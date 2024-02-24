Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1898

Maksim Dmitrievski :

her şey zaten fikirde - sözde tekrarlanan (ve aslında bazen tekrar eden) kümelenmiş mevsimsel kalıplar

ama .. o ceket değil. Veya ağaç yoğun bir şekilde yeniden eğitildi ve sinir ağının eğitilmesi ve ayrıştırılması gerekiyor

ama bunların hepsi çöp, eğer ağaç hiçbir şey göstermiyorsa, o zaman kalıp yoktur. Derin öğrenme mantıklı değil.
Veya küçük bir örnek. Bir serinin kalıpları veya türleri tanım gereği sonsuzdur. Mevsimsellik var, ama görünüşe göre o kadar net değil. Zaman görünmüyor
Bu çılgınlığı kim denemek ister?

Bu, 1-4 saatlik bir ortalama geri dönüş stratejisidir. Her saat kendi mantığına göre işlem görmektedir.

içerme içindeki kod, birkaçı için python'da oluşturulur. saniye, <include> klasörüne koyun

sadece botu derleyin (st saatler), seti uygulayın

fxsaber'dan daha fazla mt4Orders'a ihtiyacınız var

Yeni veriler üzerinde iyi testler vaat etmiyorum

Bu f-ii'de içermenin sonunda, sapmalarla oynayabilirsiniz. Diyelim ki bunları 1.5, 2 vb. ile çarpın. Daha fazla, daha az işlem, ancak sözde daha doğru olmaları gerekir.

 void trade_func( double cl, double mcl, double std, double p) { 
if (cl == mcl) {
       if (countOrders( 0 ) == 0 )
         if ( iClose ( NULL , 0 , 0 ) - p < - std )
             OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask, 0 ,Bid-Stop_loss* _Point ,Ask+Take_profit* _Point , NULL ,OrderMagic, INT_MIN );

           if (countOrders( 1 ) == 0 )
         if ( iClose ( NULL , 0 , 0 ) - p > std )
             OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid, 0 ,Ask+Stop_loss* _Point ,Bid-Take_profit* _Point , NULL ,OrderMagic, INT_MIN );
   } 
 }
 

Bu tabloları elde etmek zor değil. Herhangi bir gösterge olmadan ve MO olmadan elde edilebilir.

Ayrıca birçok kullanıcının bu tür demo hesaplarda test ettiğini, spread'in 0-5 pip (0-0.5 puan) arasında olduğunu ve komisyonsuz olduğunu da eklemek isterim. Bu milyonlar yapabilir.

Gerçek hayatta böyle bir hesap yok. AMA bazı nedenlerden dolayı MetaQuotes Demo sunucusunda durum böyle.

"Grafik almıyorum", ancak yaklaşımı test ediyorum. Su basmaya başladılar. MO konusu ilginç değilse - Edita Nahir'e gidiyorsunuz

 
İzlemeli. Ve alınan mantığı gerçeğe yorumlamak iyi. Saber bibl zaten duruyor)
 
Maksim Dmitrievski :

"Grafik almıyorum", ancak yaklaşımı test ediyorum. Su basmaya başladılar. MO konusu ilginç değilse - Edita Nahir'e gidiyorsunuz

Programın kar al ve zararı durdur boyutlarının belirtildiği girdileri varsa, çok basit bir strateji optimize edilerek ML olmadan böyle bir sonuç elde edilebilir.

Aynı parametreleri başka bir çift üzerinde test ederseniz ne gibi sonuçlar elde edersiniz?

 
Petros Shatakhtsyan :

Programın kar al ve zararı durdur boyutlarının belirtildiği girdileri varsa, çok basit bir strateji optimize edilerek ML olmadan böyle bir sonuç elde edilebilir.

Aynı parametreleri başka bir çift üzerinde test ederseniz ne gibi sonuçlar elde edersiniz?

Kendiniz denemek için her şey orada görünüyor. Python'u vidalamana bile gerek yok. Mevcut İncil kılıcı.
Petros Shatakhtsyan :

Programın kar al ve zararı durdur boyutlarının belirtildiği girdileri varsa, çok basit bir strateji optimize edilerek ML olmadan böyle bir sonuç elde edilebilir.

Aynı parametreleri başka bir çift üzerinde test ederseniz ne gibi sonuçlar elde edersiniz?

model belirli bir araca uyar

Valeriy Yastremskiy :
Kendiniz denemek için her şey orada görünüyor. Python'u vidalamanıza bile gerek yok. Mevcut İncil kılıcı.

TS jeneratörünü python'da kendim verirdim ama kimse kullanmayacak

özellikle bir şeyi yeniden yaptığımdan ve sürüm değişikliklerini açıklamam gerekeceğinden

 
Maksim Dmitrievski :

model belirli bir araca uyar

Ve bu ne anlama geliyor ? Her şey MO üzerinden yapılırsa, al-pr. ve stop -loss parametrelerine gerek yoktur. Otomatik olarak oluşturulmaları gerekir.

