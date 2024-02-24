Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1899
Ve bu ne anlama geliyor ? Her şey MO üzerinden yapılırsa, al-pr. ve stop -loss parametrelerine gerek yoktur. Otomatik olarak oluşturulmaları gerekir.
farklı satırların farklı istatistikleri vardır. özellikler
Biraz değiştirilmiş algo ve MO modülü. Böyle bir şey çıktı. Eğitim sağdadır (sağda diye bağırmayın, burada önemli değil).
5 dakikalık tıklamaları veya açılış fiyatlarını optimize edin (açılışlarda daha hızlı).
2010'dan ÖNCE algoritmanın hiçbir şekilde bilmediği her şey. Bu, optimize ettiğiniz şeyi test etmek için iyi bir yerdir.
2 seçenek eklendi:
Bu, 1-4 saatlik bir ortalama geri dönüş stratejisidir.
Neden trendi takip etmiyorsunuz? Ve sonra bir fare kuyruğu ile kâr, eğilime karşı koyarsanız, komisyon her şeyi yiyecektir ...
ooh güzel
İnsanlar neden kendilerini kendilerini aldatmak ?
Sadece güzellik gibi görünüyor, ama aslında, uzun yıllar boyunca hiçbir şey kazanmıyor.
Ayrıca istatistikleri göstermeniz gerekir.
Sanat fedakarlık ister. Resim küçük tüccarlar için değildir. ))
Biraz değiştirilmiş algo ve MO modülü. Böyle bir şey çıktı. Eğitim sağdadır (sağda diye bağırmayın, burada önemli değil).
Burada Maxim'i destekliyorum. Benim için de ilk %20 kontrol bölümü, sonra %100 test ve %100 eğitim. Bunun yerine, optimize edicinin özünden, test ve eğitim, iki polinom arasında yansıtılan aynı bölümdür. Ama kontrol bölümünün en başta gitmesi gerçeği, kabul ediyorum, çünkü modelin şu anda piyasaya uygun olduğundan emin olmam gerekiyor, bu yüzden hemen sonra NN'nin değerli zamanını kaybetmiyorum. optimizasyon.
Temel verileri hesaba katmadan saf mevsimselliğin işe yaramadığı hissi var.
Katılıyorum, ancak arka plan göstergesi karmaşık. Her ne kadar hisse senedi endeksleriyle aptalca başlayabilirsiniz. Yeterli değil, ama en azından bir şey.devlet bazında endekslere ihtiyacımız var, ancak sadece üç aylık statik rakamlar var, aynı zamanda Merkez Bankası oranları da var. Bunu en az birkaç parametreye bile nasıl indirebilirim ... Henüz çözemiyorum ....
Beyler bu paragraf dolu, neredeyse pantolonuma giriyorum. Sistemi güncellemeye başladım ve kurulum sırasında "ölüm ekranı" çıktı, her şeyin yolunda gitmesi iyi.
Hemen, attığım danışmanla OI toplamak için konuyu başlatan sakinlere bir soru. Maks???? Evet ise, arşivdeki dosyaları atın, yoksa son günlerde birkaç büyük delik oluşturdum. Çok minnettar olacağım....
Eh, ekonomik takvimin api'sine sahibiz )
Mevsimselliğin işe yaradığı aylar/çeyrekler arasındaki farkı belirlemek MO için oldukça büyük bir görevdir)