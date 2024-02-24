Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1888
pervaneler ne kadar fazlaysa, bu konuyla ilgilenmek o kadar ilginç olur
Bu makaleyi gördünüz mü? Hata grafiği güzel. Mumları nasıl beslersiniz?
80'lerin başında, araştırma enstitüsünün altı çalışanı ile Sportloto'nun omurgasını kırmaya (veya yok etmeye) karar verdiler (Yusuf'un forex hakkında dediği gibi :).
Birimiz doktorduk. onlar. bilimlerin yanı sıra doktora, matematikçiler, kalkülüsün geliştirilmesinde çeşitli profillerden profesyoneller. kompleksler.
. . .
*** Eğer >=üç katılımcı her şeyin nasıl bittiğiyle ilgileniyorsa, devam edeceğim.
Alexei, birlikte bir randevuya tecavüz ettiğimizde zikzaktan kaç tane Akurasi çıkarmayı başardığımızı hatırlamıyor musun?
0.71 ? ya da ne kadar
Herkes zaten biliyor. Bu konuyu ilk kez açmıyorsun.
icat etmeye gerek yok!
Sportloto organizatörlerinin kalıpları ortadan kaldırmak için topları, loto makinesinin dönüş hızını, dönüş sayısını vb. düzenli olarak nasıl değiştirdiğinden hiç bahsetmedim.
Aynı şey Forex'te olur ve burada hiçbir ML yardımcı olmaz. Fiyat hareketi rastgele bir süreçtir ve insan faktörüne bağlıdır.
Ve piyasanın yanı sıra döviz çiftlerinin davranışı, piyasaya ve politik duruma bağlı olarak sürekli değişiyor. Hareketin yönünü tahmin etmek imkansızdır.
Ahahah, her şey açık ama zeki biri bir şeyler öğretmek ister diye düşündüm... :)
Bütün erkekler dağılır, piyasayı tahmin etmek imkansız çünkü rastgele
icat etmeye gerek yok!
Farklı yönlerden bunu yaklaşık olarak aynı formülasyonlarda duyuyorum.
Ahahah, her şey açık ama zeki biri bir şeyler öğretmek ister diye düşündüm... :)
Bütün erkekler dağılır, piyasayı tahmin etmek imkansız çünkü rastgele
araştırma enstitülerinin gizli gelişmelerine kulak asmayın