu?

iyi yap, standart yerine say

 

Hey mashinyugi, sadece söylemek istiyorum, çöpleri ertelemekten bıkmadın mı? Bana gönderiler için ödeme yapmayı bıraktılar, böylece tam olarak yürüyebilirsin. Cooley, ahır yandı, kulübeyi yak.... :-) Peki, neden ilginç fikirlerimiz var orada, yoksa gençliğin saçmalıklarını mı zorlayacaksın??????

Yani.....sadece merak....


Max, son konun BO için sadece bu konunun organizatörlerinden daha iyi silahlanmışsan ilginç olur, ama daha fazlası değil. O yüzden belki gösteriş yapmamak için onları kisve altında ele alacağız. Sen ne diyorsun? Sonuçta ben de bu konuyu erteledim ve BO ile çalışırken bir ÖNEMLİ sınırlamam vardı. Sen ne diyorsun?

[Silindi]  
Michael Marchukajtes :

Hey mashinyugi, sadece söylemek istiyorum, çöpleri ertelemekten bıkmadın mı? Bana gönderiler için ödeme yapmayı bıraktılar, böylece tam olarak yürüyebilirsin. Cooley, ahır yandı, kulübeyi yak.... :-) Peki, neden ilginç fikirlerimiz var orada, yoksa gençliğin saçmalıklarını mı zorlayacaksın??????

Yani.....sadece merak....


Max, son konun BO için sadece bu konunun organizatörlerinden daha iyi silahlanmışsan ilginç olur, ama daha fazlası değil. O yüzden belki gösteriş yapmamak için onları kisve altında ele alacağız. Sen ne diyorsun? Sonuçta ben de bu konuyu erteledim ve BO ile çalışırken bir ÖNEMLİ sınırlamam vardı. Sen ne diyorsun?

hangi konu? hiçbir şey çalışmıyor, zaten kontrol edildi

Bir piton öğretmek gibisin.. burada otur ve öğret. Şey işe yarar. Ancak sinir ağlarından elde edilen kâra güvenmeyin.

1...187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893...3399
Yeni yorum