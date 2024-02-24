Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1898
her şey zaten fikirde - sözde tekrarlanan (ve aslında bazen tekrar eden) kümelenmiş mevsimsel kalıplar
ama .. o ceket değil. Veya ağaç yoğun bir şekilde yeniden eğitildi ve sinir ağının eğitilmesi ve ayrıştırılması gerekiyorama bunların hepsi çöp, eğer ağaç hiçbir şey göstermiyorsa, o zaman kalıp yoktur. Derin öğrenme mantıklı değil.
Bu çılgınlığı kim denemek ister?
Bu, 1-4 saatlik bir ortalama geri dönüş stratejisidir. Her saat kendi mantığına göre işlem görmektedir.
içerme içindeki kod, birkaçı için python'da oluşturulur. saniye, <include> klasörüne koyun
sadece botu derleyin (st saatler), seti uygulayın
fxsaber'dan daha fazla mt4Orders'a ihtiyacınız var
Yeni veriler üzerinde iyi testler vaat etmiyorum
Bu f-ii'de içermenin sonunda, sapmalarla oynayabilirsiniz. Diyelim ki bunları 1.5, 2 vb. ile çarpın. Daha fazla, daha az işlem, ancak sözde daha doğru olmaları gerekir.
"Grafik almıyorum", ancak yaklaşımı test ediyorum. Su basmaya başladılar. MO konusu ilginç değilse - Edita Nahir'e gidiyorsunuz
Programın kar al ve zararı durdur boyutlarının belirtildiği girdileri varsa, çok basit bir strateji optimize edilerek ML olmadan böyle bir sonuç elde edilebilir.
Programın kar al ve zararı durdur boyutlarının belirtildiği girdileri varsa, çok basit bir strateji optimize edilerek ML olmadan böyle bir sonuç elde edilebilir.
model belirli bir araca uyar
Kendiniz denemek için her şey orada görünüyor. Python'u vidalamanıza bile gerek yok. Mevcut İncil kılıcı.
TS jeneratörünü python'da kendim verirdim ama kimse kullanmayacak
özellikle bir şeyi yeniden yaptığımdan ve sürüm değişikliklerini açıklamam gerekeceğinden
model belirli bir araca uyar
Ve bu ne anlama geliyor ? Her şey MO üzerinden yapılırsa, al-pr. ve stop -loss parametrelerine gerek yoktur. Otomatik olarak oluşturulmaları gerekir.