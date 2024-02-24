Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1888

pervaneler ne kadar fazlaysa, bu konuyla ilgilenmek o kadar ilginç olur

Bu makaleyi gördünüz mü? Hata grafiği güzel. Mumları nasıl beslersiniz?


 
Rorschach :

Sadece mum beslemek bir ütopyadır. Sadece mumlarım değil, artık mum olmayan kurnazca bükülmüş mumlarım )) + MFI ve ayrıca RSI aracılığıyla dolaylı olarak daha fazla hacim. Her iki gösterge de iyidir çünkü 0'dan 1'e kadar bir aralığa kolayca indirgenirler.
Petros Shatakhtsyan :

80'lerin başında, araştırma enstitüsünün altı çalışanı ile Sportloto'nun omurgasını kırmaya (veya yok etmeye) karar verdiler (Yusuf'un forex hakkında dediği gibi :).

Birimiz doktorduk. onlar. bilimlerin yanı sıra doktora, matematikçiler, kalkülüsün geliştirilmesinde çeşitli profillerden profesyoneller. kompleksler.

. . .

*** Eğer >=üç katılımcı her şeyin nasıl bittiğiyle ilgileniyorsa, devam edeceğim.

Herkes zaten farkında. Bu konuyu ilk kez açmıyorsun.
 
Rorschach :

Mumlarla beslenmek tek bir basit nedenden dolayı imkansızdır - nöroya hangilerinin önemli olduğunu asla açıklayamazsınız. Sadece 100 mum verip "Sıradaki mum hangisi?" diye sorarsanız. o zaman nöro, "sonraki"nin ne anlama geldiğini asla anlayamaz, çünkü herkes eşittir. Mumların ağırlığını değiştirmek gerekir, yüzüncü mumun etkisi birinci veya ikinci mumun etkisine eşit değildir. Hangi sinir ağlarının daha önemli olduğunu bir şekilde açıklamak verilerde gereklidir. Bu sorunu çözdüm.
 
Besleme fitillerinin bir tür sonuç aldığını gördüğümde, sadece saçma oluyor, prensipte imkansız.
 
Alexey Vyazmikin :

Alexei, birlikte bir randevuya tecavüz ettiğimizde zikzaktan kaç tane Akurasi çıkarmayı başardığımızı hatırlamıyor musun?

0.71 ? ya da ne kadar

 
Herkes zaten biliyor. Bu konuyu ilk kez açmıyorsun.

icat etmeye gerek yok!

Sportloto organizatörlerinin kalıpları ortadan kaldırmak için topları, loto makinesinin dönüş hızını, dönüş sayısını vb. düzenli olarak nasıl değiştirdiğinden hiç bahsetmedim.

Aynı şey Forex'te olur ve burada hiçbir ML yardımcı olmaz. Fiyat hareketi rastgele bir süreçtir ve insan faktörüne bağlıdır.

Ve piyasanın yanı sıra döviz çiftlerinin davranışı, piyasaya ve politik duruma bağlı olarak sürekli değişiyor. Hareketin yönünü tahmin etmek imkansızdır.

 
Petros Shatakhtsyan :

Ahahah, her şey açık ama zeki biri bir şeyler öğretmek ister diye düşündüm... :)

Bütün erkekler dağılır, piyasayı tahmin etmek imkansız çünkü rastgele

 
Petros Shatakhtsyan :

Bu mantraları her zaman tekrarlamanın amacı nedir?

Farklı yönlerden bunu yaklaşık olarak aynı formülasyonlarda duyuyorum.

mytarmailS :

Ahahah, her şey açık ama zeki biri bir şeyler öğretmek ister diye düşündüm... :)

Bütün erkekler dağılır, piyasayı tahmin etmek imkansız çünkü rastgele

araştırma enstitülerinin gizli gelişmelerine kulak asmayın

